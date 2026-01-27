"Uważaj, co i przy kim mówisz". Wróżka Diana ma ważną radę dla jednego znaku
W życiu prywatnym możesz zdobyć poparcie otoczenia, ktoś będzie podzielał twoje poglądy. Jeśli walczysz o coś, możesz zyskać sprzymierzeńców i występować jako ich "głos" w przestrzeni publicznej. Asysta będzie skryta, ale i konsekwentna. Co jeszcze wróżka Diana wyczytała z kart? Sprawdź swój horoskop dzienny na środę.
Co przyniesie środa, 28 stycznia? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.
Spis treści:
- Horoskop tarotowy na środę dla Barana
- Horoskop tarotowy na środę dla Byka
- Horoskop tarotowy na środę dla Bliźniąt
- Horoskop tarotowy na środę dla Raka
- Horoskop tarotowy na środę dla Lwa
- Horoskop tarotowy na środę dla Panny
- Horoskop tarotowy na środę dla Wagi
- Horoskop tarotowy na środę dla Skorpiona
- Horoskop tarotowy na środę dla Strzelca
- Horoskop tarotowy na środę dla Koziorożca
- Horoskop tarotowy na środę dla Wodnika
- Horoskop tarotowy na środę dla Ryb
Horoskop tarotowy na środę dla Barana
Karta Sprawiedliwość
W życiu prywatnym ktoś może chcieć z tobą szczerej rozmowy, pragnie poznać twoje myśli, poglądy. Nie zdziw się, jeśli pewna osoba "prześwietli" twoje media społecznościowe, kontakty, zasięgnie o tobie opinii. Obecnie wszyscy jesteśmy poniekąd osobami publicznymi i każde słowo zostawia ślad. W finansach możliwa będzie rozmowa z urzędnikiem, kontrola, audyt.
Horoskop tarotowy na środę dla Byka
Karta 9 Denarów
W życiu prywatnym twoje myśli zamieniają się w marzenia i nie pamiętasz o świecie. Każdy przybysz jest niczym złota rybka lub zaczarowana żaba - może spełnić najskrytsze pragnienia lub zmienić się w księcia z bajki. Czy na pewno? Nie chodź po wodzie, zanurz w niej stopy. W finansach ktoś nieodpowiedzialny może zaoferować ci "wspaniały interes, niepowtarzalną okazję".
Horoskop tarotowy na środę dla Bliźniąt
Karta 9 Kielichów
W życiu prywatnym możesz zetknąć się z osobą, która wszystko najlepsze zostawia dla siebie. Nic nie zdoła zbrukać reputacji tego kogoś. Jeśli pragniesz go zdemaskować, lepiej porzucić ten zamysł. Masz przeciw sobie kogoś, kto rządzi świadomością otoczenia i osiągnął mistrzostwo w budowaniu wizerunku. W finansach traktuj słowa pewnej kobiety z dystansem.
Horoskop tarotowy na środę dla Raka
Karta Umiarkowanie
W życiu prywatnym lepiej teraz współpracować nawet "z doskoku" i czasem przesyłać pozdrowienia niż całkowicie zerwać kontakt. Uważaj, co i przy kim mówisz, bo ludzie znają ludzi, którzy znają ludzi, co z kolei znają ludzi… W finansach możliwa będzie fuzja, twórcze porozumienie z wieloma podmiotami, z których każdy zachowa pewną autonomię.
Horoskop tarotowy na środę dla Lwa
Karta 7 Buław
Mówi się, że na pochyłe drzewo wszystkie kozy skaczą, dlatego w życiu prywatnym zajmij pozycję wyższą niż otoczenie. Nie idź tam, gdzie mogą cię zakrzyczeć, dyskutuj tylko z tymi ludźmi, na których masz wpływ, np. wspomagasz ich materialnie lub moralnie. W finansach nie ma sensu ignorować nieprzyjaznych sygnałów, odważnie staw czoła adwersarzom.
Horoskop tarotowy na środę dla Panny
Karta 10 Kielichów
W życiu prywatnym masz widoki na zrealizowanie wielkiego marzenia. Rzecz w tym, że pragnienia są jak obraz, który przecież ma swoje ramy i należy go oprawić. Tak samo fantazje powinny zmieścić się w realiach, podlegać grawitacji. W finansach możesz stworzyć udany biznes z kimś, kogo kochasz, kto otworzy twoje serce na piękno tego świata.
Horoskop tarotowy na środę dla Wagi
Karta 3 Kielichów
W życiu prywatnym możesz zdobyć poparcie otoczenia, ktoś będzie podzielał twoje poglądy. Jeśli walczysz o coś, możesz zyskać sprzymierzeńców i występować jako ich "głos" w przestrzeni publicznej. Asysta będzie skryta, ale i konsekwentna. W finansach możesz podpisać umowę z co najmniej dwoma osobami, założyć biznes, świętować wspólny sukces, coś ogłosić.
Horoskop tarotowy na środę dla Skorpiona
Karta 8 Denarów
Czy znasz określenie bańka pogłosowa? To sytuacja, w której rozmawiasz tylko z ludźmi o poglądach podobnych do twoich. W bańce społecznej z kolei kontaktujesz się z osobami generalnie tobie podobnymi. To dobrze działa na poczucie bezpieczeństwa, ale ogranicza wiedzę o świecie. W finansach uważaj, by nie zainwestować w coś na szczycie "bańki", która wkrótce pęknie.
Horoskop tarotowy na środę dla Strzelca
Karta 7 Mieczy
W życiu prywatnym może dojść teraz do zagmatwanej sytuacji. Wygląda na to, że pewne osoby wolą intrygi niż mówienie prawdy prosto w oczy, a zamiast przecinać problemy jak gordyjski węzeł, tworzą nowe w nadziei, że się od nich uwolnią. To nic nie daje, a do tego jest dla ciebie groźne, okrada cię z sił, cennego czasu. W finansach trzeba będzie rozwikłać pewną zagadkę.
Horoskop tarotowy na środę dla Koziorożca
Karta Śmierć
W relacjach prywatnych możliwe będzie rozstanie, podział majątku oraz wpływów. Lepiej, żeby każde z was poszło w swoją stronę i nie odzywało się wcale niż miało rozdrapywać rany. Ta druga opcja doprowadziłaby do groźnego konfliktu i zniszczenia większości aktualnych układów. W finansach coś może się nagle skończyć, ale da początek nowej jakości.
Horoskop tarotowy na środę dla Wodnika
Karta Król Mieczy
W życiu prywatnym możesz mieć do czynienia z człowiekiem, dla którego najważniejszy jest świat idei. Nie bulwersują go miłosne zawirowania, trójkąty uczuciowe ani słowa wykrzyczane w emocjach. Nie wybacza jednak zdrady przekonań, nielojalności, współpracy ze zdeklarowanym wrogiem. Takiego człowieka należy się obawiać. W finansach możliwa będzie rozmowa z prawnikiem.
Horoskop tarotowy na środę dla Ryb
Karta 7 Kielichów
W życiu prywatnym możesz trafić w wyjątkowo rozrywkowe towarzystwo, które będzie pobudzało twoje ego i… nakłaniało do ryzykownych posunięć. Niektóre marzenia nie powinny się spełnić, szczególnie jeśli miałyby dotyczyć zemsty. Większość z nas jej pragnie na jakimś etapie egzystencji, ale konsekwencje bywają bolesne. W finansach możliwa ważna impreza.
