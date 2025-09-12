Co przyniesie sobota, 13 września? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Barana

Karta 9 Denarów

W życiu prywatnym możesz poznać teraz kogoś nowego. Zapewne okaże się ta osoba zupełnie inna, niż wskazywałoby pierwsze wrażenie. Nie uprzedzaj się przed czasem. Możesz mieć do czynienia z osobami z różnych środowisk i z każdą trzeba będzie się dogadać. W finansach nie wpadaj w pułapkę zasady "zastaw się, a postaw się". Nie kupuj drogich prezentów.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Byka

Karta 3 Denarów

W relacjach prywatnych unikaj ludzi o wygórowanych ambicjach i tonuj własne oczekiwania. Ktoś może czuć się przytłoczony wymaganiami. Ze swojej strony pamiętaj, że powierzanie coraz trudniejszych zadań świadczy nie tylko o zaufaniu. To może być proces na wysługiwanie się. W finansach staniesz się częścią większego zespołu lub pomożesz komuś wdrożyć plan.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Bliźniąt

Karta As Mieczy

W relacjach prywatnych miej na względzie powiedzenie "miłe złego początki"… Uważnie dobieraj znajomych i nie spotykaj się z ludźmi, którzy mogliby zaszkodzić twojej reputacji, wplątać cię w jakąś kabałę. Nie chodzi o wywyższanie się czy klasizm, ale o trzymanie się z dala od kłopotów. W finansach konieczne może się okazać podjęcie niepopularnej decyzji.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Raka

Karta Król Kielichów

W relacjach prywatnych uważaj na człowieka, który może mieć dobre chęci, ale jest opętany własnymi demonami. Dobrze jest zidentyfikować źródła własnych lęków, słabości i stawić im czoło w przemyślany sposób. Nie pozwól, by rządziły tobą odruchy. Nie decyduj pod wpływem emocji. W finansach możesz otrzymać poradę od mężczyzny obdarzonego autorytetem.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Lwa

Karta 10 Denarów

W relacjach prywatnych możliwe będzie wielkie osobiste zadowolenie, powodzenie wśród ludzi. Ktoś może złożyć tobie poważną propozycję. Jeśli jesteś w stałym związku, w grę wchodzi rozmowa o wspólnej przyszłości, zacieśnianie więzi. Przemyśl swoje relacje z młodszymi osobami. W finansach możesz rozpocząć projekt, który połączy rodzinie i wesprze wnuki.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Panny

Karta 3 Mieczy

W relacjach prywatnych pewne słowo może cię bardzo zranić. Ale czy na pewno tamta osoba mówiła o tobie? Często jest tak, że ktoś wyraża swój pogląd na świat i nie bierze przy tym pod uwagę swojego rozmówcy, w ogóle o nim nie myśli, zmaga się z własnymi problemem! W finansach nie przyjmuj na siebie niczyjej winy. Każdy musi uczyć się odpowiedzialności.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Wagi

Karta 6 Denarów

W relacjach prywatnych uważaj na zazdrość oraz faworyzowanie. Ktoś może czuć się pominięty, uznać, że został potraktowany niesprawiedliwie. Jeśli masz swoich pupilów, nie okazuj tego ostentacyjnie. Trzeba będzie zachować pozory, wdrożyć podejście "coś dobrego dla każdego". W finansach zazdroszczenie bogactwa może sprowokować do działania, wyciągnąć z marazmu.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Skorpiona

Karta 9 Mieczy

W relacjach prywatnych ktoś może przyprawić cię o ból głowy lub nawet wywołać… senny koszmar. Niektórzy ludzie nie mogą obejść się bez dramatu i rozkręcają afery nawet wtedy, gdy wszystko układa się dobrze. Naucz się bezbłędnie rozpoznawać takie jednostki i zachować do nich należyty dystans. W finansach trzeba będzie pochylić się nad niewdzięcznym problemem.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Strzelca

Karta Słońce

W relacjach osobistych możesz mieć do czynienia z osobą radosną i optymistyczną. Ten ktoś nie zaznał w życiu wielkiej krzywdy albo nauczył się o niej nie pamiętać. Warto opłakać ból i rozczarowanie, a potem otrzeć twarz i z uśmiechem powitać nowy dzień. Znajdziesz życzliwych ludzi, którzy ci to ułatwią. W finansach możesz zarabiać, urządzając imprezy plenerowe.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Koziorożca

Karta As Kielichów

W relacjach z ludźmi trzeba będzie postawić na altruizm. Związki to coś więcej niż wymiana korzyści. Te najlepsze pozwalają nam lepiej poznać samych siebie, przekroczyć własne granice, rozwinąć bezinteresowność oraz ukochanie drugiego człowieka. Szukaj osób, które prowokują takie emocje i krzewią takie właśnie postawy. W finansach możliwe zarobkowanie na pasji.

Wróżka Diana ułożyła karty dla wszystkich znaków 123RF/PICSEL

Horoskop tarotowy na sobotę dla Wodnika

Karta 9 Buław

W relacjach prywatnych uzbrój się w ostrożność i wytrwałość. Wskazany będzie maksymalny takt. Druga strona może okazać się emocjonalnie niedojrzała lub jest zbyt zraniona, by racjonalnie ocenić sytuację. Niczego nie zyskasz, jeśli zaczniesz się z nią kłócić i wypominać krzywdy. W finansach pamiętaj, że zasada "wet za wet" rzadko się sprawdza. Pieniądze lubią spokój.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Ryb

Karta Rycerz Denarów

W relacjach prywatnych możesz otrzymać pozytywne wieści od młodej osoby. Ktoś angażuje się wolno, ale gdy już podejmie decyzję, to nie odpuszcza. Nie ryzykuj z kolei wchodzeniem w związek z człowiekiem unikającym głębszych uczuć. Pomimo dobrych chęci będzie się trzymał na dystans. W finansach możesz odbyć podróż, która wiele cię nauczy.

Imiona jak kwiaty. Rodzice je uwielbiają INTERIA.PL