Wiesław - pochodzenie i znaczenie imienia

Imię Wiesław wywodzi się z tradycji staropolskiej. Kryje w sobie pragnienie uznania. Można więc powiedzieć, że Wiesław to "ten, który dąży do sławy".

Jakie cechy charakteru mają mężczyźni o imieniu Wiesław?

Mężczyźni o imieniu Wiesław to osoby o wielu talentach i zainteresowaniach. Często są obdarzeni zdolnościami artystycznymi - mogą być uzdolnieni literacko, aktorsko lub plastycznie. Są również bardzo kreatywni i pomysłowi, chętnie angażują się nawet w kilka projektów jednocześnie. Chcesz rozwinąć w sobie tę cechę? Popracuj nad produktywnością.

Wiesławowie są również bardzo lojalni i wierni wobec przyjaciół. To osoby, na których zawsze można polegać w trudnych chwilach. Potrafią zachować spokój w sytuacjach stresowych i zawsze szukają prostych rozwiązań. Są również bardzo zorganizowani i dbają o porządek w domu - a także poza nim.

Wiesławowie to romantycy o wielkich sercach. W życiu prywatnym są wspaniałymi partnerami, którzy nie boją się okazywać uczuć i zawsze służą wsparciem swoim drugim połówkom. Tworzą w domu ciepłą i przyjazną atmosferę, w której każdy czuje się kochany i akceptowany. To prawdziwi opiekunowie domowego ogniska, którzy z zaangażowaniem dbają o szczęście i dobro swojej rodziny.

Wiesław - idealny zawód dla tej numerologicznej jedenastki

Wiesław jako mistrzowska jedenastka sprawdzi się w zawodach, w których może pomagać innym i służyć społeczeństwu. Może zostać lekarzem, pielęgniarzem lub pracownikiem socjalnym.

Wiesław - popularność imienia w Polsce

Jak wynika z danych rejestru PESEL, na dzień 19 stycznia 2024 roku imię Wiesław nosiło 136950 mężczyzn. W poprzednich latach liczba ta wynosiła 140276 (31 stycznia 2023) i 143949 (24 stycznia 2022).

W I połowie 2024 roku nie cieszyło się popularnością, bo nie otrzymał go żaden chłopiec. Natomiast w 2023 - 4.

Kiedy Wiesław obchodzi imieniny?

Imieniny Wiesława obchodzi się 22 maja, 7 czerwca, 21 listopada lub 9 grudnia.

Jak można zdrabniać imię Wiesław?

Rodzina i znajomi wołają do Wisława Wiesiek, Wiesio, Wiesiutek lub Wieśko.

Znani mężczyźni o imieniu Wiesław

Do sławnych Wiesławów należą:

Wiesław Dymny - polski pisarz,

Wiesław Komasa - polski aktor,

Wiesław Tupaczewski - założyciel i członek Kabaretu OT.TO.

źródła:

dane.gov.pl

