Trzy litery, a tyle w nim magii. Niezwykłe imię dla dziewczynki
Lea to imię krótkie, delikatne i pełne symboliki. Zachwyca prostotą, a jednocześnie ma w sobie coś wyjątkowego. Nic dziwnego, że coraz częściej wybierają je rodzice szukający imienia z charakterem i historią.
Spis treści:
- Pochodzenie imienia Lea
- Popularność imienia w Polsce
- Jakie są kobiety o imieniu Lea
- Kiedy Lea obchodzi imieniny?
- Idealny zawód dla kobiety o imieniu Lea
- Znane kobiety o imieniu Lea
Pochodzenie imienia Lea
Imię Lea pochodzi z hebrajskiego (Le'ah) i występuje już w Biblii jako imię jednej z żon patriarchy Jakuba. Znaczenia różnią się w zależności od interpretacji, może oznaczać: "krowa" (hebrajski), "lwica" (łaciński).
Popularność imienia w Polsce
Imię Lea nie jest w Polsce bardzo popularne, ale powoli zyskuje na popularności. Według najnowszych danych w rejestrze PESEL jest kilka tysięcy Polek o tym imieniu.
Jakie są kobiety o imieniu Lea
Kobiety o imieniu Lea opisywane są jako wrażliwe i intuicyjne, mądre i empatyczne, oddane rodzinie i bliskim, o dużej wyobraźni i często artystycznych zainteresowaniach.
Lea jest numerologiczną dziewiątką. Wśród jej mocnych stron wymienia się intuicję, idealizm i duchowość. Dziewiątki są empatyczne, wyrozumiałe, kreatywne, obdarzone intuicją. Numerologiczne 9 są obdarzone niezwykłą mocą, ponieważ noszą w sobie energię poprzedzających ją cyfr.
Astrologicznie i numerologicznie Leę wspierają dwa kamienie: bawole oko i lapis lazuli. Te minerały wspierają intuicję, równowagę i wewnętrzną siłę.
Kiedy Lea obchodzi imieniny?
Imieniny Lei przypadają w Polsce 22 marca, na pamiątkę św. Lei - pobożnej wdowy z IV wieku.
Idealny zawód dla kobiety o imieniu Lea
Przykładowe ścieżki zawodowe dla Lei: psychologia, sztuka, dziennikarstwo, edukacja, opieka społeczna, praca kreatywna.
Znane kobiety o imieniu Lea
Do znanych kobiet noszących imię Lea należą:
- Lea Michele - aktorka i piosenkarka znana z serialu "Glee",
- Lea Massari - włoska aktorka,
- Lea Rosh - niemiecka dziennikarka,
- Léa Sprunger - szwajcarska lekkoatletka,
- Leah Poulos - amerykańska panczenistka, trzykrotna medalistka olimpijska
