Spis treści: 01 Horoskop tygodniowy [24-30.07.2023 r.] - BARAN

02 Horoskop tygodniowy [24-30.07.2023 r.] - BYK

03 Horoskop tygodniowy [24-30.07.2023 r.] - BLIŹNIĘTA

04 Horoskop tygodniowy [24-30.07.2023 r.] - RAK

05 Horoskop tygodniowy [24-30.07.2023 r.] - LEW

06 Horoskop tygodniowy [24-30.07.2023 r.] - PANNA

07 Horoskop tygodniowy [24-30.07.2023 r.] - WAGA

08 Horoskop tygodniowy [24-30.07.2023 r.] - SKORPION

09 Horoskop tygodniowy [24-30.07.2023 r.] - STRZELEC

10 Horoskop tygodniowy [24-30.07.2023 r.] - KOZIOROŻEC

11 Horoskop tygodniowy [24-30.07.2023 r.] - WODNIK

12 Horoskop tygodniowy [24-30.07.2023 r.] - RYBY

Horoskop tygodniowy [24-30.07.2023 r.] - BARAN

W tym tygodniu bądź wytrwały w swoich postanowieniach. W pracy będziesz budował swoją pozycję, która wymagać będzie od ciebie większej odpowiedzialności. Zajęte Barany będą rozczarowane, bo postawa partnera pozbawi ich złudzeń, ale ty też pozbawisz kogoś iluzji co do charakteru związku. Wolne zaś będą zbyt zimne i zdystansowane, przez to dla wydadzą się niedostępne.

Horoskop tygodniowy [24-30.07.2023 r.] - BYK

Lipcowa aura zachęci cię do konsekwentnego rozwiązywania problemów. W pracy uwolnisz się od ludzi, którzy toksycznie wpływają na twój poziom wydajności. Byki będące w stałych relacjach mogą liczyć na gorący temperament partnera i większą aktywność seksualną. Wolne zaś nie powinny umawiać się z Baranem, który może im zafundować dramatyczną znajomość.

Horoskop tygodniowy [24-30.07.2023 r.] - BLIŹNIĘTA

W tym tygodniu będziesz miał wiele pomysłów, które zrealizujesz. W pracy uważaj, abyś nie przesadził z obowiązkami, bo niektóre mogą cię przerosnąć. Zajęte Bliźnięta będą dbały o pomyślny rozwój związku, robiąc jak najwięcej rzeczy razem. Wolne zaś swoją uwagę rozpraszać będą na kilka osób, przez co nikt konkretny ich nie zainteresuje. W weekend nie unikaj towarzystwa.



Horoskop tygodniowy [24-30.07.2023 r.] - RAK

Już od samego poniedziałku z zaangażowaniem podejdziesz do wykonywania zadań zawodowych. W pracy wykorzystasz swój kreatywny potencjał i zakończysz projekt, który od dawna leży na biurku i wymaga postawienia kropki nad i.

Zdjęcie Raki to najbardziej opiekuńcze znaki zodiaku / 123RF/PICSEL

Raki będące w stałych relacjach będą rozkoszować się obecnością partnera i odczuwać bliskość z obcowania z nim. Wolne zaś powinny zapomnieć o przeszłości i otworzyć się na nowe uczucie.

Horoskop tygodniowy [24-30.07.2023 r.] - LEW

W tym tygodniu możesz spodziewać się zadowalającego rozwoju sytuacji. W pracy zastanów się, czy to, co robisz, jest tym, co chciałbyś robić, bo teraz będziesz miał okazję, aby dokonać zmian. Zajęte Lwy będą stawiały podwaliny idealnego związku, jaki sobie wymarzyły. Choć wiesz, że to tylko gra z twojej strony, a nie realna wytrwałość w postępowaniu. Wolne zaś zaufają komuś, kto wykorzysta ich naiwność i pragnienie bycia kochanym.

Horoskop tygodniowy [24-30.07.2023 r.] - PANNA

Początek tygodnia przyniesie dystans do spraw osobistych. W pracy będziesz popadał ze skrajności w skrajność i trudno będzie za tobą nadążyć, czego naprawdę chcesz. Zajęte Panny będą starały się mniej krytykować partnera, ale też muszą popracować nad swoją pustką wewnętrzną, która im ostatnio dokucza. Wolne zaś od izolują się od towarzystwa i nie będą miały ochoty na przeżywanie miłosnych gierek.

Horoskop tygodniowy [24-30.07.2023 r.] - WAGA

Lipcowa aura rozproszy twoją uwagę na towarzyskie atrakcje. W pracy będziesz się nudził, bo na powiew świeżości możesz dopiero liczyć na jesieni. Zajęte Wagi będą pobłażliwe wobec was partnera i przestaną się na niego irytować z byle powodu. Wolne zaś powinny spontanicznie podchodzić do nowych znajomości i nie analizować ich od pierwszej randki.

Horoskop tygodniowy [24-30.07.2023 r.] - SKORPION

Aura tego tygodnia zachęci cię do przebywania w towarzystwie innych. W pracy wszystko uda ci się zrobić na czas i nie pozostaną żadne zaległości, chociaż będziesz starał się ukryć te z zeszłego tygodnia. Zajęte Skorpiony będą głęboko przeżywać radość z bycia we dwoje, co spodoba się partnerowi. Wolne zaś w plenerze poznają kogoś, kto wprowadzi do ich życia zupełnie nowy sposób postrzegania świata. W weekend dobrze ci zrobi wypad nad wodę.

Horoskop tygodniowy [24-30.07.2023 r.] - STRZELEC

W tym tygodniu wybierzesz tylko te cele, w których się spełniasz. W pracy będziesz manewrował obowiązkami, biorąc na siebie tylko to, co daje ci możliwość rozwoju bądź satysfakcję. Zajęte Strzelce będą zdeterminowane, aby swoimi działaniami poprawić atmosferę w związku. Wolne zaś mogą liczyć na powodzenie ze strony płci przeciwnej, unikaj jednak składania pustych obietnic.

Horoskop tygodniowy [24-30.07.2023 r.] - KOZIOROŻEC

Lipcowa aura przyniesie pozytywne wibracje. W pracy nie kieruj się opinią innych, tylko rób to, co do ciebie należy, a nie będziesz impulsywnie reagował na niewłaściwe sytuacje. Zajęte Koziorożce powinny wprowadzić więcej romantyczności do relacji z partnerem, bo ostatnio on czuje się przez ciebie odrzucony. Wolne zaś na spotkaniu towarzyskim poznają kogoś, kto od dawna darzy je uczuciami, lecz nie miał śmiałości się do tego przyznać.

Horoskop tygodniowy [24-30.07.2023 r.] - WODNIK

Aura tego tygodnia wymagać będzie od ciebie trzeźwego osądu sytuacji. W pracy bądź konstruktywny i sprawdź dokładnie, zanim przystąpisz do działania, czy rzeczywiście jest coś wykonalne.

Zdjęcie Zajęte Wodniki mogą mieć problemy / 123RF/PICSEL

Zajęte Wodniki będą skostniałe w stosunkach partnerskich, co przyniesie niezadowolenie ze strony drugiej połowy. Wolne zaś konsekwentnie będą starały się zdobyć serce kogoś, kto od dawna wpadł im w oko.

Horoskop tygodniowy [24-30.07.2023 r.] - RYBY

W tym tygodniu będziesz pełen sił witalnych. W pracy poczynisz takie kroki, które pozwolą ci na większą samodzielność. W biznesie masz teraz szansę przebicia się na tle konkurencji! Ryby będące w stałych relacjach będą starały się rozwiązać skomplikowane problemy, jakie towarzyszą im w partnerstwie od jakiegoś czasu. Wolne zaś będą znużone adoratorami, bo nie spełniają oni ich oczekiwań.