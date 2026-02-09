To wyjątkowe greckie imię nosi nieco ponad trzy tysiące Polek

Czy dziewczynki o imieniu Olimpia rzeczywiście są tak wyjątkowe i pełne wdzięku, jak sugeruje jego związek z mityczną górą Olimp? Czy ich osobowość skrywa siłę i mądrość greckich bogów? Poznaj cechy charakteru kobiet, które je noszą. Sprawdź też, w jakim zawodzie odnajdą pasję i kiedy obchodzą imieniny!

Olimpia - pochodzenie i znaczenie imienia

Olimpia to imię o greckim rodowodzie. Pochodzi od słowa, które tłumaczy się jako "mieszkanka Olimpu" - mitycznej góry i siedziby bogów. Znaczenie wskazuje na osobę o dużej sile, ambicji i dążeniu do perfekcji. Jak to przejawia się w zachowaniu kobiet o tym imieniu?

Jakie są kobiety o imieniu Olimpia?

Olimpie to prawdziwe wojowniczki, które nie poddają się w obliczu trudności. Są ambitne, zdeterminowane i zawsze dążą do osiągnięcia celów, niezależnie od przeszkód. W życiu zawodowym wyróżniają się skutecznością i zaradnością. Potrafią podejmować trudne decyzje i zarządzać zespołem. Świetnie też delegują zadania.

Olimpie są również osobami o otwartym sercu i życzliwym usposobieniu. Potrafią zjednać sympatię innych i budować trwałe relacje. Ich ciepło i empatia sprawiają, że są cenionymi przyjaciółkami i partnerkami. Szukają mężczyzny, z którym mają wspólne pasje i wartości oraz będą mogły dzielić zarówno radości, jak i smutki. Choć czasem bywają zazdrosne, to okazywana przez nie miłość jest szczera i głęboka. Są gotowe na wiele poświęceń dla dobra ukochanej osoby.

Kobiety o tym imieniu są również niezwykle kreatywne i pomysłowe. Potrafią myśleć nieszablonowo i samodzielnie. Przejawia się to nie tylko w zawodowym życiu, ale także w codziennych sytuacjach. Olimpie potrafią zamienić zwykłe czynności w małe dzieła sztuki, np. poprzez oryginalne dekoracje wnętrz lub własnoręcznie przygotowane prezenty.

Olimpia - idealny zawód dla tej numerologicznej trójki

Olimpia może odnaleźć się w wielu zawodach. Ambicja i umiejętność organizacji pracy otwierają przed tą numerologiczną trójką drzwi do kariery w dziedzinie zarządzania, biznesu, prawa czy edukacji. Będzie spełniać się też w branży medycznej lub rozrywkowej.

Imię o wyjątkowym znaczeniu nosi ponad 198 tys. Polek
Olimpia - popularność imienia w Polsce

Jak wynika z danych rejestru PESEL, na dzień 19 stycznia 2024 roku imię Olimpia zanotowano 3395 razy w Polsce. W poprzednim roku liczba ta wynosiła 3386 (31 stycznia 2023), a dwa lata wcześniej 3363 (24 stycznia 2022).

W pierwszej połowie 2024 roku imię Olimpia otrzymało 19 dziewczynek (stan na 6 sierpnia 2024), a rok wcześniej 24. Najwięcej Olimpii urodziło się w województwie mazowieckim (5).

Kiedy są imieniny Olimpii?

Imieniny Olimpii wypadają 28 stycznia, 15 kwietnia i 25 lipca.

Jak można zdrabniać imię Olimpia?

Bliscy na Olimpię wołają Olimpka, Olimpcia, Olimpuś lub Oli.

Znane kobiety o imieniu Olimpia

Popularne Olimpie to m.in.:

  • Olimpia Ajakaiye - polska aktorka o afrykańskim pochodzeniu,
  • Olimpia Obarska-Forkasiewicz - polska aktorka, śpiewaczka operetkowa,
  • Olimpia Górska-Żukowska - polska dziennikarka telewizyjna.

źródła: dane.gov.pl

