Co przyniesie środa, 28 stycznia? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Spis treści: Horoskop tarotowy na środę dla Barana Horoskop tarotowy na środę dla Byka Horoskop tarotowy na środę dla Bliźniąt Horoskop tarotowy na środę dla Raka Horoskop tarotowy na środę dla Lwa Horoskop tarotowy na środę dla Panny Horoskop tarotowy na środę dla Wagi Horoskop tarotowy na środę dla Skorpiona Horoskop tarotowy na środę dla Strzelca Horoskop tarotowy na środę dla Koziorożca Horoskop tarotowy na środę dla Wodnika Horoskop tarotowy na środę dla Ryb

Horoskop tarotowy na środę dla Barana

Karta Sprawiedliwość

W życiu prywatnym ktoś może chcieć z tobą szczerej rozmowy, pragnie poznać twoje myśli, poglądy. Nie zdziw się, jeśli pewna osoba "prześwietli" twoje media społecznościowe, kontakty, zasięgnie o tobie opinii. Obecnie wszyscy jesteśmy poniekąd osobami publicznymi i każde słowo zostawia ślad. W finansach możliwa będzie rozmowa z urzędnikiem, kontrola, audyt.

Horoskop tarotowy na środę dla Byka

Karta 9 Denarów

W życiu prywatnym twoje myśli zamieniają się w marzenia i nie pamiętasz o świecie. Każdy przybysz jest niczym złota rybka lub zaczarowana żaba - może spełnić najskrytsze pragnienia lub zmienić się w księcia z bajki. Czy na pewno? Nie chodź po wodzie, zanurz w niej stopy. W finansach ktoś nieodpowiedzialny może zaoferować ci "wspaniały interes, niepowtarzalną okazję".

Horoskop tarotowy na środę dla Bliźniąt

Karta 9 Kielichów

W życiu prywatnym możesz zetknąć się z osobą, która wszystko najlepsze zostawia dla siebie. Nic nie zdoła zbrukać reputacji tego kogoś. Jeśli pragniesz go zdemaskować, lepiej porzucić ten zamysł. Masz przeciw sobie kogoś, kto rządzi świadomością otoczenia i osiągnął mistrzostwo w budowaniu wizerunku. W finansach traktuj słowa pewnej kobiety z dystansem.

Horoskop tarotowy na środę dla Raka

Karta Umiarkowanie

W życiu prywatnym lepiej teraz współpracować nawet "z doskoku" i czasem przesyłać pozdrowienia niż całkowicie zerwać kontakt. Uważaj, co i przy kim mówisz, bo ludzie znają ludzi, którzy znają ludzi, co z kolei znają ludzi… W finansach możliwa będzie fuzja, twórcze porozumienie z wieloma podmiotami, z których każdy zachowa pewną autonomię.

Horoskop tarotowy na środę dla Lwa

Karta 7 Buław

Mówi się, że na pochyłe drzewo wszystkie kozy skaczą, dlatego w życiu prywatnym zajmij pozycję wyższą niż otoczenie. Nie idź tam, gdzie mogą cię zakrzyczeć, dyskutuj tylko z tymi ludźmi, na których masz wpływ, np. wspomagasz ich materialnie lub moralnie. W finansach nie ma sensu ignorować nieprzyjaznych sygnałów, odważnie staw czoła adwersarzom.

Horoskop tarotowy na środę dla Panny

Karta 10 Kielichów

W życiu prywatnym masz widoki na zrealizowanie wielkiego marzenia. Rzecz w tym, że pragnienia są jak obraz, który przecież ma swoje ramy i należy go oprawić. Tak samo fantazje powinny zmieścić się w realiach, podlegać grawitacji. W finansach możesz stworzyć udany biznes z kimś, kogo kochasz, kto otworzy twoje serce na piękno tego świata.

Horoskop tarotowy na środę dla Wagi

Karta 3 Kielichów

W życiu prywatnym możesz zdobyć poparcie otoczenia, ktoś będzie podzielał twoje poglądy. Jeśli walczysz o coś, możesz zyskać sprzymierzeńców i występować jako ich "głos" w przestrzeni publicznej. Asysta będzie skryta, ale i konsekwentna. W finansach możesz podpisać umowę z co najmniej dwoma osobami, założyć biznes, świętować wspólny sukces, coś ogłosić.

Horoskop tarotowy na środę dla Skorpiona

Karta 8 Denarów

Czy znasz określenie bańka pogłosowa? To sytuacja, w której rozmawiasz tylko z ludźmi o poglądach podobnych do twoich. W bańce społecznej z kolei kontaktujesz się z osobami generalnie tobie podobnymi. To dobrze działa na poczucie bezpieczeństwa, ale ogranicza wiedzę o świecie. W finansach uważaj, by nie zainwestować w coś na szczycie "bańki", która wkrótce pęknie.

Horoskop tarotowy na środę dla Strzelca

Karta 7 Mieczy

W życiu prywatnym może dojść teraz do zagmatwanej sytuacji. Wygląda na to, że pewne osoby wolą intrygi niż mówienie prawdy prosto w oczy, a zamiast przecinać problemy jak gordyjski węzeł, tworzą nowe w nadziei, że się od nich uwolnią. To nic nie daje, a do tego jest dla ciebie groźne, okrada cię z sił, cennego czasu. W finansach trzeba będzie rozwikłać pewną zagadkę.

Horoskop tarotowy na środę dla Koziorożca

Karta Śmierć

W relacjach prywatnych możliwe będzie rozstanie, podział majątku oraz wpływów. Lepiej, żeby każde z was poszło w swoją stronę i nie odzywało się wcale niż miało rozdrapywać rany. Ta druga opcja doprowadziłaby do groźnego konfliktu i zniszczenia większości aktualnych układów. W finansach coś może się nagle skończyć, ale da początek nowej jakości.

Wróżka Diana ułożyła tarota dla wszystkich znaków. Sprawdź, co się wydarzy 123RF/PICSEL

Horoskop tarotowy na środę dla Wodnika

Karta Król Mieczy

W życiu prywatnym możesz mieć do czynienia z człowiekiem, dla którego najważniejszy jest świat idei. Nie bulwersują go miłosne zawirowania, trójkąty uczuciowe ani słowa wykrzyczane w emocjach. Nie wybacza jednak zdrady przekonań, nielojalności, współpracy ze zdeklarowanym wrogiem. Takiego człowieka należy się obawiać. W finansach możliwa będzie rozmowa z prawnikiem.

Horoskop tarotowy na środę dla Ryb

Karta 7 Kielichów

W życiu prywatnym możesz trafić w wyjątkowo rozrywkowe towarzystwo, które będzie pobudzało twoje ego i… nakłaniało do ryzykownych posunięć. Niektóre marzenia nie powinny się spełnić, szczególnie jeśli miałyby dotyczyć zemsty. Większość z nas jej pragnie na jakimś etapie egzystencji, ale konsekwencje bywają bolesne. W finansach możliwa ważna impreza.

Zobacz, co mówią gwiazdy. Dowiedz się, jakie energie sprzyjają ci w miłości, pracy i finansach. Sprawdź, co możesz zrobić, by w pełni wykorzystać potencjał swojego znaku zodiaku na kobieta.interia.pl

Sprawdź, co gwiazdy mówią o tobie i twoich najbliższych Canva Pro INTERIA.PL

Imiona jak kwiaty. Rodzice je uwielbiają INTERIA.PL