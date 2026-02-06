Spis treści: Pochodzenie imienia Lea Popularność imienia w Polsce Jakie są kobiety o imieniu Lea Kiedy Lea obchodzi imieniny? Idealny zawód dla kobiety o imieniu Lea Znane kobiety o imieniu Lea

Pochodzenie imienia Lea

Imię Lea pochodzi z hebrajskiego (Le'ah) i występuje już w Biblii jako imię jednej z żon patriarchy Jakuba. Znaczenia różnią się w zależności od interpretacji, może oznaczać: "krowa" (hebrajski), "lwica" (łaciński).

Popularność imienia w Polsce

Imię Lea nie jest w Polsce bardzo popularne, ale powoli zyskuje na popularności. Według najnowszych danych w rejestrze PESEL jest kilka tysięcy Polek o tym imieniu.

Jakie są kobiety o imieniu Lea

Kobiety o imieniu Lea opisywane są jako wrażliwe i intuicyjne, mądre i empatyczne, oddane rodzinie i bliskim, o dużej wyobraźni i często artystycznych zainteresowaniach.

Lea jest numerologiczną dziewiątką. Wśród jej mocnych stron wymienia się intuicję, idealizm i duchowość. Dziewiątki są empatyczne, wyrozumiałe, kreatywne, obdarzone intuicją. Numerologiczne 9 są obdarzone niezwykłą mocą, ponieważ noszą w sobie energię poprzedzających ją cyfr.

Astrologicznie i numerologicznie Leę wspierają dwa kamienie: bawole oko i lapis lazuli. Te minerały wspierają intuicję, równowagę i wewnętrzną siłę.

Co imię mówi o człowieku? 123RF/PICSEL

Kiedy Lea obchodzi imieniny?

Imieniny Lei przypadają w Polsce 22 marca, na pamiątkę św. Lei - pobożnej wdowy z IV wieku.

Idealny zawód dla kobiety o imieniu Lea

Przykładowe ścieżki zawodowe dla Lei: psychologia, sztuka, dziennikarstwo, edukacja, opieka społeczna, praca kreatywna.

Znane kobiety o imieniu Lea

Do znanych kobiet noszących imię Lea należą:

Lea Michele - aktorka i piosenkarka znana z serialu "Glee",

Lea Massari - włoska aktorka,

Lea Rosh - niemiecka dziennikarka,

Léa Sprunger - szwajcarska lekkoatletka,

Leah Poulos - amerykańska panczenistka, trzykrotna medalistka olimpijska

