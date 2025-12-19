Co przyniesie sobota, 20 grudnia? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Spis treści: Horoskop tarotowy na czwartek dla Barana Horoskop tarotowy na dla Byka Horoskop tarotowy na dla Bliźniąt Horoskop tarotowy na dla Raka Horoskop tarotowy na czwartek dla Lwa Horoskop tarotowy na czwartek dla Panny Horoskop tarotowy na dla Wagi Horoskop tarotowy na dla Skorpiona Horoskop tarotowy na dla Strzelca Horoskop tarotowy na dla Koziorożca Horoskop tarotowy na dla Wodnika Horoskop tarotowy na dla Ryb

Horoskop tarotowy na czwartek dla Barana

Karta 10 Kielichów

W życiu prywatnym związki mogą być teraz liczne i pełne przyjemności. Nie masz silnej potrzeby, by się wiązać lub od razu zorientujesz się, z kim jest to absolutnie niemożliwe. Nie przeszkodzi ci to jednak czerpać radości ze spotkań. W finansach jakiś zapis może zostać zmieniony po twojej myśli, jakaś osoba obdarzy cię nie tylko uczuciem, ale i pieniędzmi.

Horoskop tarotowy na dla Byka

Karta 10 Mieczy

W życiu prywatnym nie przeceniaj swoich możliwości. Każdy ma jakieś ograniczenia, próg wytrzymałości. Ty decydujesz, kiedy i w jakich okolicznościach możesz go przesunąć. Rób to wtedy, kiedy możesz, a nie musisz. W finansach nie ma co liczyć na wsparcie znajomych. Sami mają dużo problemów. Trudny czas trzeba przeczekać cierpliwie i z godnością.

Horoskop tarotowy na dla Bliźniąt

Karta 6 Denarów

W kwestiach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą życzliwą i przyjazną, ale też dosyć nieżyciową. Snuje ten ktoś nierealne plany, nie ma dobrego pomysłu, jak je zrealizować. W tym tandemie to ty musisz być motorem działań, architektem postępu. Po drugiej stronie masz głównie fantazje. W finansach mierz zamiary na siły. Do celu dąż drobnymi kroczkami.

Horoskop tarotowy na dla Raka

Karta 9 Buław

W życiu prywatnym nie daj się ponieść emocjom. Gniew lub ekscytacja nie mogą tobą rządzić. Lepiej wręcz udać obojętność, skłonić kogoś, by starał się bardziej, wyszedł z cienia. Nie przejmuj się, gdy druga strona pokaże pazury, odsłoni zęby. Lepiej wiedzieć, z kim ma się do czynienia. W finansach twoje spojrzenie na sprawy zmieni się na korzystniejsze.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Lwa

Karta 9 Mieczy

W życiu osobistym możliwe będzie zerwanie lub ograniczenie kontaktów. Oby dotyczyło to osoby, której nie lubisz lub która cię męczy! Trzymaj się z daleka od ludzi przyciągających kłopoty. Ich niesława może się bardzo źle odbić również na twojej reputacji. W finansach istnieje ryzyko utraty pieniędzy. Każde takie niepowodzenie należy traktować jak cenną lekcję.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Panny

Karta 10 Kielichów

W życiu osobistym są widoki na powrót dobrej atmosfery, pojawienie się życzliwych, kochających osób. Ktoś bliski a jednocześnie daleki dałby zapewne sygnał, zaproponowałby spotkanie. W finansach możesz cieszyć się z osiągnięć dzieci, wnuków, rodzeństwa. Pewne nieporozumienie zostanie najpewniej wyjaśnione, a sprawa może zakończyć się wielkim śmiechem.

Horoskop tarotowy na dla Wagi

Karta As Buław

W relacjach prywatnych ważna będzie dyscyplina, wzmocnienie autorytetu oraz… ciała. Rób rzeczy, które dodają energii: ćwicz, spaceruj na świeżym powietrzu. Szybko zobaczysz efekty, a one jeszcze bardziej cię zmotywują. Ciało jest równie ważne jak umysł. W finansach możesz opanować sytuację, sprawić, że nawet ryzykowne operacje pójdą po twojej myśli.

Horoskop tarotowy na dla Skorpiona

Karta Kochankowie

W życiu prywatnym możliwy będzie konflikt o priorytety, nawet ograniczenie kontaktów - przynajmniej na jakiś czas. Osoba trzecia może ingerować w twoją relację. Chodzi nie tylko o konkurencję do serca, ale też o rodzinę drugiej strony, znajomych. W finansach trzeba wybrać drogę po konsultacjach i konsekwentnie się jej trzymać. Inaczej utracisz czyjeś zaufanie.

Horoskop tarotowy na dla Strzelca

Karta Świat

W życiu osobistym czyjaś dobra rada może wydobyć umysł z zamętu, pchnąć sprawy w dobrym kierunku. Jeśli nie narzekasz na miłosne perypetie, to najbliższe godziny jeszcze wzmocnią twój seksapil, zwrócą na ciebie oczy kogoś niezwykłego. W finansach możesz odnieść sukces w zawodach związanych z uprawą roślin, hodowlą zwierząt.

Horoskop tarotowy na dla Koziorożca

Karta Królowa Denarów.

W życiu prywatnym kwestie uczuciowe mogą zmieszać się z zawodowymi. Ciężko będzie oddzielić role profesjonalne od czysto "domowych". Niektórych taka dwoistość bardzo pociąga. Lubią widzieć ukochanych w uniformach, mundurach, wśród przedmiotów, które świadczą o statusie. W finansach możesz otrzymać wsparcie od bogatej krewnej, życzliwych znajomych.

Wróżka Diana ułożyła karty dla wszystkich znaków 123RF/PICSEL

Horoskop tarotowy na dla Wodnika

Karta 5 Buław

W życiu osobistym możesz otrzymać od kogoś dobrą radę, słuszną uwagę. Masz po swojej stronie życzliwe osoby, które do tego są bardzo inteligentne. Warto czerpać z ich zalet, sprawić, by światłe umysły złączyły się w prężnie działającej wspólnocie. W finansach musisz zebrać wnioski oraz skargi ludzi wokół i przewodzić zmianie, którą chcesz zobaczyć w otoczeniu.

Horoskop tarotowy na dla Ryb

Karta Królowa Kielichów

W życiu osobistym zapowiada się lepszy moment. Może to oznaczać koniec jakiejś twojej troski. Jeśli ma ona związek z kobietą, to tamta zmieni nastawienie lub… odejdzie. Otaczają się ciepłem prawdziwie życzliwych osób. W interesach możesz mieć do czynienia z osobą, której prywatne problemy bardzo wpływają na kwestie zawodowe. Nie ma co liczyć na większy profesjonalizm.

Imiona jak kwiaty. Rodzice je uwielbiają INTERIA.PL