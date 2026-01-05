Co przyniesie poniedziałek, 5 stycznia? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Spis treści: Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Barana Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Byka Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Bliźniąt Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Raka Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Lwa Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Panny Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Wagi Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Skorpiona Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Strzelca Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Koziorożca Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Wodnika Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Ryb

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Barana

Karta Głupiec

W życiu prywatnym zwróć się ku dobrej zabawie i bliskiemu druhowi, zamiast podążać w nieznane. Zrób sobie przerwę od nowych wrażeń. Ciesz się ludźmi, którzy są przy tobie, pamiętaj o ich drobnych radościach i troskach. To czas, by odnowić kontakty. W finansach możesz zawrócić z krętej drogi. Zyski lepiej zdobywać małymi posunięciami niż robić wielki skok.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Byka

Karta 5 Kielichów

W życiu osobistym możesz sądzić, że doszło do niepowetowanej straty. A jednak najważniejsze jest wciąż przy tobie. Masz swoją egzystencję i wielkie serce. Możesz je wypełnić dowolnym uczuciem. Tylko ty decydujesz, nad czym się pochylić - nad smutkiem czy nadzieją? W finansach trzeba wykorzystać skromne, ale wystarczające zasoby i nie wzdychać do nieosiągalnego.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Bliźniąt

Karta Królowa Buław

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z ekstrawertyczką, która nie boi się żyć po swojemu i nie obchodzi jej, co mówią ludzie. To dobre podejście, ale pamiętaj, że akceptacja innych bywa konieczna. Lepiej nie drażnić zbyt wielu krewnych i znajomych. W finansach unikaj kłótni, nie podpuszczaj nikogo. Jeśli nie zależy ci na konflikcie, nie rzucaj wyzwań.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Raka

Karta Rydwan

W życiu prywatnym ważniejsze będzie to, co zrobisz i osiągniesz niż to, co powiesz. Pamiętaj, że historię piszą zwycięzcy, a ludzie chętnie przyznają rację temu, kto aktualnie odnosi sukces. W finansach nie obawiaj się wyzwań. Na ile to możliwe, nie zdradzaj emocji. Otoczenie nie musi wiedzieć, że masz tremę. Twoja wola walki jest największym atutem.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Lwa

Karta 6 Denarów

W życiu prywatnym możesz otrzymać wsparcie i poręczenie, ale tylko od tych, którym udało Cci się wcześniej pomóc lub od osób, które widzą w tobie potencjał na przyszłość. Bezinteresowność pojawi się, ale… nie dziś! W finansach możesz zarobić, pracując dla kogoś, pośrednicząc. Więcej zysku widać teraz z przedstawicielstwa lub ewentualnie franczyzy niż z produkcji własnej.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Panny

Karta 4 Kielichów

W życiu osobistym otrzymasz to, co potrafisz dostrzec. Jeśli twoje myśli są pełne mroku, takie osoby przyciągniesz, do takich ludzi skierujesz swoje kroki. Możesz też nie doceniać dobrej oferty, bo zalewa cię gorycz. W finansach nie płać za to, czego już masz pod dostatkiem. Fakt, że coś jest większe i nowocześniejsze, jeszcze nie uzasadnia jego ceny.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Wagi

Karta Kapłanka

W życiu osobistym zadbaj o kontakt z kobietą, która pełni rolę doradczyni. To może być niezamężna ciotka, starsza siostra, owdowiała przyjaciółka domu. Zapewne powie ci coś istotnego, przypomni o naprawdę ważnej rzeczy. W finansach trzeba zbalansować zyski i wydatki. Skromność nie zawsze jest dobra. Zadbaj również o wizerunek, o zrozumiały przekaz.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Skorpiona

Karta 3 Buław

W życiu prywatnym trzeba będzie ruszyć w dalszą drogę, nawet jeśli na miejscu trzymają cię zobowiązania lub rozterki. Niektórych spraw nie da się zakończyć, można je co najwyżej porzucić. Czasem to konieczne, aby móc się rozwijać. W finansach może dojść do opóźnień, przesunięć terminów. Sprawdź, czy szlaki komunikacyjne są drożne. Najważniejsza będzie logistyka.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Strzelca

Karta 9 Buław

W kwestiach prywatnych spiesz się powoli. Ktoś ma dobre intencje i jest zainteresowany, jednak trzyma cię na dystans. Trzeba będzie spotkać się w połowie drogi i długo ze sobą oswajać. W finansach możesz pomyślnie załatwić trudną sprawę, choć początkowo nie spotkasz się z ciepłym przyjęciem ani ze szczodrością. Nie daj się zniechęcić.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Koziorożca

Karta Śmierć

W życiu prywatnym trzeba rozstać się z bólem. Niby o niczym innym nie marzymy, a jednak często wybieramy drogę przez mękę i to tylko dlatego, że wygląda znajomo. Jeśli chcesz pożegnać gehennę, musisz spróbować czegoś nowego, zwrócić uwagę na ludzi, których mijasz. W finansach zadbaj o dobre warunki sanitarne w miejscu pracy, przestrzegaj zasad BHP.

Wróżka Diana ułożyła karty dla wszystkich znaków 123RF/PICSEL

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Wodnika

Karta Umiarkowanie

W życiu prywatnym ważna będzie teraz szczodrość, umiejętność rozsądnego dzielenia się. Nie musisz wybierać stron, stawać za kimś murem. Bądź raczej jak woda, która wedrze się w każdą szczelinę, opłynie kamień i wsiąknie w ziemię. Ludzie cenią łagodność i nienarzucanie się. W finansach możesz zebrać zespół, tłumaczyć ludziom polecenia z góry, podawać adresy.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Ryb

Karta 8 Buław

W życiu prywatnym czas zadecydować: zrzucasz maskę czy okopujesz się na dotychczasowych pozycjach? Cokolwiek postanowisz, zachowaj żelazną konsekwencję. Emocje będą teraz zmienne, a wydarzenia nastąpią bardzo szybko po sobie. Nie możesz zatracić własnego Ja. W finansach możesz otrzymać kuszącą ofertę, w której będzie jednak sporo niewiadomych.

