2 w dacie urodzenia. Twoja ciężka praca w końcu przyniesie efekty

Wszechświat w końcu zwróci uwagę na twoje ciche, ale konsekwentne działania. To moment, w którym twoja dyplomacja i umiejętność budowania relacji zaprocentują.

Może to być niespodziewana premia lub pochwała od szefa, który dostrzeże, że bez ciebie projekt nie miałby szansy się powieść. Pamiętaj, że twoją siłą jest intuicja. W tym tygodniu słuchaj jej uważnie, bo podpowie ci, w które drzwi zapukać, by odebrać zasłużoną nagrodę. Uważaj, tylko by w euforii nie zacząć znów rozdawać swojej energii na prawo i lewo. Zadbaj o swój układ nerwowy i znajdź chwilę na wyciszenie, by sukces cię nie przytłoczył.

7 w dacie urodzenia. Odniesiesz sukces na lokalną skalę, ale zrobisz to z rozmachem

Pierwszy tydzień stycznia może być dla ciebie czasem, w którym twoja specyficzna, często niszowa wiedza, okaże się na wagę złota. W twoim najbliższym otoczeniu - zawodowym lub prywatnym - staniesz się niekwestionowanym autorytetem.

Problem, z którym inni borykali się od tygodni, rozwiążesz w jedno popołudnie dzięki swojemu analitycznemu umysłowi i intuicji. Ludzie zaczną patrzeć na ciebie z podziwem i dostrzegą w tobie mentora. Twoja mądrość okaże się darem, którym warto się dzielić.

9 - w pierwszym tygodniu stycznia będzie o tobie głośno

Twoja charyzma i naturalna potrzeba dzielenia się wiedzą sprawią, że staniesz w centrum uwagi - czy tego chcesz, czy nie. Może czekać cię publiczne wystąpienie, ważna prezentacja albo po prostu sytuacja towarzyska, w której wszyscy zamilkną, by słuchać tego, co masz do powiedzenia.

Masz dar trafiania w sedno i wyjaśniania skomplikowanych spraw w prosty sposób. Wykorzystaj to! To doskonały moment, by zakończyć stare sprawy, które ciągną się za tobą z poprzedniego roku. Pamiętaj jednak, że twoje słowa mają moc - mogą leczyć, ale mogą też ranić. Staraj się nie być zgorzkniała, nawet jeśli świat nie od razu dostosuje się do twoich ideałów. Skup się na swojej misji i inspiruj innych, a ten tydzień będzie początkiem czegoś wielkiego.

Pamiętaj, że to ty jesteś kapitanem swojego statku, a liczby jedynie podpowiadają, skąd wieje wiatr. Niezależnie od tego, czy w dacie urodzenia masz Dwójkę, Siódemkę czy Dziewiątkę, pierwszy tydzień stycznia to twój czas. Wykorzystaj go mądrze.

