To staropolskie imię noszą niepoprawni romantycy
Wiesław to mężczyzna, który potrafi zaskoczyć. Choć na pierwszy rzut oka może wydawać się poważny i zamknięty w sobie, w głębi duszy jest prawdziwym romantykiem. Kocha namiętnie i bezgranicznie, a dla ukochanej jest gotów na wszystko. Jaki jeszcze jest na co dzień? Kiedy wypadają jego imieniny?
Spis treści:
- Wiesław - pochodzenie i znaczenie imienia
- Jakie cechy charakteru mają mężczyźni o imieniu Wiesław?
- Wiesław - idealny zawód dla tej numerologicznej jedenastki
- Wiesław - popularność imienia w Polsce
- Kiedy Wiesław obchodzi imieniny?
- Jak można zdrabniać imię Wiesław?
- Znani mężczyźni o imieniu Wiesław
Wiesław - pochodzenie i znaczenie imienia
Imię Wiesław wywodzi się z tradycji staropolskiej. Kryje w sobie pragnienie uznania. Można więc powiedzieć, że Wiesław to "ten, który dąży do sławy".
Jakie cechy charakteru mają mężczyźni o imieniu Wiesław?
Mężczyźni o imieniu Wiesław to osoby o wielu talentach i zainteresowaniach. Często są obdarzeni zdolnościami artystycznymi - mogą być uzdolnieni literacko, aktorsko lub plastycznie. Są również bardzo kreatywni i pomysłowi, chętnie angażują się nawet w kilka projektów jednocześnie. Chcesz rozwinąć w sobie tę cechę? Popracuj nad produktywnością.
Wiesławowie są również bardzo lojalni i wierni wobec przyjaciół. To osoby, na których zawsze można polegać w trudnych chwilach. Potrafią zachować spokój w sytuacjach stresowych i zawsze szukają prostych rozwiązań. Są również bardzo zorganizowani i dbają o porządek w domu - a także poza nim.
Wiesławowie to romantycy o wielkich sercach. W życiu prywatnym są wspaniałymi partnerami, którzy nie boją się okazywać uczuć i zawsze służą wsparciem swoim drugim połówkom. Tworzą w domu ciepłą i przyjazną atmosferę, w której każdy czuje się kochany i akceptowany. To prawdziwi opiekunowie domowego ogniska, którzy z zaangażowaniem dbają o szczęście i dobro swojej rodziny.
Szukasz znaczenia swojego imienia? Sprawdź w imienniku
Wiesław - idealny zawód dla tej numerologicznej jedenastki
Wiesław jako mistrzowska jedenastka sprawdzi się w zawodach, w których może pomagać innym i służyć społeczeństwu. Może zostać lekarzem, pielęgniarzem lub pracownikiem socjalnym.
Wiesław - popularność imienia w Polsce
Jak wynika z danych rejestru PESEL, na dzień 19 stycznia 2024 roku imię Wiesław nosiło 136950 mężczyzn. W poprzednich latach liczba ta wynosiła 140276 (31 stycznia 2023) i 143949 (24 stycznia 2022).
W I połowie 2024 roku nie cieszyło się popularnością, bo nie otrzymał go żaden chłopiec. Natomiast w 2023 - 4.
Kiedy Wiesław obchodzi imieniny?
Imieniny Wiesława obchodzi się 22 maja, 7 czerwca, 21 listopada lub 9 grudnia.
Jak można zdrabniać imię Wiesław?
Rodzina i znajomi wołają do Wisława Wiesiek, Wiesio, Wiesiutek lub Wieśko.
Znani mężczyźni o imieniu Wiesław
Do sławnych Wiesławów należą:
- Wiesław Dymny - polski pisarz,
- Wiesław Komasa - polski aktor,
- Wiesław Tupaczewski - założyciel i członek Kabaretu OT.TO.
źródła:
dane.gov.pl
Zobacz, co mówią gwiazdy. Dowiedz się, jakie energie sprzyjają ci w miłości, pracy i finansach. Sprawdź, co możesz zrobić, by w pełni wykorzystać potencjał swojego znaku zodiaku na kobieta.interia.pl