Co przyniesie czwartek, 9 października? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Spis treści: Horoskop tarotowy na czwartek dla Barana Horoskop tarotowy na czwartek dla Byka Horoskop tarotowy na czwartek dla Bliźniąt Horoskop tarotowy na czwartek dla Raka Horoskop tarotowy na czwartek dla Lwa Horoskop tarotowy na czwartek dla Panny Horoskop tarotowy na czwartek dla Wagi Horoskop tarotowy na czwartek dla Skorpiona Horoskop tarotowy na czwartek dla Strzelca Horoskop tarotowy na czwartek dla Koziorożca Horoskop tarotowy na czwartek dla Wodnika Horoskop tarotowy na czwartek dla Ryb

Horoskop tarotowy na czwartek dla Barana

Karta Królowa Buław

W relacjach prywatnych czyjaś przystępność nie powinna cię zmylić. Tamta osoba ma potężne narzędzia wpływu i nie zawaha się ich użyć. Lepiej być z nią niż przeciwko niej. Jeśli nie podzielasz czyichś poglądów, przynajmniej nie występuj ostro przeciwko nim. Lepiej przeczekać pewne sytuacje. W finansach uśmiech i miłe słowo potrafią zdziałać zadziwiające rzeczy.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Byka

Karta Diabeł

W kontaktach prywatnych wystrzegaj się nadmiernie kontrolujących ludzi. Zaborczość nie jest oznaką miłości, a przywiązanie to nie to samo, co nakładanie więzów. Możesz trafić też na osobę, która podpuszcza, wystawia na próbę, chce przyłapać na jakiejś słabości. W finansach możliwa będzie korzystna umowa, która trafi ci się na skutek czyjegoś niepowodzenia.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Bliźniąt

Karta Król Mieczy

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z kimś, kogo trudno przegadać. Z całą pewnością nie ma on sobie równych w salonowych grach. Jeśli nie lubisz takich podchodów, lepiej trzymaj się na dystans. Im częściej ktoś powtarza, że ceni sobie szczerość, tym bardziej zagmatwane są jego związki. W finansach ważne okaże się czytanie pomiędzy wierszami.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Raka

Karta Księżyc

W kontaktach osobistych możesz wejść w relację z kimś, kto jest tajemniczy i pociągający, ale w jego mrocznym świecie żadna ścieżka nie podąża prosto i nie ma wyraźnego końca w bezpiecznym miejscu. Trudne relacje dają postać baśniowej przygody. Pamiętaj tylko, że twoje życie to coś więcej niż kartki książki. W finansach możesz pracować przy filmach lub zdjęciach.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Lwa

Karta 7 Buław

W relacjach prywatnych możliwe będą teraz konflikty. Nie muszą być one zażarte, jednak różnicy zdań nie da się ignorować. Ktoś ma własny przepis na szczęśliwą przyszłość i nie zamierza się z tym kryć. Jeśli w twoim domu są bardzo młode osoby, to szykuje się klasyczny konflikt pokoleń. W finansach nie wszyscy są przekonani do twoich planów, trzeba o nie zawalczyć.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Panny

Karta 6 Denarów

W relacjach prywatnych pozwól sobie na optymizm, przejawiaj wiarę w ludzi. Powstrzymaj się od gorzkich komentarzy, a w rozmowach zwracaj uwagę na plusy. Plotki są zabawne i zajmujące, jednak nie powinny pozostawiać cię z niepokojem wobec świata. W finansach zrób użytek ze starego prawidła, że ludzie lubią sobie pomagać, a bezbronność ich wzrusza.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Wagi

Karta 4 Denarów

W relacjach prywatnych postaw na stabilizację. Zwróć się ku ludziom, którzy mają dobrą opinię w otoczeniu, zostali wypróbowani w trudnych warunkach, cenią sobie spokój, porządek i dobro rodziny. Niespokojne duchy wprowadzą jedynie zamęt do Twojego serca. W finansach współpracuj z instytucjami o ustalonej renomie, z firmami działającymi dłużej na rynku.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Skorpiona

Karta As Kielichów

W relacjach prywatnych widać tęsknotę za kimś, kto odszedł lub po prostu pozostaje daleko. Pamiętaj, że serce to nie relikwiarz - należy przechowywać w nim żywe emocje i nadzieję na przyszłość. Otwórz się na nowe uczucie, bo jest ono w stanie wypełnić cię bez reszty. W finansach przemyśl, co sprawia ci radość, co wprawia serce w drżenie. Mogą pójść za tym pieniądze.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Strzelca

Karta Cesarzowa

W relacjach prywatnych trzeba będzie znaleźć równowagę pomiędzy naturalnością i społecznymi normami. Żyjemy wśród ludzi, więc musimy się z nimi na coś umawiać. Nie zawsze zgadza się to z naszymi wewnętrznymi emocjami, ale nie bez powodu wszelkim maskom przypisuje się powab. Wykorzystaj to. W finansach nadaj biznesowi wdzięk i ludzką twarz.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Koziorożca

Karta 3 Denarów

W życiu prywatnym warto otaczać się teraz ludźmi skromnymi i cichymi, ale chętnymi do pracy, potrafiącymi działać w tandemie. Silne osobowości i wspaniałe pomysły bardzo się przydają, jednak na koniec dnia to zgodna współpraca i pokora pchają ten miłosny wózek do przodu. W finansach możliwe będzie powiększenie zespołu. Zwerbowanie kogoś.

Wróżka Diana ułożyła karty dla wszystkich znaków 123RF/PICSEL

Horoskop tarotowy na czwartek dla Wodnika

Karta Sąd Ostateczny

W kontaktach prywatnych możesz poddać ocenie swoje związki lub przejść "rozmowę podsumowującą" na własny temat. Jeśli trapi cię jakiś problem, to nie ma sensu go dłużej ignorować. Są obok ciebie ludzie, którzy domagają się uwagi oraz akceptacji. Tolerancja jest trudna, ale wzmacnia grupę. W finansach możliwa będzie praca w organizacji przełamującej bariery.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Ryb

Karta Król Denarów

W życiu prywatnym możesz namawiać kogoś na innowacje, ale przygotuj się wówczas na długie rozważania i testy. Masz do czynienia z człowiekiem, który nie wchodzi spontanicznie w nowe układy, dokładnie wszystko sprawdza i rozważa "za" oraz "przeciw". W finansach zachowaj prostotę, wdrażaj łatwe, sprawdzone rozwiązania, a zaimponujesz skutecznością.

