Co przyniesie środa, 12 listopada? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Spis treści: Horoskop tarotowy na środę dla Barana Horoskop tarotowy na środę dla Byka Horoskop tarotowy na środę dla Bliźniąt Horoskop tarotowy na środę dla Raka Horoskop tarotowy na środę dla Lwa Horoskop tarotowy na środę dla Panny Horoskop tarotowy na środę dla Wagi Horoskop tarotowy na środę dla Skorpiona Horoskop tarotowy na środę dla Strzelca Horoskop tarotowy na środę dla Koziorożca Horoskop tarotowy na środę dla Wodnika Horoskop tarotowy na środę dla Ryb

Horoskop tarotowy na środę dla Barana

Karta Gwiazda

W kontaktach osobistych możesz trafić na kogoś, obok kogo nie da się przejść obojętnie. Osoba ta nie musi być konwencjonalnie atrakcyjna. Wystarczy, że przyciąga uwagę, zaprasza do świata, w którym zasady tracą moc i wszystko staje na głowie. To może być dobry materiał na flirt lub romans. W finansach musisz wyważyć włożone środki oraz spodziewane efekty.

Horoskop tarotowy na środę dla Byka

Karta Rycerz Mieczy

W życiu prywatnym możesz mieć do czynienia z człowiekiem okrutnym, który działa impulsywnie, nie myśli o konsekwencjach i jest w stanie skrzywdzić przyjaciół. Zachowuj się asertywnie, gdy można, a gdy się nie da - jak najszybciej zejdź z drogi. W finansach nie piłuj gałęzi, na której siedzisz, nie stawiaj wszystkiego na jedną kartę, nie wyciągaj ostatnich rezerw.

Horoskop tarotowy na środę dla Bliźniąt

Karta Siła

W relacjach prywatnych trzeba będzie poskromić czyjeś lub własne emocje. Napady szału są groźne przez moment, ale z czasem robią coraz mniejsze wrażenie. Mogą za to wywołać coraz większą irytację i umocnić brak szacunku. W finansach nie należy zbyt wiele mówić ani się głośno czegoś domagać. Ten moment może okazać się nieodpowiedni i sprowokować stanowczą reakcję.

Horoskop tarotowy na środę dla Raka

Karta Król Kielichów

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą niepewną przyszłości, działającą dopiero po głębokim namyśle. Ten ktoś nie czuje się swobodnie tam, gdzie jest, ale też nie podejmie ryzyka, dopóki nie przekona się, że warto. Może męczyć go długotrwała choroba. W finansach zyskasz, jeśli zachęcisz kogoś do działania, przedstawisz mu dobry pomysł na przyszłość.

Horoskop tarotowy na środę dla Lwa

Karta 7 Mieczy

W życiu prywatnym najlepiej udać niewiniątka, gdy dookoła widać tumult. Trzymaj się z daleka od dramatów, nie wkraczaj w sam środek dyskusji ani tym bardziej awantury. Twój głos nie zostałby usłyszany. Potrzebujesz przemyślnego, biegłego w słowach pośrednika. W finansach nie pozwól, by cokolwiek cię rozproszyło, nie poddawaj się współczuciu, gdy nie zdołasz pomóc.

Horoskop tarotowy na środę dla Panny

Karta 7 Denarów

W relacjach prywatnych możesz otrzymać odpowiedź, która jeszcze bardziej zagmatwa sytuację. Ktoś sprawuje władzę nad otoczeniem poprzez wprawianie go w popłoch, wywoływanie zmieszania. Nigdy nie uprzedzaj o tym, co zamierzasz zrobić, a już szczególnie nie ostrzegaj swoich wrogów. W finansach możesz zarobić jako specjalista w bardzo wąskiej dziedzinie.

Horoskop tarotowy na środę dla Wagi

Karta Król Mieczy

W relacjach prywatnych możesz trafić na kogoś, kto zdolny jest do skrajnych, niewyobrażalnych poświęceń, byle osiągnąć cel. Dla bliskiej osoby przeznaczy nawet własny organ lub nadszarpnie reputację, jeśli to ma pomóc. Uważaj, czego od kogo oczekujesz i w żadnym wypadku nie rzucaj słów na wiatr. W finansach trzeba czasem boleśnie coś poświęcić, by osiągnąć sukces.

Horoskop tarotowy na środę dla Skorpiona

Karta Mag

W relacjach prywatnych możesz osiągnąć sukces, mieć ostatnie słowo, sprawić, że czyjaś wyobraźnia zacznie pracować i wyświetli wspólną, szczęśliwą przyszłość. O powodzenie trzeba walczyć, pozwól, żeby cię dostrzeżono. W finansach możesz zdobyć pieniądze na eksperyment, podbić rynek, którego dotąd nikt nie brał pod uwagę, wykonać pionierską pracę.

Horoskop tarotowy na środę dla Strzelca

Karta 4 Mieczy

W życiu prywatnym widać chwilę wytchnienia, czasowy odpoczynek, niespokojne wyczekiwanie. Ktoś twierdzi, że daje ci wolną rękę, ale nieustannie trzyma też nad głową miecz pretensji, niewczesnych oczekiwań. Idź tam, gdzie będzie tobie naprawdę wygodnie. W finansach czerp maksimum korzyści z nieoptymalnych warunków, nie potrwają one zbyt długo.

Horoskop tarotowy na środę dla Koziorożca

Karta Koło Fortuny

W życiu prywatnym możliwe będzie teraz zamieszanie. Stare sprawy wypłyną na wierzch, zapomniane kwestie objawią się w pamiątkach, zastukają do wrót świadomości lub - dosłownie - do drzwi mieszkania. Każdy ma więcej niż jedną twarz, a ty możesz w szybkim tempie poznać je wszystkie. W finansach możesz zarobić, pomagając odnaleźć ludzi lub przedmioty.

Horoskop tarotowy na środę dla Wodnika

Karta 2 Denarów

W życiu prywatnym trzeba będzie pójść z kimś na kompromis, przymknąć oko na jego wady lub czyny. Nie opowiadaj się po żadnej ze stron, zachowaj neutralność. Jeśli masz dług wdzięczności, staraj się go jak najszybciej spłacić. W finansach możliwa będzie pożyczka, dorobienie sobie, ale i spłacanie zaległości w ratach. Ktoś nie zrobi niczego bez pieniędzy.

Horoskop tarotowy na środę dla Ryb

Karta Królowa Buław

W relacjach prywatnych musisz wziąć sprawy w swoje ręce, postawić na niezależność, odważnie stawić czoła wyzwaniu. Nie musisz za to nikomu służyć ani stawiać jego interesów przed własnymi. Jesteś, kim jesteś i nie ma sensu ani powodu za to przepraszać. W finansach możesz wiele zyskać dzięki urokowi osobistemu i daniu komuś dobrego przykładu.

