Spis treści: Trik Aidy na przyciągnięcie pieniędzy. "Postaw przed lustrem" Zrób w styczniu. Prosta rada Aidy Kosojan-Przybysz

Aida Kosojan-Przybysz gościła w podcaście "Grube Historie". Znana jasnowidząca opowiadała o swojej nowej książce i przy okazji podzieliła się refleksjami na ważne, życiowe tematy. Nie zabrakło odniesień do 2026 roku, który Aida określiła jako "rok lustra". Chodzi o to, że lustro jest symbolem, który nie kłamie.

W nadchodzących miesiącach ludzie będą musieli zmierzyć się z tym, kim są naprawdę, a nie z tym, kogo udają przed światem.

Trik Aidy na przyciągnięcie pieniędzy. "Postaw przed lustrem"

Tematu lustra nie zabrakło również we wspomnianym podcaście. Aida poruszyła go w kontekście wątku związanego z pieniędzmi.

"Taka dobra rada. W tym roku, jeżeli rozmawiamy o pieniądzach, [należy - przyp. red.] postawić taki talerzyk z monetkami tam, gdzie jest lustro. Niech się powieli w oczach" - powiedziała Aida.

Ile monet powinno się na nim znaleźć? Wróżka przyznała, że nie musi być to konkretna liczba.

"Dobrze, aby były koloru złotego (...), dwa złote, pięć złotych. Chodzi o to, żeby lustro widziało coś, co chcesz pomnożyć" - przekazała.

Zrób w styczniu. Prosta rada Aidy Kosojan-Przybysz

Aida przyznała też, że początek 2026 roku to jeszcze zaparowane lustro.

"Zaczynamy palcem po tej parze pisać coś, pisać historię nowego roku. Co zrobić, żeby było dobrze? Uśmiech nie powinien schodzić nam z twarzy. Uśmiechnijmy się do siebie, bo to jest nie tylko gra małego dziecka przed lustrem, to jest tak jakby zawiadamianie swojej twarzy, że nawet mózg będzie zawiadomiony, że ma być dobrze" - oceniła Aida.

Rozwiń

Zobacz, co mówią gwiazdy. Dowiedz się, jakie energie sprzyjają ci w miłości, pracy i finansach. Sprawdź, co możesz zrobić, by w pełni wykorzystać potencjał swojego znaku zodiaku na kobieta.interia.pl

Sprawdź, co gwiazdy mówią o tobie i twoich najbliższych Canva Pro INTERIA.PL

Jak przyciągnąć pieniądze w 2025 roku? Nasze gościnie mają na to kilka sposobów Polsat Polsat