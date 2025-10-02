Co przyniesie piątek, 3 października? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na piątek dla Barana

Karta Cesarzowa

W relacjach prywatnych dbaj o bezbronnych, ale tylko jeśli są od ciebie bezpośrednio zależni. Nie musisz rozmieniać się na drobne ani mieć wyrzutów sumienia, że nie służysz całemu światu. Twój czas i siły są bezcenne. Okaż im szacunek, a będą twoim najwierniejszym wsparciem. W finansach możesz mieć do czynienia z osobą, której nigdzie się nie spieszy.

Horoskop tarotowy na piątek dla Byka

Karta Głupiec

W kontaktach osobistych nie zadawaj się z ludźmi nierozumnymi i niefrasobliwymi. Ich oceny są czysto życzeniowe i najpewniej całkiem wzięte z sufitu. Szczególnie trzymaj się z dala od ludzi, którzy ryzykują bez sensu, mylą brawurę z odwagą i grają na nosie komuś, komu nie powinni. W finansach przemyśl, czy pewna osoba nie marnuje twoich środków.

Horoskop tarotowy na piątek dla Bliźniąt

Karta Sąd Ostateczny

W osobistym życiu większości z nas są osoby, którym chciałoby się przychylić Nieba i wyprosić o drugą szansę dla nich. Czasem się udaje. Generalnie jednak trzeba Ci wierzyć w mądrość Wszechświata, ufać, że każdy odnajdzie własną drogę i spotka Ciebie w bezpiecznym, dobrym miejscu. W finansach możesz otrzymać ważne ogłoszenie w pierwszej kolejności.

Horoskop tarotowy na piątek dla Raka

Karta 6 Buław

W relacjach prywatnych możesz nawiązać z kimś czasowe porozumienie. Wasze cele są odległe i mogą stanąć na przeszkodzie dłuższemu zbliżeniu się, jednak teraz w grę wchodzi udana współpraca. Podbijaj komuś bębenka, odwołaj się do jego dumy. W finansach możesz zarobić, oferując luksusowe przedmioty, odwołując się do czyjegoś pragnienia awansu.

Horoskop tarotowy na piątek dla Lwa

Karta 2 Denarów

W relacjach prywatnych ktoś może chcieć trzymać cię na dystans. Będzie prosił o wsparcie w konkretnych sprawach, szczególnie jeśli razem pracujecie. Nie da ci jednak pewności co do swoich uczuć. Być może sam jej nie ma. I chciałby, i boi się. Przede wszystkim nie chce tracić swobody. W finansach łatwo jest zboczyć z kursu, stracić z oczu pierwotny cel.

Horoskop tarotowy na piątek dla Panny

Karta 10 Mieczy

W życiu prywatnym możesz napotkać się na kogoś kłótliwego, niepanującego nad nerwami. Osoba ta szuka tylko pretekstu, by wyładować swoją złość. Nie ma sensu niczego jej tłumaczyć ani też o niczym zapewniać. Najlepsze, co da się zrobić, to odwrócić napięcie i zadbać o własne bezpieczeństwo. W finansach nie dawaj zrzucić na siebie winy - szczególnie finansowej.

Horoskop tarotowy na piątek dla Wagi

Karta Król Mieczy

W życiu osobistym możesz mieć kontakt z człowiekiem, który potrafi szybko i niespodziewanie odciąć się od przeszłości. Jeśli poczuje on, że sentyment zagraża jego pozycji lub staje się niewygodny, odseparuje się on bez wahania i bez wyrzutów sumienia. Nie wolno się od takich ludzi uzależniać. W finansach możesz mieć zysk ze współpracy z kimś wpływowym i bezwzględnym.

Horoskop tarotowy na piątek dla Skorpiona

Karta 3 Denarów

W życiu prywatnym możesz zobaczyć pierwsze efekty współpracy z ludźmi. Łatwiej Ci się będzie dogadać z kimś, z kim masz wspólny cel. Jeśli od pewnego czasu zabiegasz o miłość, pojawi się sygnał, który wzbudzi nadzieję. Chcesz się do kogoś zbliżyć? Pracuj z nim nad czymś ważnym. W finansach wspólna praca może pomóc załagodzić nieporozumienia.

Horoskop tarotowy na piątek dla Strzelca

Karta Kochankowie

W relacjach prywatnych może skłonić Cię do kogoś namiętność, zawładnąć tobą bez reszty. Druga strona również będzie oczarowana. Nie zdziw się, jeśli padną słowa "teraz albo nigdy!". Pamiętaj tylko, że wszystko niesie ze sobą konsekwencje, niektóre wybory ciężko odkręcić. W finansach ktoś może Cię popychać do szybkiego zawarcia umowy.

Horoskop tarotowy na piątek dla Koziorożca

Karta Świat

W życiu prywatnym najważniejsza będzie dla ciebie teraz wiedza. Nie zamykaj uszu na czyjeś słowa. Szukaj odpowiedzi w książkach, konsultuj się u specjalistów. Powiadają, że ignorancja jest błogosławieństwem, ale to raczej świadomość, na czym stoisz, daje najwięcej spokoju. Uprzedzaj wypadki. W finansach możesz zdobyć pieniądze za granicą.

Horoskop tarotowy na piątek dla Wodnika

Karta 9 Denarów

W relacjach prywatnych może cię dotknąć perfekcjonizm. Nieważne, czy wymagasz go ty, czy ktoś bliski. Choć cały świat dąży do doskonałości, to przecież prawdą jest, że nigdy jej nie osiągniemy. Ba! To, co idealne tak naprawdę doskonałe nie jest, bo nie ma w nim miejsca na rozwój, pozytywną zmianę. W finansach możesz zdobyć pieniądze, oferując coś, czego nie ma nikt inny.

Horoskop tarotowy na piątek dla Ryb

Karta Mag

W życiu osobistym trzeba będzie wykazać się teraz tolerancją, przyjąć do wiadomości, że istnieją różne porządki świata, a ludzie poddają się im całymi latami z dobrym skutkiem. Nie musisz rezygnować z własnych przekonań, by otworzyć się na cudze. Korzystne będzie łączenie wątków, mieszanie wiedzy. W finansach możesz wiele zyskać dzięki tolerancji.

