Horoskop tarotowy na środę dla Barana

Karta 5 Mieczy

W życiu prywatnym nie poddawaj się złym emocjom. Zazdrość i lęk wysysają energię, odbierają zaufanie do ludzi i przede wszystkim do siebie. Nie należy też mylić miłości z obsesją. Ktoś zachwyca, bo prezentuje to, kim samemu chciałoby się być lub… jest po prostu niedostępny. W finansach uważaj, by nie wplątać się w finansowy spór, który wyniknąłby z mściwości.

Horoskop tarotowy na środę dla Byka

Karta As Buław.

W życiu prywatnym możliwa będzie szczęśliwa odmiana losu. Ktoś z twojego otoczenia może przejść pozytywną metamorfozę, zmienić nastawienie, zaproponować coś intrygującego. Jeśli się na to nie zanosi, to właśnie ty bądź zmianą, którą chcesz widzieć w świecie. Masz wspaniały potencjał. W finansach w grę wchodzi podpisanie umowy, wieloletni, korzystny kontrakt.

Horoskop tarotowy na środę dla Bliźniąt

Karta 8 Kielichów

W życiu prywatnym może pojawić się rozczarowanie. Ból i smutek to naturalne ludzkie doświadczenie - może ono odzierać z niewinności, ale też wzbogacić. Nie dąż do związku za wszelką cenę. Jeszcze sobie podziękujesz za powściągliwość. W finansach mogą pojawić się problemy przez czyjąś zazdrość i ślepy upór, ignorowanie zmian i dobrych rad.

Horoskop tarotowy na środę dla Raka

Karta As Kielichów

W życiu prywatnym ktoś może cię kokietować, szukać kontaktu. To dobry czas dla rozwijania związku, pogłębiania uczuć. Jeśli miłość wymaga wyrzeczeń, będzie o nie łatwiej niż w każdym innym momencie. W finansach możesz wiele zdziałać dzięki dobrej opinii, sympatii ogółu. Szukając pracy, roześlij wieści po znajomych, poproś, żeby ktoś cię polecił.

Horoskop tarotowy na środę dla Lwa

Karta Giermek Mieczy

W życiu prywatnym uważaj, komu się zwierzasz i nie obarczaj problemem osoby, która nie jest na to gotowa. Niektórzy zdają się dojrzali ponad wiek, ale i oni mają swoje ograniczenia oraz prawo do niewinności, spokoju. Ty również nie pozwól, by rodzina i znajomi przelewali na ciebie wszystkie złe emocje. W finansach trzeba mieć teraz oczy dookoła głowy.

Horoskop tarotowy na środę dla Panny

Karta Giermek Buław

W życiu prywatnym trzeba będzie mieć dużo cierpliwości do młodej osoby. Możesz jej asystować w trudnej przeprawie, pomagać zmierzyć się z konsekwencjami błędów. Młodość ma swoje prawa, ale konsekwencje są jak grawitacja - dotykają nas wszystkich i boleśnie ściągają na ziemię. Warto to komuś uświadomić. W finansach możliwe będzie otrzymanie dobrych wieści.

Horoskop tarotowy na środę dla Wagi

Karta 9 Kielichów

W życiu osobistym zrelaksuj się, nawet jeśli wszyscy dookoła biegają w kółko w panice i wieszczą koniec świata. Słońce wzejdzie jutro tak jak dziś i rzuci nowe światło na sytuację. Dla kogoś okażesz się siłą spokoju, a to sprawi, że może spojrzeć na ciebie uważniej… W finansach możesz otrzymać wsparcie od nieznanych osób, zatrudnić kogoś na czas określony.

Horoskop tarotowy na środę dla Skorpiona

Karta 10 Buław

W życiu prywatnym będą liczyły się teraz ekstrawaganckie, odważne pomysły. Jeśli czegoś pragniesz, musisz po to sięgnąć. Zawsze dbaj o swoje bezpieczeństwo, ale nie graj zachowawczo. Masz wszelkie możliwości, by zabłysnąć. W finansach twoje pragnienia mogą zostać usatysfakcjonowane, szczególnie jeśli wynikają z dużych ambicji.

Horoskop tarotowy na środę dla Strzelca

Karta Gwiazda

W życiu osobistym możesz mieć kontakt z osobą twórczą lub z kimś, kto pomoże ci rozwinąć talent. Może to być więc mecenas, patron albo… muza. Zgoda z własnym ja pozwala odzyskać kontakt ze światem i swobodnie przepływać energii. Żyj w prawdzie, szukaj ludzi, którzy cię zrozumieją. W finansach możliwe będzie pomyślne zakończenie projektu, radość z sukcesu najbliższych.

Horoskop tarotowy na środę dla Koziorożca

Karta Diabeł

W życiu prywatnym możesz mieć do czynienia z osobą, która udaje niewiniątko, ale nie cofa się przed niczym, by osiągnąć cel. Czasem to jest jedyne wyjście. Trzeba iść "po swoje", nie przepraszając za to nikogo. Nie bierz do siebie pretensji ludzi przegranych i nie pozwól nikomu wciąż rozliczać cię z dawnego błędu. W finansach istnieje ryzyko podpisania złej umowy.

Horoskop tarotowy na środę dla Wodnika

Karta 7 Mieczy

W życiu prywatnym możesz obserwować kogoś, kto zręcznie unika zobowiązań. To również sygnał dla ciebie, że nie warto iść prosto w ogień z dumnie wypiętą, obnażoną piersią. Nie ma nic złego w uchyleniu się od ciosu, wstrzymaniu się od odpowiedzi, przeczekaniu w nadziei na lepsze jutro. W finansach możesz zmienić czyjąś wrogość w sympatię, ugłaskać konkurenta.

Horoskop tarotowy na środę dla Ryb

Karta Wieża Boga

W życiu prywatnym trzeba będzie wyrzec się części planów, pochylić głowę w pokorze, odciąć się od tego, co Cię ogranicza. Nie ma sensu ignorować sygnałów ostrzegawczych, chociaż konfrontacja może być bolesna. Jeśli komuś nie ufasz, rozmawiaj z nim na odległość lub w sprawdzonym towarzystwie. W zdrowiu sprzedaż domu lub ziemi może się przedłużać.

