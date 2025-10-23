Co przyniesie piątek, 24 października? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na piątek dla Barana

Karta Umiarkowanie

W życiu osobistym możesz mieć kontakty na odległość. Weź pod uwagę, że w wirtualnym świecie łatwo jest wykreować swój wizerunek. Może on nie mieć wiele wspólnego z rzeczywistością, chociaż wcale nie musi on być kłamstwem! Jeśli ktoś odwleka spotkanie twarzą w twarz, to nie rokuje dobrze. W finansach termin może być odległy, ale trzeba go wyznaczyć.

Horoskop tarotowy na piątek dla Byka

Karta 9 Buław

W życiu osobistym twoja siła będzie wynikała teraz z wytrzymałości. Nie musisz stawać do boju. Wystarczy, że okopiesz się na swoich pozycjach i nie opuścisz posterunku. Czuwaj nad spokojem rodziny, nie unikaj trudnych tematów, ale też nie "wyciągaj" z nikogo zwierzeń. W finansach pracowitość, słowność i dokładność znaczą często więcej niż przełomowe pomysły.

Horoskop tarotowy na piątek dla Bliźniąt

Karta Królowa Kielichów

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą, która sprawia wrażenie oderwanej od rzeczywistości, a jest obdarzona świetną intuicją. Pamiętaj, że nieporadność może być tylko pozą. Gdy otoczenie uważa nas za naiwnych, przestaje się krępować i stwarza doskonałe pole do wnikliwej obserwacji. W finansach ktoś może święcie wierzyć w sukces, ale to jego fantazja.

Horoskop tarotowy na piątek dla Raka

Karta 7 Buław

W relacjach prywatnych trzeba będzie wytrzymać nawet w nieprzyjaznym środowisku. Nikt nie jest otwarcie wrogi, ale też nie okaże zrozumienia, nie udzieli pomocy. Być może otoczenie chce cię wystawić na próbę. Jeśli pragniesz poważnego traktowania, musisz podjąć dojrzałe wyzwanie. W finansach musisz liczyć się z lekkim sprzeciwem, przygotować się do dyskusji.

Horoskop tarotowy na piątek dla Lwa

Karta Cesarz

W relacjach prywatnych ktoś może stawiać ci coraz bardziej ambitne wyzwania. Sukces jest niepewny, a cel - nieoczywisty. Pewna osoba daje sobie prawo, by być głosem sumienia. Jednak prawo moralne jest wyłącznie w tobie. Przejmij kontrolę nad swoim życiem i wspinaj się tylko tam, gdzie widzisz własny wzrost. W finansach możliwy będzie awans, obietnica podwyżki.

Horoskop tarotowy na piątek dla Panny

Karta Król Denarów

W relacjach osobistych możesz mieć kontakt z kimś, kto potrafi zarządzać grupą, dobrze czuje się w towarzystwie. Być może otoczenie właśnie od ciebie oczekuje tego typu zalet. W pojedynkę zbyt wiele się nie osiągnie. Żyj dobrze z sąsiadami i znajomymi, by w porę ostrzegli cię przed zagrożeniem. W finansach możesz zarobić, zdobyć pracę dzięki znajomościom.

Horoskop tarotowy na piątek dla Wagi

Karta Kapłan

W relacjach prywatnych trzeba będzie przekazać wiadomość, objawić swoją wolę. Uważnie wybieraj miejsce i czas. Nie jest wyłącznie posłańcem. Obwieszczasz własne postanowienie, choć możesz zasłonić się wyższą koniecznością, wymogami tradycji, odgórnymi nakazami. W finansach nie rób niczego wbrew literze prawa i hamuj narwane podejście do robienia biznesu.

Horoskop tarotowy na piątek dla Skorpiona

Karta Mag

Miłość jest handlową wymianą usług, miłość może być również… kradzieżą. Niezbyt to romantyczne, prawda? Dlatego bezwzględne polowanie na serce należy opisać w pięknych słowach. Ćwicz się w komplementach, płomiennych wyznaniach. One robią większe wrażenie, niż ktokolwiek chciałby przyznać. W finansach nie daj się zwieść opisami wspaniałego sukcesu.

Horoskop tarotowy na piątek dla Strzelca

Karta 10 Mieczy

W relacjach prywatnych wystrzegaj się zdrady, demoralizacji, odstępstwa od zasad. Ktoś może usilnie namawiać na wybór pozornie łatwej drogi, jednak pójście nią z ciężkim sercem wcale nie będzie łatwe. Starannie dobieraj towarzystwo, unikaj tych, którzy ciągną w dół. W finansach ktoś nie gra czysto i nie należy dobrodusznie powierzać mu sekretów lub pieniędzy.

Horoskop tarotowy na piątek dla Koziorożca

Karta 4 Kielichów

W relacjach prywatnych widać wahanie, znużenie lub zniecierpliwienie. Gdy ścieżka miłości zamienia się w ślepą uliczkę, nieuchronnie zaczynamy rozglądać się na boki. Przemyśl, czy emocjonalna "chandra" to zwykłe znudzenie, czy może wynikać ona z poważniejszych przesłanek. W finansach kończą się opcje w miejscu, w którym jesteś. Nie zapuszczaj korzeni.

Horoskop tarotowy na piątek dla Wodnika

Karta 8 Buław

W życiu osobistym sprawy znacząco teraz przyspieszą. To, co psuło się od pewnego czasu, może zacząć się dosłownie sypać. Jeśli pojawiło się nowe zauroczenie, to flirt bardzo się zintensyfikuje, padną pewne propozycje. Kwestie leżące odłogiem zostaną wydane na pastwę czasu oraz złych emocji. W finansach szukaj nowych opcji, łap wiatr w żagle, nadchodzi zmiana.

Horoskop tarotowy na piątek dla Ryb

Karta Giermek Kielichów

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą romantyczną, wręcz egzaltowaną. Ten ktoś jest zafascynowany mrocznymi stronami ludzkiej jaźni. Daje sobie przyzwolenie na popełnianie błędów, nie bierze odpowiedzialności za własne zachowanie. Może być pod wpływem chemicznych środków. W finansach sukces będzie zależał od zachowania pokerowej twarzy.

