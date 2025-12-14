To staropolskie imię noszą niepoprawni romantycy

Karolina Woźniak

Wiesław to mężczyzna, który potrafi zaskoczyć. Choć na pierwszy rzut oka może wydawać się poważny i zamknięty w sobie, w głębi duszy jest prawdziwym romantykiem. Kocha namiętnie i bezgranicznie, a dla ukochanej jest gotów na wszystko. Jaki jeszcze jest na co dzień? Kiedy wypadają jego imieniny?

Starszy mężczyzna z siwą brodą i wąsami uśmiecha się, ma na głowie beżowy kapelusz, ubrany jest w jasną koszulkę, tło rozmyte i neutralne.
Jaki wpływ ma na ciebie twoje imię?123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Wiesław - pochodzenie i znaczenie imienia
  2. Jakie cechy charakteru mają mężczyźni o imieniu Wiesław?
  3. Wiesław - idealny zawód dla tej numerologicznej jedenastki
  4. Wiesław - popularność imienia w Polsce
  5. Kiedy Wiesław obchodzi imieniny?
  6. Jak można zdrabniać imię Wiesław?
  7. Znani mężczyźni o imieniu Wiesław

Wiesław - pochodzenie i znaczenie imienia

Imię Wiesław wywodzi się z tradycji staropolskiej. Kryje w sobie pragnienie uznania. Można więc powiedzieć, że Wiesław to "ten, który dąży do sławy".

    Jakie cechy charakteru mają mężczyźni o imieniu Wiesław?

    Mężczyźni o imieniu Wiesław to osoby o wielu talentach i zainteresowaniach. Często są obdarzeni zdolnościami artystycznymi - mogą być uzdolnieni literacko, aktorsko lub plastycznie. Są również bardzo kreatywni i pomysłowi, chętnie angażują się nawet w kilka projektów jednocześnie. Chcesz rozwinąć w sobie tę cechę? Popracuj nad produktywnością.

    Wiesławowie są również bardzo lojalni i wierni wobec przyjaciół. To osoby, na których zawsze można polegać w trudnych chwilach. Potrafią zachować spokój w sytuacjach stresowych i zawsze szukają prostych rozwiązań. Są również bardzo zorganizowani i dbają o porządek w domu - a także poza nim.

    Wiesławowie to romantycy o wielkich sercach. W życiu prywatnym są wspaniałymi partnerami, którzy nie boją się okazywać uczuć i zawsze służą wsparciem swoim drugim połówkom. Tworzą w domu ciepłą i przyjazną atmosferę, w której każdy czuje się kochany i akceptowany. To prawdziwi opiekunowie domowego ogniska, którzy z zaangażowaniem dbają o szczęście i dobro swojej rodziny.

    To imię urodzonego myśliciela i perfekcjonisty. Czy nazwiesz tak swoje dziecko?
    Jaki wpływ ma na ciebie twoje imię?

    Wiesław - idealny zawód dla tej numerologicznej jedenastki

    Wiesław jako mistrzowska jedenastka sprawdzi się w zawodach, w których może pomagać innym i służyć społeczeństwu. Może zostać lekarzem, pielęgniarzem lub pracownikiem socjalnym.

    Wiesław - popularność imienia w Polsce

    Jak wynika z danych rejestru PESEL, na dzień 19 stycznia 2024 roku imię Wiesław nosiło 136950 mężczyzn. W poprzednich latach liczba ta wynosiła 140276 (31 stycznia 2023) i 143949 (24 stycznia 2022).

    W I połowie 2024 roku nie cieszyło się popularnością, bo nie otrzymał go żaden chłopiec. Natomiast w 2023 - 4.

    Kiedy Wiesław obchodzi imieniny?

    Imieniny Wiesława obchodzi się 22 maja, 7 czerwca, 21 listopada lub 9 grudnia.

    Jak można zdrabniać imię Wiesław?

    Rodzina i znajomi wołają do Wisława Wiesiek, Wiesio, Wiesiutek lub Wieśko.

    Znani mężczyźni o imieniu Wiesław

    Do sławnych Wiesławów należą:

    • Wiesław Dymny - polski pisarz,
    • Wiesław Komasa - polski aktor,
    • Wiesław Tupaczewski - założyciel i członek Kabaretu OT.TO.

    źródła:

    dane.gov.pl

