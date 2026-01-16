Co przyniesie sobota, 17 stycznia? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Barana

Karta 6 Kielichów

W życiu osobistym nie pozwól, by przeszłość zdominowała bieżące sprawy. Unikaj spotkań z ludźmi, którzy przywołują złe wspomnienia, nie utrzymuj kontaktu wyłącznie z obowiązku. Być może pragniesz konfrontacji, ale nie jest to teraz dobry moment. W finansach możesz zarobić, wzbudzając w kimś nostalgię, np. przywołując wspomnienia starych, dobrych czasów.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Byka

Karta 10 Denarów

W życiu prywatnym rodzina okaże się najważniejsza. Pielęgnuj te związki, które już masz, nie szukaj na placach i ulicach szczęścia, które znajdziesz w czterech ścianach. Zwróć się do starszego pokolenia po wskazówki, czerp z jego wspomnień. W finansach możesz zarobić, archiwizując ważne dokumenty lub umiejąc dogadać się z "niedzisiejszym" człowiekiem.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Bliźniąt

Karta Król Mieczy

W życiu prywatnym możesz mieć do czynienia z kimś, kto jest gotów poświęcić nawet siebie, żeby tylko… zaszkodzić innym. Tacy ludzie są szczególnie groźni. Pamiętaj, że desperat nie ma nic do stracenia i walczy, jakby nie było jutra. W finansach ktoś może domagać się od ciebie czegoś, co w dalszej perspektywie okazałoby się bardzo szkodliwe. Zejdź mu z drogi.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Raka

Karta Księżyc

W życiu prywatnym widać smutek i tęsknotę. Wilki wyją do Księżyca, a ty możesz wzdychać do kogoś, kto również świeci odbitym blaskiem… innymi słowy: niekoniecznie jest tym, za kogo się podaje. W finansach istnieje ryzyko wejścia w niejasny układ, bez wyraźnego podziału obowiązków i spisanej umowy. Unikaj tego typu sytuacji, szczególnie w biznesie rozrywkowym.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Lwa

Karta Rycerz Mieczy

W życiu prywatnym istnieje teraz ryzyko podjęcia przedwczesnej decyzji. Unikaj dramatycznych gestów oraz ludzi działających w pośpiechu. Ktoś może wywierać na tobie presję, ale nie masz obowiązku spełniać jego życzeń. Utrzymuj bezpieczny dystans. W finansach warto zbadać, jakimi pobudkami kieruje się ktoś, kto pozuje na człowieka oddanego sprawie.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Panny

Karta 8 Denarów

W życiu osobistym możesz napotkać osoby skromne, poświęcone pasji, które potrafią też docenić ciężką pracę. Możesz dokonać czynu, za który nikt cię publicznie nie pochwali, a który ostatecznie wzbogaci twój charakter. W finansach możesz otrzymać pomniejszą rolę, drobne zadanie, które jednak stanie się początkiem fascynującej przygody.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Wagi

Karta Król Denarów

W życiu prywatnym możesz mieć do czynienia z człowiekiem, który potrafi doskonale "zarządzać" swoimi emocjami. Nie jest łatwo wyprowadzić go z równowagi, mimo że sprawia wrażenie jowialnego. Pozory mylą… W finansach możesz pracować dla człowieka biegłego w biznesie, ale też bezwzględnego pod maską ogólnej sympatii dla świata.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Skorpiona

Karta As Kielichów

W życiu osobistym możesz napotkać osobę, która żyje praktycznie tylko dla miłości. Ten ktoś potrzebuje mieć się kim opiekować i dla kogo się poświęcać. Nie użalaj się nad takim człowiekiem, ale i nie traktuj obojętnie. Życzliwość będzie najlepszym podejściem. W finansach możesz zdobyć spore pieniądze dzięki pasji, oddaniu się czemuś bez reszty.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Strzelca

Karta 10 Buław

W życiu osobistym nie wdawaj się w dziesiątki drobnych konfliktów i nie bierz na siebie zbyt wielu obowiązków. Masz prawo odciąć się od czyichś problemów, nie bądź jak emocjonalna "gąbka", która chłonie cudze lęki oraz frustracje. W finansach nie rozmieniaj się na drobne. Ustal nadrzędny cel i dąż do niego z poświęceniem mniej istotnych kwestii.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Koziorożca

Karta 6 Mieczy

W życiu osobistym zweryfikujesz teraz wiele relacji. Szykuje ci się ważna zmiana, przeprawa, podczas której na pokład zdołasz wziąć nielicznych. Starannie oceń, kto naprawdę potrzebuje twojej pomocy, a kto jedynie robi wokół siebie sporo szumu. W finansach trzeba będzie wyrzec się tego, co ogranicza, nie pozwala iść dalej, nawet jeśli było ci to bardzo drogie.

Wróżka Diana ułożyła tarota dla wszystkich znaków. Sprawdź, co się wydarzy 123RF/PICSEL

Horoskop tarotowy na sobotę dla Wodnika

Karta Księżyc

W życiu osobistym reputacja jest bardzo ważna. To truizm, ale często ignorowany w epoce mediów społecznościowych. Pamiętaj, że twój wizerunek będzie analizowany i oceniany. Dobrze wybieraj ślad, jaki pozostawiasz w ogólnie dostępnych mediach. W finansach nie ignoruj wpływu życia prywatnego na możliwości zawodowe. Ktoś zechce cię prześwietlić.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Ryb

Karta 7 Mieczy

W życiu prywatnym trzeba będzie odróżnić prawdziwie oddanych przyjaciół od ludzi, którzy ich udają. Czy za płomiennymi deklaracjami kryje się cokolwiek? Pomimo rozczarowania nie idź na otwartą wojnę. Nic nie zyskasz, obnażając czyjąś hipokryzję, a zrobisz sobie groźnego wroga. W finansach nie mów zdecydowanie "tak" ani "nie". Ktoś nie jest gotów na szczerość.

