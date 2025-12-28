Co przyniesie poniedziałek, 29 grudnia? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Barana

Karta Sprawiedliwość

W życiu prywatnym zabiegaj o swoje cele ze wszystkich sił. To nie jest moment, żeby chować się w kącie. Masz w sobie ogromne pokłady witalności, które należy wykorzystać. Niektórzy nie rozumieją subtelnych sygnałów. Trzeba tupnąć nogą. W finansach przemyśl, do czego dążysz i czy na pewno nie są to wyłącznie egoistyczne cele. Demonstracja siły niewiele tutaj da.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Byka

Karta 5 Kielichów

W życiu prywatnym każda strata zostawia po sobie nie tylko pustkę, ale też miejsce dla kogoś lub czegoś nowego. Nie jest powiedziane, że wszystko ma nadany odgórnie sens, ale ty bez wątpienia możesz sprawić, że dane doświadczenie będzie dla ciebie budujące, pchnie cię na właściwe tory. W finansach nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Porażka niech będzie lekcją.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Bliźniąt

Karta 4 Mieczy

W życiu prywatnym pozwól sobie na odpoczynek, przerwę. Nie musisz cały czas walczyć. Świat się nie zawali, jeśli na chwilę spuścisz go z oka. Pozwól innym przejąć od ciebie część obowiązków, spraw, by poczuli się do większej odpowiedzialności. W finansach nie ziszczą się jeszcze nadzieje, ale to dobry czas dla planowania, tworzenia list, rekonesansu.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Raka

Karta Wisielec

W życiu prywatnym uważaj na groźnego stalkera, człowieka opętanego obsesją. Należy odróżniać prawdziwą miłość od fatalnego zauroczenia. Nie poddawaj się czyimś czułym słówkom ani zwodniczym obietnicom. W finansach trzeba będzie z czegoś zrezygnować, odpracować to, odbyć pokutę, lub wypłacić zadośćuczynienie. Okaże się to długoterminowo korzystne.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Lwa

Karta Głupiec

W życiu prywatnym nie wszystko da się zaplanować co do najdrobniejszego szczegółu. Możesz zderzyć się w czyjąś bezmyślnością i wówczas najbardziej przemyślane projekty znikną w czeluściach świata. Tak to bywa. Nie roń łez, śmiej się z nieporozumienia. W finansach możesz zobaczyć lub zrobić coś ciekawego w miejscach, gdzie trwa wesoła zabawa.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Panny

Karta Giermek Mieczy

W życiu prywatnym możesz otrzymać zaproszenie na ciekawą imprezę, przeprowadzić ciekawą rozmowę. Ktoś powiadomi cię o swoich planach jako jedną z nielicznych osób i poprosi o milczenie w tej sprawie. W finansach popraw swoją koncentrację, zapisuj ważne rzeczy, bo ryzyko zapomnienia będzie teraz znaczne. Nie pozwól innym wtrącać się w twoje kwestie.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Wagi

Karta 4 Buław

W życiu prywatnym dąż do zgody z otoczeniem. Trzeba się będzie dostosować do panujących zasad, wpisać w jakiś schemat. Nie wszystko od ciebie zależy i to jest dobra wiadomość. Nie masz więcej na głowie niż to wynika z twojej roli. Nie dawaj sobie narzucić kolejnych obowiązków. W finansach możesz otrzymać nagrodę, dobrą opinię, cieszyć się z uznania otoczenia.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Skorpiona

Karta Rycerz Kielichów

W relacjach prywatnych możesz mieć kontakt z kimś, kto lubi tajemnice i niedopowiedzenia. Ten ktoś ma dość nieuporządkowane życie uczuciowe - ciągnie się za nim przeszłość lub… sam nie potrafi o niej zapomnieć. W finansach uważaj na osobę, która nie potrafi oddzielać interesów od emocji, a jego sympatie i antypatie są ważniejsze niż profesjonalizm.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Strzelca

Karta 9 Kielichów

W życiu prywatnym ważne jest teraz, by wstrzymać się od ocen, pozwolić komuś być sobą. Nie pomożesz, usilnie kierując innych na "właściwą" ścieżkę. Być może tamta osoba musi sama zabłądzić w ślepy zaułek i czegoś się dzięki temu nauczyć. W finansach udawana i dobrze wyważona nonszalancja może przynieść ci większą korzyść niż silne zaangażowanie.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Koziorożca

Karta Siła

W życiu prywatnym możesz zetknąć się ze sportowcem, osobą uwielbiającą aktywność i konkurowanie. Trzeba będzie wyczuć, czy ten ktoś szuka wyzwań, czy raczej bezpiecznej przystani. Z całą pewnością chce on błyszczeć w otoczeniu. W finansach możesz odnieść sukces tam, gdzie służba publiczna wiąże się z wysokim prestiżem, mundurem, autorytetem.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Wodnika

Karta 7 Mieczy

W życiu prywatnym możesz mieć z kimś dyskusję, w której dojdzie do bardzo silnej perswazji. Druga strona sprawia wrażenie wyluzowanej lub nawet uległej, ale jest to wyłącznie jej sprytny plan. Niepostrzeżenie chce cię nakłonić do swojej wizji. W finansach czytaj znaki, niewerbalne komunikaty. Jeśli atmosfera wokół ciebie się zmieniła, zachowaj czujność.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Ryb

Karta Król Buław

W życiu prywatnym możesz mieć do czynienia z osobą energiczną, obdarzoną silną wolą. Ten ktoś uwielbia rozwiązywać problemy, a zwłaszcza te, które… najpierw sam stworzy. Nie marnuj czasu i energii, żeby kręcić się w kółko. W finansach możesz skorzystać z rady krewnego płci męskiej lub ogólnie żonatego mężczyzny. Sprawdzisz się także w służbach mundurowych.

