Co przyniesie czwartek, 23 października? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Spis treści: Horoskop tarotowy na czwartek dla Barana Horoskop tarotowy na czwartek dla Byka Horoskop tarotowy na czwartek dla Bliźniąt Horoskop tarotowy na czwartek dla Raka Horoskop tarotowy na czwartek dla Lwa Horoskop tarotowy na czwartek dla Panny Horoskop tarotowy na czwartek dla Wagi Horoskop tarotowy na czwartek dla Skorpiona Horoskop tarotowy na czwartek dla Strzelca Horoskop tarotowy na czwartek dla Koziorożca Horoskop tarotowy na czwartek dla Wodnika Horoskop tarotowy na czwartek dla Ryb

Horoskop tarotowy na czwartek dla Barana

Karta Kapłanka

W relacjach prywatnych najważniejsze okaże się to, co przemyka pomiędzy wierszami. Komunikaty wprost mogą nie mieć wielkiego sensu. Niedopowiedzenie to coś, na co należy zwrócić uwagę. Za urwanym zdaniem i porozumiewawczym spojrzeniem tkwi kryjówka, w której schował się sekret. W finansach nie warto zwracać na siebie teraz niczyjej uwagi.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Byka

Karta 3 Denarów

W relacjach prywatnych najsilniejszym spoiwem będzie… praca. Najlepiej poznasz kogoś w działaniu, a jego podejście do obowiązków stanie się wskazówką co do związku. Obserwuj, jak ludzie radzą sobie z wyzwaniami i czy potrafią współpracować. Czy ktoś jest opiekuńczy, odpowiedzialny, rozumie twoje potrzeby? W finansach nie działaj w pojedynkę, szukaj grupy.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Bliźniąt

Karta Król Buław

W życiu osobistym możesz mieć kontakt z kimś, dla kogo myśl jest równoważna z czynem. Swoje pomysły natychmiast wciela on w życie, chce pełnić zawsze rolę przewodnią. Nie tamuj energii tamtej osoby. Myśl raczej, jak pokierować nią dla swoich korzyści. Jeśli poprosisz o radę i wsparcie, możesz bardzo komuś pochlebić. W finansach możesz otrzymać kierownicze stanowisko.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Raka

Karta Świat

W życiu osobistym dokonujemy wyborów pozytywnych - wybieramy coś - jak i negatywnych - coś odrzucamy. To drugie nie zawsze robimy świadomie. Może ci się wydawać, że jeszcze z czymś zdążysz, że musisz poczekać, aż wszystko inne się ułoży. Po co jednak odkładać do jutra cud, którym możesz cieszyć się już teraz? W finansach możliwy będzie wyjazd za granicę.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Lwa

Karta Rydwan

W relacjach prywatnych nie wstydź się ambitnych planów i trzymaj z ludźmi, którzy potrafią dotrzymać tobie kroku. Jesteś postacią niezwykle kreatywną i potrzebujesz kogoś, kto podpowie najlepsze rozwiązanie, a nie będzie pytał retorycznie "po co ci to?!". W finansach możesz wiele zyskać dzięki przedsiębiorczości, odważnym pomysłom oraz... szybkim poruszaniu się.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Panny

Karta 5 Denarów

W relacjach prywatnych widać troskę i ponurą atmosferę. Czy warto martwić się na zapas? Ludzie w twoim otoczeniu mają tendencję do czarnowidztwa. Z jakiegoś powodu pesymiści wydają nam się mądrzejsi niż optymiści, a złe wieści - bardziej wiarygodne niż pozytywne doniesienia. Czy to na pewno logiczne? W finansach zabierz się za coś, co nie daje ci spokoju.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Wagi

Karta 2 Mieczy

W relacjach prywatnych trzeba dokonać wyboru, a widać brak zdecydowania. Masz w odwodzie więcej niż dwie opcje. Gorzej, jeśli do skorzystania z nich wymagana jest zgoda drugiej strony. Może dojść do impasu i trzeba będzie długo czekać na zmianę poglądów lub intensywnie do niej przekonywać. W finansach porażka nie będzie skutkiem braku możliwości tylko chęci.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Skorpiona

Karta 4 Mieczy

W relacjach prywatnych zapewnij sobie teraz odrobinę wytchnienia, graj na zwłokę. Zajmij się własnym, małym uniwersum, a dookoła niech się pali i wali. Nie masz wpływu na większość zdarzeń, po co więc się nimi przejmować? Otoczenie usiłuje narzucić tobie odpowiedzialność, ale nie daj się. W finansach nie udzielaj natychmiast zgody, nie decyduj bez namysłu.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Strzelca

STRZELECKarta 10 Kielichów.W relacjach prywatnych trzeba będzie odnaleźć balans pomiędzy indywidualizmem i konformizmem. Jesteśmy niczym gałęzie wyrastające z wielkiego pnia zwanego "pokoleniami". Kultura przodków wpływa na nas bardziej, niż mamy świadomość. Bierz od swoich krewnych to, co korzystne, a całą resztę szybko odetnij. W finansach możesz zarobić dzięki powiązaniom familijnym. W zdrowiu bardzo możliwa ciąża. 395

Horoskop tarotowy na czwartek dla Koziorożca

Karta Cesarzowa

W relacjach prywatnych możesz trafić teraz na tzw. bratnią duszę, osobę bardzo serdeczną. Poświęć uwagę rodzinie czy też ludziom, dla których jest ona ważna. Niewykluczone będą dyskusje o tym, czym dla ciebie jest familia, jak powinna wyglądać, co jesteś w stanie dla niej poświęcić. W finansach pamiętaj, że okolica to głównie związki, które zdołasz stworzyć.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Wodnika

Karta As Buław

W relacjach prywatnych zbierz siły i wyjdź na spotkanie nowym możliwościom. Nie zamykaj się teraz na propozycje, zwłaszcza gdy dotyczą spotkań i rozmów. Każde zetknięcie się z kimś może stać się okazją do stworzenia czegoś nowego. Jesteś niczym atom wirujący we Wszechświecie. W połączeniu z innymi wzburzasz materię. W finansach możliwa będzie ciekawa oferta.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Ryb

Karta Koło Fortuny

Powiadają, że im bardziej coś się zmienia, tym bardziej pozostaje takie samo. Stare nawyki trudno przezwyciężyć, a na pewnym etapie nie chce się ryzykować ani podejmować wyzwań. Jednak jeszcze za wcześnie, by osiadać w zapomnianym miejscu na skraju historii. Rzuć się w wir życia towarzyskiego i do nikogo się nie przywiązuj. W finansach możliwa będzie gwałtowna zmiana.

