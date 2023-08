To już dzisiaj. Księżyc w nowiu zamiesza nam w życiu. Dwóm znakom najbardziej

Jeśli żyjemy zgodnie z naszą prawdą i jesteśmy najlepszymi wersjami samych siebie, będziemy się rozwijać. Jeśli jednak otaczają nas tajemnice i kłamstwa, teraz właśnie wszystko może wyjść na jaw. Szkielety wychodzą z szafy - ale tylko dla tych, którzy źle się zachowywali i byli niewierni innym. W tym miesiącu mocniej tę fazę księżyca odczują Byki i Strzelce.

Księżyc w nowiu jest początkiem cyklu księżycowego, występującego raz w miesiącu. To czas, aby zresetować intencje, pragnienia i cele, aby zamanifestować cele w tygodniach prowadzących do pełni Księżyca (czyli końca miesięcznego cyklu księżycowego).

Nów to moment, w którym Słońce i Księżyc ustawiają się w tym samym znaku i stopniu. Obie planety są wtedy niewidoczne dla Ziemi, ale potem Księżyc tworzy kształt półksiężyca już widoczny dla nas doskonale. W przeciwieństwie do pełni, nów zaburza intuicję i zachęca nas do podjęcia kroków, które mogą nas katapultować do przodu. To czas zakończeń i początków. Jedne drzwi się zamykają, drugie się otwierają.

Księżyc w nowiu w Lwie będzie emocjonalnym wyzwaniem. Ale możemy przetrwać, jeśli na pierwszym miejscu postawimy nasze potrzeby. To jest czas, aby być samolubnym i biec w kierunku tego, co nas uszczęśliwia.

Zdjęcie Nów Księżyca w Lwie już dzisiaj. Co to oznacza dla twojego znaku zodiaku? / 123RF/PICSEL

Intensywność nowiu może prowadzić do kłótni z tymi, którzy dominują w naszym życiu i z ludźmi, którzy mają nad nami władzę. Będziemy chcieli walczyć z patriarchatem i buntować się przeciwko konstruktom społecznym. Zapragniemy niezależności.

Na poziomie osobistym pragniemy romantycznych uniesień, romansów bez zobowiązań. Wielu ludzi rozstanie się po dramatycznym zwrocie wydarzeń. Nów w Lwie to czas, w którym może się nawet okazać, że to my sami blokujemy się przed sukcesem. W takim przypadku musimy utorować drogę do naszych celów, nie zważając na lęki i uprzedzenia. Żadne przeszkody nie będą miały szans, ponieważ nasze umysły i serca okażą się potężniejsze niż cokolwiek innego.

Horoskop na nów Księżyca w Lwie

Baran: To czas, w którym musisz się zastanowić nad tym, co jest twoją definicją szczęścia. Niezależnie od tego, czy kreatywnie, czy pod względem miłości i romansu, jest to okazja, aby zacząć od nowa i ponownie zbliżyć się do tego, co naprawdę przynosi ci radość.

Byk: Byku, masz teraz czystą kartę w tematach osobistych, rodzinnych. Gdybyś miał taką możliwość, czy zmieniłbyś coś konkretnego w swoim życiu rodzinnym? Może to dotyczyć samej dynamiki rodziny, a może chęci gruntownej zmiany czegoś w życiu osobistym. Tak czy inaczej, możesz nagle poczuć potrzebę uwolnienia się od starego sposobu bycia.

Bliźnięta: Komunikacja zawsze była twoją specjalnością, ale teraz powinieneś bliżej przyjrzeć się swojemu podejściu i temu, czy czujesz się komfortowo w swojej autentyczności. Ta lunacja daje ci możliwość wyrażenia siebie pewnie i bez skrupułów.

Rak: Dla ciebie to czas zajęcia się sprawami finansowymi. Oprócz rozpoczęcia czegoś nowego, to też czas na weryfikację tego, co już masz. Jeśli nie rezonujesz już z poprzednią inwestycją, może to być zielone światło, na które czekałeś, by ją zakończyć. To samo dotyczy tych z was, którzy myślą o wykorzystaniu swoich talentów i umiejętności w zupełnie nowy sposób. Możliwe nieoczekiwane wstrząsy w przyjaźni. Rola, jaką odgrywasz w swojej społeczności, wysuwa się na pierwszy plan.

Lew: Nie codziennie Słońce i Księżyc łączą się w twoim znaku, więc wykorzystaj ten moment. Księżyc otacza cię teraz nowymi energiami i możliwościami, które mogą pomóc wam awansować w życiu osobistym. Czy to psychicznie, emocjonalnie, czy fizycznie, twoja księżycowa metamorfoza zaczyna się teraz.

Panna: Zrób krok wstecz. Potrzeba odpoczynku i naładowania baterii staje się dla ciebie jeszcze bardziej istotna. Jeśli pragniesz więcej czasu dla siebie, jest to doskonały czas, aby to zrobić.

Zdjęcie Co przyniesie nów księżyca w Lwie? / 123RF/PICSEL

Waga: Czy nadal jesteś w zgodzie z najbliższymi ci ludźmi? Czy czujesz wsparcie w swojej społeczności? Twoje długoterminowe cele i marzenia mogą teraz zostać poddane weryfikacji. Ale nie martw się, gwiazdy ci sprzyjają i pomogą uwolnić się od tego, co już ci nie służy.

Skorpion: Każdy zasługuje na możliwość robienia tego, co kocha i nie jesteś wyjątkiem. Ponownie ocenisz teraz wszystko - od profesjonalnych partnerstw po unikalne systemy wartości. Czy jesteś naprawdę spełniony? Czy wykorzystujesz swoje talenty i umiejętności oraz maksymalizujesz swój potencjał w oczach innych? Nowy rozdział czeka.

Strzelec: Jeśli jest ktoś, kto wie, jak marzyć o wielkich rzeczach, to jesteś to ty. Co więc powstrzymuje cię przed objęciem przywództwa? Możliwości i energia potrzebna do działania są teraz nieograniczone. Ten nowy początek prawdopodobnie przyniesie wstrząsy w codziennej rutynie, ale będziesz miał teraz wystarczająco dużo wytrzymałości i skupienia, aby wykonać zadanie.

Koziorożec: Czy to osobiście, czy w biznesie, w tym miesiącu nów Księżyca w Lwie przyniesie nowe energie i potencjały. Powodzenie w finansach i nagły zwrot w kwestiach sercowych. Będzie się działo.

Wodnik: Czego nowego dowiedziałeś się o swoich relacjach w ciągu ostatniego miesiąca? Przed tobą zawodowo i osobiście - czysta karta, nowy początek i szanse. Nieoczekiwane wstrząsy w domu zachwieją tobą na chwilę i mogą wpłynąć na proces podejmowania decyzji. Na szczęście masz kompetencje, żeby wszystko to załatwić.

Ryby: Niezależnie od tego, czy chodzi o zdrowie czy sprawy zawodowe, w tym miesiącu nów w Lwie przynosi tak bardzo potrzebne ci światło do codziennego życia. Czy to poprzez twórcze wysiłki w miejscu pracy, czy nowe hobby, twoje codzienne sprawy w tym czasie będą szły do przodu. Być może już zacząłeś ponownie oceniać swoje życie, szczególnie jeśli chodzi o twoje wartości, relacje i finanse. Jeśli nadal nie masz pewności co do kolejnych kroków, ta lunacja najprawdopodobniej zwróci twoją uwagę na to, co najważniejsze. Czy wybierzesz wolność?

