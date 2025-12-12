Co przyniesie sobota, 13 grudnia? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Spis treści: Horoskop tarotowy na sobotę dla Barana Horoskop tarotowy na sobotę dla Byka Horoskop tarotowy na sobotę dla Bliźniąt Horoskop tarotowy na sobotę dla Raka Horoskop tarotowy na sobotę dla Lwa Horoskop tarotowy na sobotę dla Panny Horoskop tarotowy na sobotę dla Wagi Horoskop tarotowy na sobotę dla Skorpiona Horoskop tarotowy na sobotę dla Strzelca Horoskop tarotowy na sobotę dla Koziorożca Horoskop tarotowy na sobotę dla Wodnika Horoskop tarotowy na sobotę dla Ryb

Horoskop tarotowy na sobotę dla Barana

Karta 2 Mieczy

W życiu prywatnym trzeba się przeciwstawić czyjejś bezkompromisowości czy nawet bezwzględności. Czasem trzeba tupnąć nogą, zaznaczyć swoją odrębność. Ludzie nie potraktują poważnie nakreślonych przez ciebie granic, jeśli zdołają co i rusz je przesuwać. W finansach istnieje ryzyko impasu. Żadna ze stron nie chce ustąpić, ale czy gra jest tego w ogóle warta.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Byka

Karta 10 Mieczy

W życiu prywatnym próbujesz ruszyć z miejsca coś, co jest przytwierdzone praktycznie na stałe. Ktoś nie zmieni nastawienia, nie wprowadzi rewolucji w swoim życiu, nie zechce się przeprowadzić ani rozstać z kimś jeszcze - nie w najbliższym czasie. Zadaj sobie pytanie, czy warto tracić czas, nerwy i energię? W finansach ślepa siła ani mocna wola nie wystarczą do sukcesu.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Bliźniąt

Karta 7 Denarów

W życiu prywatnym możesz mieć do czynienia z kimś zamożnym lub z osobą, która wkrótce się wzbogaci. Jest szansa "wżenienia" się w dostatnią rodzinę. Zyski zaczną jednak spływać dopiero z czasem. W finansach możliwy będzie przypływ gotówki w najmniej spodziewanym momencie. W grę wchodzi kontrakt z tajemniczym darczyńcą.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Raka

Karta Giermek Kielichów

W życiu prywatnym możesz mieć kontakt z kimś nie do końca szczerym, kto wiele rzeczy robi wyłącznie na pokaz. Człowiek ten nie zamierza cię zwodzić, ale bardziej pociąga go sama idea miłości i związku niż autentyczne relacje. W finansach możesz otrzymać solenne zapewnienie od człowieka, który nie zna dobrze własnych możliwości, jest optymistą.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Lwa

Karta 6 Kielichów

W życiu prywatnym szczęście da się teraz budować na solidnych podstawach. Nie wchodź w relację, nim nie uporasz się z własnymi demonami. Nie przystawaj też na ofertę kogoś, kto nie ma wyraźnej wizji przyszłości ani krytycznego podejścia do własnych słabości. W finansach możesz odziedziczyć po kimś fach, firmę, podporządkować się rodzinnej tradycji.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Panny

Karta Królowa Buław

W kontaktach prywatnych może teraz namieszać osoba - szczególnie kobieta - która jest oficjalnie nieobecna w twoim życiu. Jeśli spotykasz się z człowiekiem po przejściach, to zapewne jego przeszłość nie da tak łatwo o sobie zapomnieć. W finansach może dojść do zmiany kluczowej decyzji właśnie z powodu kobiety. Jest ona w stanie namieszać w testamencie.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Wagi

Karta Rycerz Kielichów

W życiu prywatnym możesz mieć kontakt z kimś, kto nie mówi niczego wprost, nie zabiega o miłość w oczywisty sposób. Cierpliwość jest wielką zaletą tamtej osoby i jednocześnie jego skuteczną bronią. Zamęczy prawie o spotkanie, aż otrzyma upragnioną zgodę. W finansach możliwa będzie frustrująca transakcja, kiedy to ktoś był najpierw chętny, a potem nagle się wycofał.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Skorpiona

Karta Umiarkowanie

W relacjach prywatnych sprawy będą działy się powoli i nie należy ich przyspieszać. Ktoś jest za młody lub zbyt niedojrzały, by podjąć decyzję. Możliwe, że za mało wie. Ty też nie wstydź się przyznać do niewiedzy, zagubienia. Nie musisz mieć odpowiedzi na wszystko i reagować na bodźce w tej samej sekundzie. W finansach możliwy kompromis, ugoda.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Strzelca

Karta Siła

W życiu prywatnym trzeba będzie pokazać swoją moc. Nie siedź cicho w kącie, nie daj się zakrzyczeć, w dyskusji mów głośno, otwarcie i asertywnie o tym, co cię boli i o tym, czego pragniesz. Ktoś może nastawać na twoje dobro. Zdecyduj, czy chcesz ustąpić. W finansach ktoś może rzucić ci wyzwanie. Jeśli nie zgadzasz się z jakąś decyzją, nie chowaj głowy w piasek.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Koziorożca

Karta Rycerz Buław

W życiu prywatnym ktoś może powrócić z długiej podróży lub skontaktować się z tobą po wypełnieniu misji, odbyciu kary, wyjściu ze szpitala czy ze specjalistycznego ośrodka. W grę wchodzi też niestety gwałtowne rozstanie. W finansach możliwa będzie podróż, wyprowadzka, szczególnie z powodów osobistych, czyjegoś odejścia. Nie warto się przywiązywać do miejsc.

Wróżka Diana ułożyła karty dla wszystkich znaków 123RF/PICSEL

Horoskop tarotowy na sobotę dla Wodnika

Karta Królowa Mieczy

W życiu prywatnym możesz mieć kontakt z kimś, kto dla bliskich posunie się praktycznie do wszystkiego. Nie masz co liczyć na zdrowy rozsądek i sprawiedliwość u tej osoby. Przed jej zakusami będą broniły jednak pełne uprzejmości kontakty z zapewnieniem, że stoisz po jej stronie. W finansach możesz otrzymać awans lub cenny prezent dzięki czyjejś protekcji.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Ryb

Karta 6 Mieczy

W życiu prywatnym może cię czekać wielki wysiłek, ale masz wszystko, żeby mu podołać, a na końcu przeprawy czeka nagroda. Powiadają, że co nas nie zabije, to nas wzmocni. Nie trzeba od razu myśleć o tragedii, natomiast wyzwania niewątpliwie dodają energii, pozwalają obdarzyć siebie zaufaniem. W finansach problem da się rozwiązać dzięki sprytnemu rozwiązaniu.

Zobacz, co mówią gwiazdy. Dowiedz się, jakie energie sprzyjają ci w miłości, pracy i finansach. Sprawdź, co możesz zrobić, by w pełni wykorzystać potencjał swojego znaku zodiaku na kobieta.interia.pl

Sprawdź, co gwiazdy mówią o tobie i twoich najbliższych Canva Pro INTERIA.PL

Imiona jak kwiaty. Rodzice je uwielbiają INTERIA.PL