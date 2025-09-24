Co przyniesie czwartek, 25 września? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Barana

Karta 3 Mieczy

W życiu osobistym może pojawić się ktoś, kto wywoła ferment w twoich relacjach. Nie musi to być nic złego. Niektóre znajomości zweryfikujesz bez wahania. Jeśli coś męczyło cię od dawna, to teraz jednym, celnym pchnięciem przetniesz gordyjski węzeł i uwolnisz swoją energię. W finansach dobrze jest pozwolić komuś odsłonić karty, wywołać przykrą dyskusję.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Byka

Karta Mag

W relacjach prywatnych trzeba będzie wykazać się sprytem, a nawet przebiegłością. Zwinnie odwracaj uwagę, stopniuj napięcie, obniżaj oczekiwania i "zaskakuj" swoim doskonałym występem. Udając skromność, należycie "zareklamuj" swoją urodę i liczne zalety charakteru. W finansach nie walcz z ludźmi, tylko nawiązuj jak najwięcej kontaktów i zawieraj umowy.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Bliźniąt

Karta 9 Buław

W relacjach prywatnych może dojść do zakłóceń. Coś idzie dobrze aż do pewnego momentu. Trzeba zachować czujność i nie zostawiać spraw własnemu biegowi. Podtrzymuj kontakt, wyjaśniaj natychmiast sporne sprawy. Zamiast gubić się w domysłach, trzeźwo oceń sytuację. W finansach trzeba będzie patrzeć ludziom na ręce, nie warto obecnie bezgranicznie wierzyć.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Raka

Karta As Kielichów

W życiu osobistym możesz trafić na kogoś, dla kogo pewne kwestie, uczucia są prawdziwą świętością. Nie możesz ich zbezcześcić, zakwestionować, jeśli nie chcesz burzliwego zakończenia relacji. Nadchodzące godziny będą sprawdzianem tolerancji oraz taktu. W finansach możesz zyskać przewagę nad konkurencją, poznając czyjeś zwyczaje, wierzenia, poglądy.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Lwa

Karta As Buław

W relacjach prywatnych warto przyjrzeć się swoim blokadom; lękom i kompleksom. Jeśli coś hamuje twoją życiową energię, nie pozwala się zbliżyć do ludzi, najwyższy czas spróbować to przezwyciężyć. Najważniejsze zwycięstwa odnosimy z samymi sobą. Może pojawić się nowa osoba w twoim otoczeniu. W finansach w grę wchodzi kilka projektów, z których rozwinie się część.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Panny

Karta Giermek Kielichów

W relacjach prywatnych możesz trafić na kogoś, kto nie ma dużego doświadczenia w sprawach miłości. Nie zawsze jesteśmy świadomi własnych pragnień. Możemy mieć jakieś założenia i fantazje, które są potem szybko weryfikowane przez życie. Pomyłki nie muszą wynikać ze złej woli. W finansach dobra znajomość własnych emocji pozwoli ci podjąć lepszą decyzję.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Wagi

WAGAKarta 3 Kielichów.W życiu prywatnym może narodzić się coś nowego. W grę wchodzi zawiadomienie o porodzie, poczęciu, zaręczynach lub wzniesieniu związku na wyższy poziom. Jeśli jesteś z kimś, to teraz znajdziecie sposób, by połączyło Was jeszcze więcej. Możesz też trafić na bardzo twórczych ludzi. W finansach możesz zarobić, opiekując się kimś lub czymś, podążając za sercem.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Skorpiona

Karta 4 Mieczy

W życiu prywatnym masz teraz niewielkie pole manewru. Zamiast się szarpać i szukać nowych opcji, odpocznij, zajmij się sobą. Nie musisz być stale do dyspozycji ani wszystkiego wiedzieć. Jeśli powstrzymują Cię osobiste sprawy, powiadom o tym rzeczowo, a potem ogranicz kontakt. W finansach zadbaj o podstawy, pamiętaj o konserwacji, urlopach, przerwie.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Strzelca

Karta Głupiec

W życiu osobistym być może trzeba będzie wrócić do punktu "zero", przyznać, że drugi człowiek zawsze pozostanie nam nieznany. Nie zakładajmy, że wiemy, co ktoś zrobi. Pozbądźmy się większości oczekiwań, bo to najpewniejsza droga do rozczarowania. Postrzegajmy innych, jakimi oni są, a nie jakimi chcemy ich widzieć. W finansach możesz wyruszyć w podróż.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Koziorożca

Karta 3 Buław

W relacjach prywatnych zapowiada się wahanie, niepewność, ale też wybór właściwej ścieżki. Nie obawiaj się, że gdzieś utkniesz. Pisana ci jest droga pełna przygód, a także podejmowanie wyzwań. Czas ruszyć do przodu. Jeśli dana okolica już cię nie inspiruje, zmień otoczenie i towarzystwo. W finansach możesz jeszcze odwrócić kartę, ale musisz się pospieszyć.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Wodnika

Karta Umiarkowanie

W relacjach prywatnych trzeba będzie znaleźć z kimś wspólny język, spotkać się w połowie drogi. Kompromis nie musi być tylko rezygnacją z części planów. Wychodząc komuś na spotkanie, jesteś w stanie stworzyć zupełnie nową jakość. Z pewnych kwestii możesz nie zdawać sobie sprawy. W finansach otwórz się na czyjeś pomysły, niestandardowe interpretacje.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Ryb

Karta Sprawiedliwość

W życiu prywatnym do otoczenia trzeba będzie podejść uczciwie, z namysłem i… krytycznie. Wszyscy mamy tendencje do faworyzowania lubianych osób i gnębienia tych, których nie znosimy. Są jednak momenty, kiedy stronniczość razi szczególnie. Nie narażaj na szwank swojej reputacji. W finansach możliwa będzie udana współpraca z prawnikiem lub z księgową.

