Co przyniesie środa, 1 lipca? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Spis treści: Horoskop tarotowy na środę dla Barana Horoskop tarotowy na środę dla Byka Horoskop tarotowy na środę dla Bliźniąt Horoskop tarotowy na środę dla Raka Horoskop tarotowy na środę dla Lwa Horoskop tarotowy na środę dla Panny Horoskop tarotowy na środę dla Wagi Horoskop tarotowy na środę dla Skorpiona Horoskop tarotowy na środę dla Strzelca Horoskop tarotowy na środę dla Koziorożca Horoskop tarotowy na środę dla Wodnika Horoskop tarotowy na środę dla Ryb

Horoskop tarotowy na środę dla Barana

Karta Sąd Ostateczny

Na wiele finałów można się spóźnić, ale na ten nie. A może jednak? Dostajesz sygnał, by w życiu miłosnym pogodzić się z przeszłością, zrobić rachunek sumienia i uczciwy bilans zysków oraz strat. Przebaczenie to najpiękniejsza nagroda pocieszenia, jaką można dać w życiu osobistym. Może nawet cenniejsza niż sama miłość? W finansach możesz otrzymać pomoc "z góry".

Horoskop tarotowy na środę dla Byka

Karta Giermek Buław

W relacjach prywatnych możesz napotkać osobę przyjazną, wesołą, optymistycznie nastawioną do świata. Ten ktoś chce brać z miłości wszystko, co najlepsze i nie myśli zawczasu o problemach. Możecie się dobrze uzupełniać, jeśli ty lubisz planować i przewidywać, ale za to masz tendencję do zmartwień. W finansach możesz otrzymać cenną wiadomość, list.

Horoskop tarotowy na środę dla Bliźniąt

Karta 2 Denarów

W relacjach prywatnych szukaj harmonii i stawiaj na związki, które ci ją zapewniają. Nie warto teraz oceniać innych ani siebie. Pewne sytuacje są przejściowe, niewiele z nich wyniknie. Nie ma w tym niczego złego, bo nie stracisz zbyt wiele czasu ani sił. W finansach możesz czerpać dochody z kilku źródeł, odroczyć decyzję lub otrzymać niejasną odpowiedź.

Horoskop tarotowy na środę dla Raka

Karta Królowa Denarów

W życiu prywatnym potrafisz wszystkiemu nadać bieg, a jednocześnie skutecznie stawiasz tamę złym emocjom. Samodzielność i pracowitość sprawiają, że możesz poszczycić się znacznie większym doświadczeniem niż ludzie wokół. Mimo to nie spiesz się z dawaniem dobrych rad. Niech cię o nie poproszą. W finansach punktualność jest uprzejmością królów. Dbaj o nią.

Horoskop tarotowy na środę dla Lwa

Karta Rydwan

W relacjach prywatnych uruchom siłę woli i determinację. Jeśli jesteś na dobrym szlaku, to niezawodnie dotrzesz do celu. Trzeba tylko zachować równe tempo i nie zatrzymywać się zbyt często ani długo na odpoczynek. W finansach możesz dokonać zakupu samochodu lub innego środka transportu. W grę wchodzi też praca w spedycji lub częste podróże w interesach.

Horoskop tarotowy na środę dla Panny

Karta 7 Mieczy

W życiu osobistym trzeba czasem lawirować. Ludzie deklarują chęć poznania prawdy, a potem okazują się na nią kompletnie niegotowi. Nie odpowiadasz za czyjeś rozczarowanie, a i tak możesz paść jego ofiarą. Uważaj, komu oraz ile zamierzasz powiedzieć. W finansach ktoś nie udzieli jednoznacznej odpowiedzi i nie ma sensu go naciskać. Zwróć swoją energię w inną stronę.

Horoskop tarotowy na środę dla Wagi

Karta Wieża Boga

W życiu prywatnym, kiedy coś się wali, odczuwamy pokusę ucieczki do przodu. Z rozpadającego się związku wchodzimy w kolejny, zamieniamy jednych przyjaciół na innych. Unikamy trudnych pytań, skupiając się na zabawie przy tych, co niczego od nas nie oczekują. To jednak doraźne rozwiązania, które na dłuższą metę szkodzą. Unikaj ich. W finansach możliwa przeprowadzka.

Horoskop tarotowy na środę dla Skorpiona

Karta 7 Denarów

W życiu prywatnym nic nie stanie się nagle. Nie ma raczej co liczyć na przypadkowe szczęśliwe spotkania. Rozwiną się te relacje, które już kultywujesz. Ktoś, z kim znajomość spisujesz na straty, może nagle zwrócić się ku tobie. W finansach pamiętaj, że kropla drąży skałę. Cierpliwie realizuj plan punkt po punkcie, nie ma co się miotać ani zawracać.

Horoskop tarotowy na środę dla Strzelca

Karta 5 Mieczy

W relacjach prywatnych możesz mieć teraz ostatnie słowo, ale co z tego, jeśli potem nikt nie zechce z tobą rozmawiać? Można wygrać tak, aby nie poniżyć dyskutanta. Nie traktuj konkurentów jak wrogów, wybacz bliskim, że miewają inne zdanie. W finansach usiłujesz kogoś zdekonspirować, obnażyć jego machlojki, ale to może obrócić się przeciwko Tobie. Lepiej spasuj.

Horoskop tarotowy na środę dla Koziorożca

Karta 9 Mieczy

W życiu prywatnym lepiej wstrzymać się teraz z ważkimi decyzjami. Możesz zaryzykować tylko jeśli wiesz, że najlepiej działasz pod presją. Może potrzebujesz dreszczyku emocji, a więc dlatego stawiasz sprawę na ostrzu noża i ryzykujesz niemal wszystko? W finansach ktoś może grać na Twoich lękach i kompleksach, żeby osiągnąć cel. Uodpornij się na to.

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Horoskop tarotowy na środę dla Wodnika

Karta Rycerz Kielichów

W życiu osobistym możesz spotkać romantyka, człowieka opętanego ideą miłości. Ten ktoś lubi skomplikowane związki, tylko wtedy czuje, że kocha. Jeśli relacja idzie zbyt gładko, temperatura uczuć spada. Nie jest to dojrzałe podejście, ale daje wiele tematów do opowieści. W finansach czas wejść na wyższy poziom, zaakcentować, że twoje ambicje sięgają daleko.

Horoskop tarotowy na środę dla Ryb

Karta 3 Kielichów

W życiu prywatnym znajdź chociaż trochę czasu dla starych, wypróbowanych przyjaciół. Nie musi ci się wieść, by zyskać czyjś szacunek, zrozumienie, sympatię. Zwróć się ku tym, którzy kochają cię za to, kim jesteś, a nie za to, co posiadasz. W finansach możliwa będzie umowa z co najmniej dwiema osobami lub wejście do zespołu, gdzie są już dwie istotne postacie.

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