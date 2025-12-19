"Ty decydujesz". Wróżka Diana ma ważną radę dla jednego znaku
W życiu osobistym są widoki na powrót dobrej atmosfery, pojawienie się życzliwych, kochających osób. Ktoś bliski a jednocześnie daleki dałby zapewne sygnał, zaproponowałby spotkanie. W finansach możesz cieszyć się z osiągnięć dzieci, wnuków, rodzeństwa. Co jeszcze wróżka Diana wyczytała z kart? Sprawdź swój horoskop dzienny na sobotę.
Co przyniesie sobota, 20 grudnia? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.
Spis treści:
- Horoskop tarotowy na czwartek dla Barana
- Horoskop tarotowy na dla Byka
- Horoskop tarotowy na dla Bliźniąt
- Horoskop tarotowy na dla Raka
- Horoskop tarotowy na czwartek dla Lwa
- Horoskop tarotowy na czwartek dla Panny
- Horoskop tarotowy na dla Wagi
- Horoskop tarotowy na dla Skorpiona
- Horoskop tarotowy na dla Strzelca
- Horoskop tarotowy na dla Koziorożca
- Horoskop tarotowy na dla Wodnika
- Horoskop tarotowy na dla Ryb
Horoskop tarotowy na czwartek dla Barana
Karta 10 Kielichów
W życiu prywatnym związki mogą być teraz liczne i pełne przyjemności. Nie masz silnej potrzeby, by się wiązać lub od razu zorientujesz się, z kim jest to absolutnie niemożliwe. Nie przeszkodzi ci to jednak czerpać radości ze spotkań. W finansach jakiś zapis może zostać zmieniony po twojej myśli, jakaś osoba obdarzy cię nie tylko uczuciem, ale i pieniędzmi.
Horoskop tarotowy na dla Byka
Karta 10 Mieczy
W życiu prywatnym nie przeceniaj swoich możliwości. Każdy ma jakieś ograniczenia, próg wytrzymałości. Ty decydujesz, kiedy i w jakich okolicznościach możesz go przesunąć. Rób to wtedy, kiedy możesz, a nie musisz. W finansach nie ma co liczyć na wsparcie znajomych. Sami mają dużo problemów. Trudny czas trzeba przeczekać cierpliwie i z godnością.
Horoskop tarotowy na dla Bliźniąt
Karta 6 Denarów
W kwestiach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą życzliwą i przyjazną, ale też dosyć nieżyciową. Snuje ten ktoś nierealne plany, nie ma dobrego pomysłu, jak je zrealizować. W tym tandemie to ty musisz być motorem działań, architektem postępu. Po drugiej stronie masz głównie fantazje. W finansach mierz zamiary na siły. Do celu dąż drobnymi kroczkami.
Horoskop tarotowy na dla Raka
Karta 9 Buław
W życiu prywatnym nie daj się ponieść emocjom. Gniew lub ekscytacja nie mogą tobą rządzić. Lepiej wręcz udać obojętność, skłonić kogoś, by starał się bardziej, wyszedł z cienia. Nie przejmuj się, gdy druga strona pokaże pazury, odsłoni zęby. Lepiej wiedzieć, z kim ma się do czynienia. W finansach twoje spojrzenie na sprawy zmieni się na korzystniejsze.
Horoskop tarotowy na czwartek dla Lwa
Karta 9 Mieczy
W życiu osobistym możliwe będzie zerwanie lub ograniczenie kontaktów. Oby dotyczyło to osoby, której nie lubisz lub która cię męczy! Trzymaj się z daleka od ludzi przyciągających kłopoty. Ich niesława może się bardzo źle odbić również na twojej reputacji. W finansach istnieje ryzyko utraty pieniędzy. Każde takie niepowodzenie należy traktować jak cenną lekcję.
Horoskop tarotowy na czwartek dla Panny
Karta 10 Kielichów
W życiu osobistym są widoki na powrót dobrej atmosfery, pojawienie się życzliwych, kochających osób. Ktoś bliski a jednocześnie daleki dałby zapewne sygnał, zaproponowałby spotkanie. W finansach możesz cieszyć się z osiągnięć dzieci, wnuków, rodzeństwa. Pewne nieporozumienie zostanie najpewniej wyjaśnione, a sprawa może zakończyć się wielkim śmiechem.
Horoskop tarotowy na dla Wagi
Karta As Buław
W relacjach prywatnych ważna będzie dyscyplina, wzmocnienie autorytetu oraz… ciała. Rób rzeczy, które dodają energii: ćwicz, spaceruj na świeżym powietrzu. Szybko zobaczysz efekty, a one jeszcze bardziej cię zmotywują. Ciało jest równie ważne jak umysł. W finansach możesz opanować sytuację, sprawić, że nawet ryzykowne operacje pójdą po twojej myśli.
Horoskop tarotowy na dla Skorpiona
Karta Kochankowie
W życiu prywatnym możliwy będzie konflikt o priorytety, nawet ograniczenie kontaktów - przynajmniej na jakiś czas. Osoba trzecia może ingerować w twoją relację. Chodzi nie tylko o konkurencję do serca, ale też o rodzinę drugiej strony, znajomych. W finansach trzeba wybrać drogę po konsultacjach i konsekwentnie się jej trzymać. Inaczej utracisz czyjeś zaufanie.
Horoskop tarotowy na dla Strzelca
Karta Świat
W życiu osobistym czyjaś dobra rada może wydobyć umysł z zamętu, pchnąć sprawy w dobrym kierunku. Jeśli nie narzekasz na miłosne perypetie, to najbliższe godziny jeszcze wzmocnią twój seksapil, zwrócą na ciebie oczy kogoś niezwykłego. W finansach możesz odnieść sukces w zawodach związanych z uprawą roślin, hodowlą zwierząt.
Horoskop tarotowy na dla Koziorożca
Karta Królowa Denarów.
W życiu prywatnym kwestie uczuciowe mogą zmieszać się z zawodowymi. Ciężko będzie oddzielić role profesjonalne od czysto "domowych". Niektórych taka dwoistość bardzo pociąga. Lubią widzieć ukochanych w uniformach, mundurach, wśród przedmiotów, które świadczą o statusie. W finansach możesz otrzymać wsparcie od bogatej krewnej, życzliwych znajomych.
Horoskop tarotowy na dla Wodnika
Karta 5 Buław
W życiu osobistym możesz otrzymać od kogoś dobrą radę, słuszną uwagę. Masz po swojej stronie życzliwe osoby, które do tego są bardzo inteligentne. Warto czerpać z ich zalet, sprawić, by światłe umysły złączyły się w prężnie działającej wspólnocie. W finansach musisz zebrać wnioski oraz skargi ludzi wokół i przewodzić zmianie, którą chcesz zobaczyć w otoczeniu.
Horoskop tarotowy na dla Ryb
Karta Królowa Kielichów
W życiu osobistym zapowiada się lepszy moment. Może to oznaczać koniec jakiejś twojej troski. Jeśli ma ona związek z kobietą, to tamta zmieni nastawienie lub… odejdzie. Otaczają się ciepłem prawdziwie życzliwych osób. W interesach możesz mieć do czynienia z osobą, której prywatne problemy bardzo wpływają na kwestie zawodowe. Nie ma co liczyć na większy profesjonalizm.