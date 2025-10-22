"Trzeba dokonać wyboru". Wróżka Diana ma ważną radę dla jednego znaku
W relacjach prywatnych nie wstydź się ambitnych planów i trzymaj z ludźmi, którzy potrafią dotrzymać tobie kroku. Jesteś postacią niezwykle kreatywną i potrzebujesz kogoś, kto podpowie najlepsze rozwiązanie, a nie będzie pytał retorycznie "po co ci to?". Co jeszcze wróżka Diana wyczytała z kart? Sprawdź swój horoskop dzienny na czwartek.
Co przyniesie czwartek, 23 października? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.
Spis treści:
- Horoskop tarotowy na czwartek dla Barana
- Horoskop tarotowy na czwartek dla Byka
- Horoskop tarotowy na czwartek dla Bliźniąt
- Horoskop tarotowy na czwartek dla Raka
- Horoskop tarotowy na czwartek dla Lwa
- Horoskop tarotowy na czwartek dla Panny
- Horoskop tarotowy na czwartek dla Wagi
- Horoskop tarotowy na czwartek dla Skorpiona
- Horoskop tarotowy na czwartek dla Strzelca
- Horoskop tarotowy na czwartek dla Koziorożca
- Horoskop tarotowy na czwartek dla Wodnika
- Horoskop tarotowy na czwartek dla Ryb
Horoskop tarotowy na czwartek dla Barana
Karta Kapłanka
W relacjach prywatnych najważniejsze okaże się to, co przemyka pomiędzy wierszami. Komunikaty wprost mogą nie mieć wielkiego sensu. Niedopowiedzenie to coś, na co należy zwrócić uwagę. Za urwanym zdaniem i porozumiewawczym spojrzeniem tkwi kryjówka, w której schował się sekret. W finansach nie warto zwracać na siebie teraz niczyjej uwagi.
Horoskop tarotowy na czwartek dla Byka
Karta 3 Denarów
W relacjach prywatnych najsilniejszym spoiwem będzie… praca. Najlepiej poznasz kogoś w działaniu, a jego podejście do obowiązków stanie się wskazówką co do związku. Obserwuj, jak ludzie radzą sobie z wyzwaniami i czy potrafią współpracować. Czy ktoś jest opiekuńczy, odpowiedzialny, rozumie twoje potrzeby? W finansach nie działaj w pojedynkę, szukaj grupy.
Horoskop tarotowy na czwartek dla Bliźniąt
Karta Król Buław
W życiu osobistym możesz mieć kontakt z kimś, dla kogo myśl jest równoważna z czynem. Swoje pomysły natychmiast wciela on w życie, chce pełnić zawsze rolę przewodnią. Nie tamuj energii tamtej osoby. Myśl raczej, jak pokierować nią dla swoich korzyści. Jeśli poprosisz o radę i wsparcie, możesz bardzo komuś pochlebić. W finansach możesz otrzymać kierownicze stanowisko.
Horoskop tarotowy na czwartek dla Raka
Karta Świat
W życiu osobistym dokonujemy wyborów pozytywnych - wybieramy coś - jak i negatywnych - coś odrzucamy. To drugie nie zawsze robimy świadomie. Może ci się wydawać, że jeszcze z czymś zdążysz, że musisz poczekać, aż wszystko inne się ułoży. Po co jednak odkładać do jutra cud, którym możesz cieszyć się już teraz? W finansach możliwy będzie wyjazd za granicę.
Horoskop tarotowy na czwartek dla Lwa
Karta Rydwan
W relacjach prywatnych nie wstydź się ambitnych planów i trzymaj z ludźmi, którzy potrafią dotrzymać tobie kroku. Jesteś postacią niezwykle kreatywną i potrzebujesz kogoś, kto podpowie najlepsze rozwiązanie, a nie będzie pytał retorycznie "po co ci to?!". W finansach możesz wiele zyskać dzięki przedsiębiorczości, odważnym pomysłom oraz... szybkim poruszaniu się.
Horoskop tarotowy na czwartek dla Panny
Karta 5 Denarów
W relacjach prywatnych widać troskę i ponurą atmosferę. Czy warto martwić się na zapas? Ludzie w twoim otoczeniu mają tendencję do czarnowidztwa. Z jakiegoś powodu pesymiści wydają nam się mądrzejsi niż optymiści, a złe wieści - bardziej wiarygodne niż pozytywne doniesienia. Czy to na pewno logiczne? W finansach zabierz się za coś, co nie daje ci spokoju.
Zobacz również:
Horoskop tarotowy na czwartek dla Wagi
Karta 2 Mieczy
W relacjach prywatnych trzeba dokonać wyboru, a widać brak zdecydowania. Masz w odwodzie więcej niż dwie opcje. Gorzej, jeśli do skorzystania z nich wymagana jest zgoda drugiej strony. Może dojść do impasu i trzeba będzie długo czekać na zmianę poglądów lub intensywnie do niej przekonywać. W finansach porażka nie będzie skutkiem braku możliwości tylko chęci.
Horoskop tarotowy na czwartek dla Skorpiona
Karta 4 Mieczy
W relacjach prywatnych zapewnij sobie teraz odrobinę wytchnienia, graj na zwłokę. Zajmij się własnym, małym uniwersum, a dookoła niech się pali i wali. Nie masz wpływu na większość zdarzeń, po co więc się nimi przejmować? Otoczenie usiłuje narzucić tobie odpowiedzialność, ale nie daj się. W finansach nie udzielaj natychmiast zgody, nie decyduj bez namysłu.
Horoskop tarotowy na czwartek dla Strzelca
STRZELECKarta 10 Kielichów.W relacjach prywatnych trzeba będzie odnaleźć balans pomiędzy indywidualizmem i konformizmem. Jesteśmy niczym gałęzie wyrastające z wielkiego pnia zwanego "pokoleniami". Kultura przodków wpływa na nas bardziej, niż mamy świadomość. Bierz od swoich krewnych to, co korzystne, a całą resztę szybko odetnij. W finansach możesz zarobić dzięki powiązaniom familijnym. W zdrowiu bardzo możliwa ciąża. 395
Horoskop tarotowy na czwartek dla Koziorożca
Karta Cesarzowa
W relacjach prywatnych możesz trafić teraz na tzw. bratnią duszę, osobę bardzo serdeczną. Poświęć uwagę rodzinie czy też ludziom, dla których jest ona ważna. Niewykluczone będą dyskusje o tym, czym dla ciebie jest familia, jak powinna wyglądać, co jesteś w stanie dla niej poświęcić. W finansach pamiętaj, że okolica to głównie związki, które zdołasz stworzyć.
Horoskop tarotowy na czwartek dla Wodnika
Karta As Buław
W relacjach prywatnych zbierz siły i wyjdź na spotkanie nowym możliwościom. Nie zamykaj się teraz na propozycje, zwłaszcza gdy dotyczą spotkań i rozmów. Każde zetknięcie się z kimś może stać się okazją do stworzenia czegoś nowego. Jesteś niczym atom wirujący we Wszechświecie. W połączeniu z innymi wzburzasz materię. W finansach możliwa będzie ciekawa oferta.
Horoskop tarotowy na czwartek dla Ryb
Karta Koło Fortuny
Powiadają, że im bardziej coś się zmienia, tym bardziej pozostaje takie samo. Stare nawyki trudno przezwyciężyć, a na pewnym etapie nie chce się ryzykować ani podejmować wyzwań. Jednak jeszcze za wcześnie, by osiadać w zapomnianym miejscu na skraju historii. Rzuć się w wir życia towarzyskiego i do nikogo się nie przywiązuj. W finansach możliwa będzie gwałtowna zmiana.