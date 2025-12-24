Co przyniesie czwartek, 25 grudnia? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Spis treści: Horoskop tarotowy na czwartek dla Barana Horoskop tarotowy na czwartek dla Byka Horoskop tarotowy na czwartek dla Bliźniąt Horoskop tarotowy na czwartek dla Raka Horoskop tarotowy na czwartek dla Lwa Horoskop tarotowy na czwartek dla Panny Horoskop tarotowy na czwartek dla Wagi Horoskop tarotowy na czwartek dla Skorpiona Horoskop tarotowy na czwartek dla Strzelca Horoskop tarotowy na czwartek dla Koziorożca Horoskop tarotowy na czwartek dla Wodnika Horoskop tarotowy na czwartek dla Ryb

Horoskop tarotowy na czwartek dla Barana

Karta 8 Buław

W kwestiach prywatnych możesz borykać się z nadmiernym lękiem - cudzym lub własnym. Przyzwyczajenie to druga natura człowieka. Niechętnie zmieniamy nawyki oraz sytuacje, nawet jeśli nam szkodzą. Kiedyś trzeba jednak spróbować czegoś nowego, dać się porwać szaleństwu. W finansach wiele będzie zależało od tego, jaką ktoś ma o tobie opinię. Zadbaj o reputację.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Byka

Karta 3 Denarów

W życiu prywatnym możesz zetknąć się z osobą o dobrym sercu, życzliwą, łatwo przebaczającą pomyłki. Staraj się mieć cierpliwość do ludzi. Nawet jeśli Wasze ścieżki się rozejdą, zachowaj w pamięci to, co było dobre. W ten sposób zachowasz ufność do świata i przyciągniesz prawdziwie wielkoduszne persony. W finansach możesz szczęśliwie zakończyć jakiś spór.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Bliźniąt

Karta Eremita

W życiu prywatnym zachowaj teraz powściągliwość. Dyskusje trzeba prowadzić taktownie i przebywać z kimś tylko tyle, ile jest niezbędne. Niektórzy ludzie szybko tracą głowę w miłości, stawiają swoje fascynacje na piedestale i żądają od nich bycia idealnymi. Ty nie musisz grać w tę grę. W finansach możesz otrzymać pozytywną wiadomość z urzędu, poczuć się bezpiecznie.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Raka

Karta 9 Mieczy

W życiu osobistym unikaj osób, które chcą cię kontrolować, wzbudzając poczucie winy. Można wybaczyć, ale nie zapomnieć, a czy wolno wciąż wypominać? Sprawdź, co możesz zrobić, by wyrwać się z zaklętego kręgu poczucia krzywdy i kary. W finansach lepiej się przyczaić, poczekać, aż sprawy znajdą swój finał. Jeśli nie możesz kogoś bronić, powiedz o tym otwarcie.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Lwa

Karta Królowa Denarów

W życiu osobistym uważaj na osoby, które muszą być zawsze w centrum uwagi, a do tego boją się wręcz paranoicznie, że ktoś usiłuje odebrać im ich blask, odwrócić uwagę "widowni". Przy kimś takim lepiej się nie wychylać, pozwolić mu snuć wielkościowe fantazje. W finansach możesz podlegać kobiecie, która zajmuje istotne stanowisko, ma dużo do powiedzenia.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Panny

Karta 9 Buław

W życiu prywatnym trzeba będzie spojrzeć na kogoś lub na coś inaczej. Wyjdź z myślowych schematów, to ci dobrze zrobi. Nie podchodź do nikogo z sercem na dłoni, ale i nie uprzedzaj się do ludzi, nie zakładaj, że już udało ci się kogoś poznać. W finansach inicjatywa nie leży obecnie po twojej stronie. Trzeba spokojnie poczekać na odmianę losu, czyjąś decyzję.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Wagi

Karta 8 Mieczy

W życiu prywatnym trzeba wyrwać się z marazmu, podjąć jakiekolwiek działanie. Każdy wybór obarczony jest ryzykiem, a a stojąc w miejscu, niczego nie przewidzisz. Porażki są częścią egzystencji, a należy je praktykować, a nie wciąż myśleć o nich. W finansach pamiętaj, że każda przegrana to tak naprawdę cenna lekcja na przyszłość. Zapytaj mentora o jego doświadczenia.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Skorpiona

Karta 10 Kielichów

W życiu prywatnym skup się teraz na związkach, w których główną rolę odgrywa przyjaźń, szacunek. Nie samą miłością żyje człowiek, dobra opinia sąsiadów i przychylność znajomych też mogą ci się bardzo przydać. Jeśli zaczynasz nową relację, to naturalnie, że się jej poświęcasz, lecz nie zaniedbuj starych znajomych. W finansach możesz dostać wsparcie od rodziny.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Strzelca

Karta 2 Mieczy

W życiu prywatnym istnieje ryzyko ostrego konfliktu z rodzicami lub z ludźmi pełniącymi te funkcje w twoim życiu. Jeśli ukochana osoba opiekuje się tobą, możesz poczuć potrzebę odsunięcia się od niej, wyznaczenia granic, większej samodzielności. W finansach nie wdawaj się w jałowe dyskusje, unikaj tych, co nie szukają rozwiązania, tylko wskazują "winnych".

Horoskop tarotowy na czwartek dla Koziorożca

Karta Kapłan

W relacjach prywatnych możesz zwrócić się po poradę do autorytetu. Jeśli chcesz zbliżyć się do pewnej osoby, musisz zdobyć uznanie jego przyjaciół, starszego rodzeństwa, rodziców. Zależność emocjonalna lub wręcz finansowa nie pozwoliłaby podjąć samodzielnej decyzji co do związku. Konieczne jest "błogosławieństwo". W finansach możesz związać się z placówką oświatową.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Wodnika

Karta 3 Buław

W życiu prywatnym szykuje się dobra relacja z rozsądną osobą. Możesz spotkać kogoś, kto da ci dużo wolności i będzie pozytywnie nastawiony do zmian. Możliwy okaże się związek "w podróży" z częstą zmianą adresu. Dom jest wszędzie tam, gdzie dobrze się czujesz. Nie potrzebujesz mieć stałego adresu, by twardo stąpać po ziemi. W finansach możliwa będzie podróż.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Ryb

Karta 4 Kielichów

W relacjach prywatnych możesz zmierzyć się z trudnymi rodzinnymi zaszłościami. Każdy ma tajemnice - dobre lub złe. Osoby będące dla nas wzorem mają też prawo do posiadania ciemnej strony. Bierz od nich tylko to, co dobre, a od reszty trzymaj się jak najdalej. W finansach trzeba brać rzeczywistość na chłodno. Nawet jeśli chcesz komuś wierzyć, oceniaj go realistycznie.

