Co przyniesie niedziela, 4 stycznia? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Spis treści: Horoskop tarotowy na niedzielę dla Barana Horoskop tarotowy na niedzielę dla Byka Horoskop tarotowy na niedzielę dla Bliźniąt Horoskop tarotowy na niedzielę dla Raka Horoskop tarotowy na niedzielę dla Lwa Horoskop tarotowy na niedzielę dla Panny Horoskop tarotowy na niedzielę dla Wagi Horoskop tarotowy na niedzielę dla Skorpiona Horoskop tarotowy na niedzielę dla Strzelca Horoskop tarotowy na niedzielę dla Koziorożca Horoskop tarotowy na niedzielę dla Wodnika Horoskop tarotowy na niedzielę dla Ryb

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Barana

Karta 6 Kielichów

W życiu prywatnym ważne mogą okazać się rozmowy na temat dzieciństwa, domu rodzinnego. Po latach ciężko oddzielić fakty od fikcji, a wiele bliskich osób może zasłonić się niepamięcią. Rzeczywiste jest to, co wywołuje w tobie autentyczne emocje. Na tej bazie pracuj, idź w stronę lepszego jutra. W finansach możesz otrzymać spadek, zadośćuczynienie od krewnego.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Byka

Karta Kapłan

W życiu prywatnym dąż do spotkań, które przyniosą ci wytchnienie, pozwolą zastanowić się w spokoju nad sobą. Wiele osób może czegoś od ciebie chcieć, ale tylko niektóre robią to, by zwiększyć twoje szanse na rozwój. W finansach trzeba oddać pierwszeństwo tradycji, uszanować czyjś autorytet, wstrzymać się z kwestionowaniem utartych prawd, dogmatów.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Bliźniąt

Karta Król Kielichów.W życiu prywatnym możesz napotkać kogoś, kto wyraża się poprzez sztukę lub wspierając ludzi. Niektóre osoby muszą błyszczeć w otoczeniu lub nie mogą być same. Wszystko sprowadza się do uznania przez społeczeństwo. Zaoferuj komuś podziw, a zyskasz jego wdzięczność. W finansach możesz wiele zdobyć dzięki reputacji osoby dobrodusznej, uczynnej. W zdrowiu uwaga zwłaszcza na problemy z wątrobą. 393

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Raka

Karta Rydwan

W życiu prywatnym trzeba być teraz nieustraszonym. Cóż z tego, że otoczenie nie rozumie twojej wizji? A może ktoś nie akceptuje twoich miłosnych wyborów? Tym gorzej dla niego. ty nie masz obowiązku nikomu się podobać ani tym bardziej szukać poklasku u ludzi, którzy myślą powierzchownie. W finansach możesz zyskać okazję do zarobku na lotnisku lub w miejscach pamięci.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Lwa

Karta 5 Buław

W życiu prywatnym masz szansę zażegnać jakiś konflikt, o ile wykażesz się wytrwałością i dyscypliną. Otoczenie może być sceptyczne co do twoich planów i trzeba będzie je żywiołowo przekonywać. W finansach możliwa będzie wygrana, wyjście na prostą dzięki odwadze i… braku wystarczająco zdeterminowanej konkurencji. Walcz o pozycję lidera.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Panny

Karta 10 Denarów

W życiu prywatnym warto zjednoczyć się… z naturą. Spacery na świeżym powietrzu, wyjazd na wieś, wyprawa do parku krajobrazowego czy choćby obserwowanie kwiatów w doniczce natchnie cię spokojem, a to przyciągnie stonowanych ludzi, dla których najważniejszy jest proces, wspólne doświadczanie. W finansach możliwy sukces w rolnictwie, uprawie roślin.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Wagi

Karta Kapłanka

W życiu prywatnym możesz mieć do czynienia z kobietą, która potrafi być przewodniczką, pełni rolę matki, objaśnia świat. Ten ktoś nie każe ci raczej zrobić czegokolwiek, natomiast może zwrócić twoją uwagę na pewien problem. Jej napomnienia będą bardzo dyskretne. Możliwy okaże się kontakt z doświadczoną lub z empatyczną terapeutką.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Skorpiona

Karta Giermek Kielichów

W kwestiach prywatnych możesz otrzymać dobrą wiadomość związaną z rodziną. W grę wchodzi zaproszenie na ślub, chrzciny, urodziny. Jeśli ktoś bliski miał zmartwienie lub źle się czuł, to nadchodzące raporty zabrzmią optymistycznie. W finansach zamknij uszy na pochlebstwa, a otwórz oczy na to, co się dzieje. Mówienie kosztuje niewiele. Liczy się realny wysiłek.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Strzelca

Karta 6 Mieczy

W życiu prywatnym możesz cieszyć się uznaniem ze strony krewnych. Są osoby kochające cię bezwarunkowo i to na nich warto się skupić. Ktoś nie musi rozumieć wszystkich twoich planów i motywów, wystarczy, że otoczysz go opieką. W finansach nie ma co się przywiązywać do konkretnego miejsca ani planować teraz dużych inwestycji. Na to przyjdzie czas.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Koziorożca

Karta 8 Denarów

W życiu prywatnym warto zdać sobie sprawę z tego, co możesz zostawić za sobą, odpuścić. Czy zadawnione winy są warte rozpamiętywania? Czy wspomnienie o kimś odzwierciedla to, kim ta osoba jest aktualnie? Żyjesz tu i teraz, a w przyszłość zabierzesz tylko to, co niezbędne. Nie trać czasu i energii na resztę. W finansach możesz poświęcić się działalności dobroczynnej.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Wodnika

Karta Świat

W życiu osobistym widoczne będzie wyzwolenie się z pułapek pragnień i rozczarowań. Wszystko dotąd, doprowadziło cię w to miejsce, a z niego droga jest już tylko na szczyt! Każdy człowiek odegrał rolę w twojej egzystencji, nieważne, jak małą. Postaraj się poczuć za to wdzięczność. W finansach możliwy będzie rozwój w obszarze nowych technologii, eksperymenty.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Ryb

Karta 2 Denarów

W życiu prywatnym możesz osiągnąć sukces dzięki elastyczności i zręcznemu unikaniu konfliktów. Nie decyduj się teraz na poruszanie trudnych tematów. Druga strona nie jest nastawiona na szczery dialog i nie doceniłaby otwartości. W finansach możliwe będzie podjęcie dodatkowej pracy, przejście na dwa niepełne etaty, niewielka nagroda pieniężna.

