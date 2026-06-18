Co przyniesie piątek, 19 czerwca? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Spis treści: Horoskop tarotowy na piątek dla Barana Horoskop tarotowy na piątek dla Byka Horoskop tarotowy na piątek dla Bliźniąt Horoskop tarotowy na piątek dla Raka Horoskop tarotowy na piątek dla Lwa Horoskop tarotowy na piątek dla Panny Horoskop tarotowy na piątek dla Wagi Horoskop tarotowy na piątek dla Skorpiona Horoskop tarotowy na piątek dla Strzelca Horoskop tarotowy na piątek dla Koziorożca Horoskop tarotowy na piątek dla Wodnika Horoskop tarotowy na piątek dla Ryb

Horoskop tarotowy na piątek dla Barana

Karta Kapłan

W relacjach prywatnych trzeba zachować powagę, z szacunkiem potraktować czyjeś aspiracje i potrzeby. Nie musisz się przychylać do każdej prośby, ale należy ci uważnie jej wysłuchać. Szczerość będzie tutaj miarą szacunku. Coś zostanie odroczone, ale decyzja nie przekreśli nadziei. W finansach skup się na nauce. Potrzebujesz formalnego potwierdzenia swoich umiejętności.

Horoskop tarotowy na piątek dla Byka

Karta Królowa Denarów

W życiu osobistym możesz mieć kontakt z osobą odpowiedzialną, kierującą się rozumem, a do tego ciepłą i empatyczną. Ten ktoś jest wręcz wymarzony do stałego związku. Nie zainteresuje się natomiast żadnym płomiennym romansem. Nie chce tracić czasu i energii na relacje, które funkcjonują wyłącznie "tu i teraz". W finansach możesz otrzymać pomoc z dobrego serca.

Horoskop tarotowy na piątek dla Bliźniąt

Karta Rycerz Denarów

W relacjach prywatnych możesz zbliżyć się do kogoś, kogo znasz z pracy lub ze szkoły. W grę wchodzi też spotkanie z krewnym twojej zakładowej koleżanki albo znajomej, z którą chodzisz na uczelnię. Będzie to raczej człowiek skryty i spokojny, ale bardzo stały w uczuciach. W finansach zachowaj podwójną ostrożność w podróży, spiesz się powoli z wszelkimi decyzjami.

Horoskop tarotowy na piątek dla Raka

Karta Głupiec

W życiu osobistym możesz napotkać osobę młodą duchem. Jej wiek nie będzie odpowiadał intelektowi. Człowiek ów może okazać się znacznie mniej stateczny, niż wskazywałaby metryka. Jest on też zdolny do niesamowitych czynów. Może stanowić dla Ciebie wielką inspirację, jeśli przymkniesz oko na roztrzepanie i niesłowność. W finansach dobry pomysł to nie wszystko.

Horoskop tarotowy na piątek dla Lwa

Karta 9 Mieczy

W życiu prywatnym istnieje ryzyko rozczarowania, poczucia krzywdy. Jeśli masz na pieńku z matką, teściową lub ciotką, lepiej dąż do załagodzenia konfliktu. A w każdym razie go nie zaogniaj. Nie rób z siebie ofiary. Nie jest tak, że cały świat na ciebie dybie. W finansach poczucie winy lub syndrom oszusta przeszkadzają ci rozwinąć swój potencjał. Walcz z tym.

Horoskop tarotowy na piątek dla Panny

Karta 6 Mieczy

W życiu prywatnym może dojść do spotkania z kimś, kto wraca z dalekiej podróży - fizycznej lub duchowej. Najlepiej dokończyć z nim wspólne sprawy, ale nie nastawiać się na najbliższą przyszłość. Ta należy wyłącznie do ciebie. Wyjazd, podróż, przeprowadzka mogłyby okazać się dla bardzo korzystne. W finansach rób wszystko, by nie dochodziło do opóźnień.

Horoskop tarotowy na piątek dla Wagi

Karta 4 Denarów

W życiu prywatnym nie trzymaj się kogoś tylko ze strachu przed samotnością. Może dojść do konfliktu o zaborczość, ograniczanie, rezygnację z marzeń. Jeśli znajomi cię krytykują, zadaj sobie pytanie, czy jest to konstruktywne. Niektórzy z nich mogą chcieć tylko poprawić sobie humor twoim kosztem. W finansach rozważ działalność dobroczynną. Masz szansę na nową pracę.

Horoskop tarotowy na piątek dla Skorpiona

Karta Rydwan

W życiu prywatnym możesz rozwiązać problem, jeśli natychmiast weźmiesz sprawy w swoje ręce i jasno przedstawisz sytuację, swoje oczekiwania. To nie jest moment, by się do kogoś naginać, rezygnować z siebie. Może się okazać, że miłość do kogoś ustąpi miłości do siebie. W finansach możliwy będzie zakup środka transportu, szczególnie do wykorzystywania w biznesie.

Horoskop tarotowy na piątek dla Strzelca

Karta Śmierć

W życiu prywatnym zajdzie gruntowna zmiana, na którą nie masz wpływu, a której musisz się poddać. Takie sytuacje uczą nas pokory wobec świata i… wyrozumiałości wobec siebie. Jesteśmy ziarenkami w klepsydrze i nigdy nie tkwimy w miejscu, pozostajemy w wiecznym ruchu. W finansach z jakiegoś pomysłu trzeba będzie zrezygnować, opracować nowy plan.

Horoskop tarotowy na piątek dla Koziorożca

Karta Giermek Denarów

W twoim życiu prywatnym doniosłą rolę może odegrać osoba o włosach ciemny blond. Ważniejsza od powierzchowności tego kogoś będzie jego inteligencja oraz chęć uczenia się, w tym zgłębiania twoich tajemnic oraz przygotowywania się do związku. W finansach możesz otrzymać zaproszenie na wyjazd integracyjny, ważną konferencję lub odbyć korzystną delegację.

Wróżka Diana ułożyła tarota dla wszystkich znaków. Sprawdź, co się wydarzy 123RF/PICSEL

Horoskop tarotowy na piątek dla Wodnika

Karta Giermek Kielichów

W życiu prywatnym możesz napotkać osobę młodą i bardzo wrażliwą. Ten ktoś chce ze wszystkich sił zachować się odpowiedzialnie, ale niekiedy emocje biorą u niego górę. Nie rozliczaj ich zbyt surowo. Pamiętaj, że po kłótni można wiele zatuszować szczerą skruchą i pełnymi wdzięku przeprosinami. W finansach możesz otrzymać wieści o przejściu do kolejnego etapu.

Horoskop tarotowy na piątek dla Ryb

Karta 2 Mieczy

W życiu prywatnym kryzys może zostać zażegnany - przynajmniej na jakiś czas. Rozłąka nie będzie raczej zagrożeniem dla uczuć, ale nie może się przedłużać. Każde z was musi podtrzymywać kontakt i pobudzać w sobie namiętność, tęsknotę, pragnienie ponownego spotkania. W finansach sprawy mogą spowolnić, głównie ze względu na trudności urzędowe, utknięcie dokumentów.

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