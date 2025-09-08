Uważaj, na który palec zakładasz pierścionek. Bieda i smutek "lubią" jeden

Niepozorna biżuteria, a właściwie to, na którym palcu się znajduje, oraz w jakiej ilości i konfiguracji, według dawnych wierzeń, może bezpośrednio wpływać na naszą aurę i energię - wzmacniać ją ,albo blokować. Na jeden z palców lepiej nigdy nie zakładać pierścionka, jeśli nie chcemy, by pieniądze przelatywały nam koło nosa.

Każdy z dziesięciu ma swoje znaczenie

Według zasad feng shui, które nie odnosi się wbrew pozorom jedynie do odpowiedniego dla przepływu energii ustawiania mebli i sprzętów w domu, każdy z naszych palców ma swoje znaczenie. Choć nie każdy o tym wie, nosząc pierścionki bez konkretnej wiedzy, możemy napytać sobie biedy i to dosłownie - blokując przepływ finansowy. Które palce warto ozdobić biżuterią, a na które kategorycznie nie powinno się zakładać pierścionka? Oto znaczenie energetyczne każdego z palców.

Na których palcach warto nosić pierścionki, by zapewnić sobie dobrobyt?

Z punktu widzenia feng shui jeśli chcesz przyciągnąć dobrobyt, pierścionek należy nosić na środkowym palcu prawej dłoni, bo prawa ręka symbolizuje według dawnych wierzeń władzę i bogactwo.

  • Palec wskazujący - pierścionek na tym palcu będzie otwierał nowe możliwości w temacie rozwoju kariery zawodowej, wskazywał nowe perspektywy w pracy i umożliwiał podwyżki i awanse.
  • Środkowy palec - najbardziej pomyślny palec pod względem "przyciągania" pieniędzy, ponieważ palec ten symbolizuje dobrobyt i dostatek.
  • Palec serdeczny - znany z odpędzania złej energii. Pierścionek na tym palcu będzie pomagał zakończyć trudności w życiu i "zapraszał" dobrą energię i szczęście.
Damska dłoń trzymająca elegancką, białą kopertówkę z metalowym zapięciem, ozdobiona licznymi pierścionkami i bransoletkami, w tle rozmyte sylwetki jasnych sukienek.
Sposób noszenia pierścionków ma wpływ na nasze finanse?

Na ten palec nigdy nie wkładaj pierścionka

Jeśli chcesz uniknąć pecha i niedostatku, lepiej unikaj noszenia pierścionka na małym palcu. Najmniejszy palec oznacza krótkotrwałe szczęście, niepowodzenie finansowe. Zakładając na niego pierścionek, wzmacniamy negatywną energię, przez co fortuna może nam uciec sprzed nosa. Lepiej nigdy nie ozdabiać tego palca biżuterią.

Warto uważać także na to, ile pierścionków na palce zakładamy. Można nosić ich kilka, ale jeśli są między nimi przerwy, bowiem takie odległości między kółeczkami na jednym palcu oznaczają braki w płynności finansowej.

