W kwietniu o swoje zdrowie musi zatroszczyć się także Skorpion. Pod koniec miesiąca zauważy on bowiem niepokojące dolegliwości - nerwobóle, chroniczne zmęczenie, nerwowość, problemy ze snem czy nawracające migreny. Fakt ten przełoży się na jego samopoczucie, które mocno się pogorszy, a Skorpion będzie miał wrażenie, że energia opuszcza go dosłownie z dnia na dzień.

Kwiecień niemile zaskoczy osoby spod znaku Ryb. Doświadczą one bowiem w tym miesiącu nowych, niepokojących dolegliwości, z którymi jak najszybciej powinny udać się do lekarza. Ryby nie lubią wizyt w przychodniach i szybko się zniechęcają, ale tym razem będą zmuszone do szczerych rozmów z lekarzem i podjęcia zdecydowanych kroków, które pomogą im podreperować zdrowie.