A - zawsze szukasz nowych dróg

Pierwsza litera alfabetu to symbol nowych początków. Jeśli masz ją w nazwisku, prawdopodobnie niezależnie od tego, ile razy upadniesz, tyle razy jesteś w stanie się podnieść. Masz w sobie siłę, by zaczynać nowe projekty, otwierać nowe rozdziały w życiu, a jeśli trzeba - rzucić wszystko i zacząć raz jeszcze z czystą kartą.

C - wszystko przychodzi ci z lekkością

Litera C ma wyjątkową, lekką i subtelną formę. Jeśli masz ją w nazwisku, prawdopodobnie jesteś osobą pozytywnie nastawioną do życia, a do spraw codziennych podchodzisz z lekkością. I nie, nie chodzi o to, że bagatelizujesz problemy albo jesteś lekkoduchem. Po prostu, zamiast się zamartwiać, działasz. Rozumiesz, że życiowe rozterki są naturalnym elementem egzystencji, więc nie dajesz im sobą rządzić. Sprawiasz wrażenie osoby, z którą życie jest lekkie i przyjemne, dlatego otacza cię tak wielu przyjaciół.

K - jesteś mocno zakorzeniony w teraźniejszości

Gdyby spersonifikować literę K, byłaby człowiekiem twardo stąpającym po ziemi i mocno zakorzenionym w chwili obecnej. Popatrz na jej wygląd - dwie "nogi" to symbol stabilności i siły. Ale nie oznacza to, że nie ma w tobie duchowości czy refleksji - wręcz przeciwnie!

Jesteś osobą, która doskonale rozumie sama siebie i dzięki temu buduje trwałe i prawdziwe relacje z innymi. Wiesz, jakie są twoje wartości i to nimi się kierujesz, podejmując życiowe decyzje. Dla swojej rodziny i przyjaciół stanowisz solidny fundament - twój hart ducha i wewnętrzną siłą są ich ostoją.

Twoje nazwisko kryje sekret 123RF/PICSEL

M - okazywanie emocji przychodzi ci naturalnie

M to jedna z najbardziej wyrazistych liter alfabetu, związana z emocjonalnością. Jeśli masz ją w swoim nazwisku, jesteś prawdziwym szczęściarzem. Okazywanie emocji jest bowiem wielką sztuką i nie każdy to potrafi! Tobie przychodzi to łatwo - swoje uczucia doskonale ubierasz w słowa: zarówno te pozytywne, jak i negatywne. Jednak choć drzemie w tobie wiele emocji, gdy trzeba, potrafisz je trzymać na wodzy. W pracy potrafisz być profesjonalistą i nie podawać się chwilowym afektom.

Z - koniec bywa dla ciebie nowym początkiem

Masz w nazwisku literę Z? Choć domyka ona alfabet, w twoim przypadku jest symbolem zamykania jedynie kolejnych etapów. "Zetka" w twoim nazwisku jest przejawem siły do doprowadzania rzeczy do końca i domykania projektów, a także… kończenia niesłużących tobie relacji. To cenna umiejętność - dzięki niej nie tkwisz w miejscu, ale wciąż się rozwijasz i sięgasz po nowe cele!

Nazwisko to dziedzictwo i łącznik pomiędzy nami a naszymi przodkami, pomiędzy teraźniejszością a przeszłością. Spróbuj spojrzeć na nie jednak inaczej, nie przez pryzmat jego brzmienia i znaczenia jako całości, ale poszczególnych elementów, które się na nie składają. Zobacz, jak wiele mocy nosi w sobie każda z jego liter.

Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 144: Renata Gabryjelska INTERIA.PL