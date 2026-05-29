Spis treści: Rak - były partner może zapukać do drzwi Waga - wróci ktoś, kto zranił Skorpion - nieoczekiwany kontakt od kogoś z dawnych lat Ryby - wróci ktoś dobry, ale w złym momencie

Rak - były partner może zapukać do drzwi

Na początku czerwca (01.06) - Merkury wchodzi do Raka, a to wzmacnia emocjonalne myślenie i skłonność do rozpamiętywania. Raki mogą w pierwszych dniach miesiąca poczuć, że myśli wracają do kogoś, z kim łączyła je romantyczna historia. W połowie miesiąca, gdy Księżyc tworzy koniunkcję z Merkurym, ten ktoś może dać konkretny sygnał - zadzwoni, napisze lub zaaranżuje "przypadkowe" spotkanie.

Rakom nie brakuje sentymentu, dlatego powrót byłego partnera bywa kuszący nawet wtedy, gdy rozum podpowiada ostrożność. Warto zastanowić się, czy to tęsknota za konkretną osobą, czy raczej za poczuciem bezpieczeństwa, które kiedyś dawała - bo to dwie zupełnie różne rzeczy.

Jeśli dawny partner odezwie się nagle, Rak powinien zachować dystans - nawet jeśli emocje szybko wrócą. Warto poczekać aż za słowami pójdą konkretne gesty.

Waga - wróci ktoś, kto zranił

Czerwiec przynosi Wagom większą podatność na sentymentalne impulsy. Kiedy Wenus tworzy opozycję z Plutonem (17.06) może pojawić się ktoś, z kim historia nie skończyła się najlepiej. Osoba, która kiedyś zraniła lub zniknęła bez wyjaśnienia, może uznać właśnie ten moment za dobry na ponowny kontakt.

Wagi mogą poczuć silne przyciąganie, które trudno racjonalnie wytłumaczyć. Emocje bywają w tym czasie silniejsze niż zwykle i mogą zaciemniać obraz rzeczywistości. Warto dać sobie kilka dni przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji - szczególnie jeśli ta osoba już raz zawiodła zaufanie.

Skorpion - nieoczekiwany kontakt od kogoś z dawnych lat

Pod koniec czerwca (24.06) Księżyc wchodzi do Skorpiona i tworzy trudny aspekt z Plutonem - planetą rządzącą tym znakiem. Skorpionom ten układ może przynieść zaskakujący kontakt od kogoś, o kim nie myślały od lat. Jak się okaże, los nie zakończył ich historii.

Skorpiony zazwyczaj dobrze wyczuwają, czy za takim powrotem stoi szczera intencja, czy coś innego. Czerwiec daje okazję do wyjaśnienia niedomkniętych spraw raz na zawsze, ale wymaga to trzeźwej oceny sytuacji, a nie tylko silnych emocji, których ten miesiąc przyniesie pod dostatkiem.

Ryby - wróci ktoś dobry, ale w złym momencie

9 czerwca Księżyc spotyka się z Neptunem - planetą rządzącą tym znakiem. To wyostrza wrażliwość i otwiera na sygnały płynące z otoczenia. Ryby mogą poczuć, że ktoś bliski z przeszłości znów zajmuje ich myśli, a niedługo potem ten ktoś faktycznie da znać o sobie.

Problem w tym, że pojawi się w momencie, gdy Ryby będą już w trakcie budowania czegoś nowego - relacji lub przygotowań do objęcia nowego stanowiska. Osoba ta może być szczera i dobrze nastawiona, ale jej powrót skomplikuje to, co zdążyły już poukładać. Czerwiec wymaga jasnej odpowiedzi na pytanie, czego naprawdę chcą, bo nie można iść w dwie strony jednocześnie.

Powroty z przeszłości rzadko są przypadkowe - ale nie zawsze oznaczają, że coś warto zaczynać od nowa. Bez względu na to, spod którego jesteś znaku, w czerwcu daj sobie czas na refleksję, a nie na pochopne decyzje.





