Lea to imię krótkie, delikatne i pełne symboliki. Zachwyca prostotą, a jednocześnie ma w sobie coś wyjątkowego. Nic dziwnego, że coraz częściej wybierają je rodzice szukający imienia z charakterem i historią.

Spis treści:

  1. Pochodzenie imienia Lea
  2. Popularność imienia w Polsce
  3. Jakie są kobiety o imieniu Lea
  4. Kiedy Lea obchodzi imieniny?
  5. Idealny zawód dla kobiety o imieniu Lea
  6. Znane kobiety o imieniu Lea

Pochodzenie imienia Lea

Imię Lea pochodzi z hebrajskiego (Le'ah) i występuje już w Biblii jako imię jednej z żon patriarchy Jakuba. Znaczenia różnią się w zależności od interpretacji, może oznaczać: "krowa" (hebrajski), "lwica" (łaciński).

Popularność imienia w Polsce

Imię Lea nie jest w Polsce bardzo popularne, ale powoli zyskuje na popularności. Według najnowszych danych w rejestrze PESEL jest kilka tysięcy Polek o tym imieniu.

Jakie są kobiety o imieniu Lea

Kobiety o imieniu Lea opisywane są jako wrażliwe i intuicyjne, mądre i empatyczne, oddane rodzinie i bliskim, o dużej wyobraźni i często artystycznych zainteresowaniach.

Lea jest numerologiczną dziewiątką. Wśród jej mocnych stron wymienia się intuicję, idealizm i duchowość. Dziewiątki są empatyczne, wyrozumiałe, kreatywne, obdarzone intuicją. Numerologiczne 9 są obdarzone niezwykłą mocą, ponieważ noszą w sobie energię poprzedzających ją cyfr.

Astrologicznie i numerologicznie Leę wspierają dwa kamienie: bawole oko i lapis lazuli. Te minerały wspierają intuicję, równowagę i wewnętrzną siłę.

To imię kobiety, która nie boi się tego, co przyniesie jej los. Dlaczego warto nazwać tak swoją córkę?
Co imię mówi o człowieku?123RF/PICSEL

Kiedy Lea obchodzi imieniny?

Imieniny Lei przypadają w Polsce 22 marca, na pamiątkę św. Lei - pobożnej wdowy z IV wieku.

Idealny zawód dla kobiety o imieniu Lea

Przykładowe ścieżki zawodowe dla Lei: psychologia, sztuka, dziennikarstwo, edukacja, opieka społeczna, praca kreatywna.

Znane kobiety o imieniu Lea

Do znanych kobiet noszących imię Lea należą:

  • Lea Michele - aktorka i piosenkarka znana z serialu "Glee",
  • Lea Massari - włoska aktorka,
  • Lea Rosh - niemiecka dziennikarka,
  • Léa Sprunger - szwajcarska lekkoatletka,
  • Leah Poulos - amerykańska panczenistka, trzykrotna medalistka olimpijska

