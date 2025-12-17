Co przyniesie czwartek, 18 grudnia? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Barana

Karta Giermek Denarów

W życiu prywatnym możesz mieć dyskusję z osobą młodszą lub zależną od Ciebie na temat wydawania pieniędzy. To dobry pomysł, by wdrażać dzieci, wnuki lub młodsze rodzeństwo do zarządzania finansami. Kontroluj też poczynania tych, którym powierzasz swój portfel. W finansach wystrzegaj się długów, zwłaszcza zrobionych na skutek nieprzemyślanych zakupów.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Byka

Karta 7 Mieczy

W życiu prywatnym możesz mieć drobny konflikt z sąsiadami lub osobami, które ci doradzają. Nie pozwól, by się on przeciągał. Jeśli ktoś cię irytuje, lepiej zejść mu z drogi niż wygarniać wszystkie żale i pretensje. W finansach możesz przeciągnąć kogoś na swoją stronę, zdemaskować brudną grę, sprawić, że rywale wypadną przy tobie wyjątkowo niekorzystnie.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Bliźniąt

Karta 6 Mieczy

W życiu osobistym warto pogodzić się z pewną tymczasowością. Nie jest to moment na zapuszczanie korzeni, tworzenie trwałych relacji. Nawet dobrze znane osoby mogą zmienić się pod wpływem czegoś, na co ani one, ani ty nie macie najmniejszego wpływu. W finansach w grę wchodzi przeprowadzka, pozbycie się zbędnych rzeczy, generalne porządki.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Raka

Karta Siła

W życiu prywatnym możliwe będzie wielkie zauroczenie, miłość od pierwszego wejrzenia, fascynacja tak silna, że przełamiesz dla niej wszelkie konwenanse. Możesz spotkać kogoś, kto potrafi naginać otoczenie do swojej woli. W finansach nie zrażaj się trudnościami, bo spokój, optymizm i delikatność bardzo by Ci pomogły je przezwyciężyć.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Lwa

Karta 8 Mieczy

W życiu prywatnym możesz mieć irytujące kontakty z kimś, kto prosi o radę, potem z niej nie korzysta i popełnia te same błędy. Być może nie ma innego sposobu, by zawrócić ze ścieżki prowadzącej donikąd. Na końcu ślepej uliczki wyrasta mur, od którego trzeba się odbić. W finansach wskazana będzie aktywność. Nawet pół kroku do przodu jest lepsze niż stanie w miejscu.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Panny

Karta Giermek Buław

W życiu prywatnym możesz otrzymać od kogoś wieści, które wzbudzą nadzieję. Osoby w twoim otoczeniu są przyjazne i optymistyczne. Często jednak widzą tylko to, co chcą i na siłę doszukują się pozytywów. Nie jest błędem przyznać się do porażki lub otwarcie rozmawiać o problemie. W finansach musisz studzić własne lub czyjeś zapędy, skupić się na przeszkodach.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Wagi

Karta 8 Buław

W życiu prywatnym potrzebna ci będzie większa wiara w siebie, poczucie, że masz wpływ na wydarzenia. Nie wszystko zależy od ciebie, jednak wciąż możesz wiele ugrać z tymi kartami, które dał ci los. W twojej mocy jest także dobrać sobie kolejne blotki lub figury. W finansach nie czas na bezwolność. Uprzedzaj fakty, zrób pierwszy krok, nie czekaj na czyjąś decyzję.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Skorpiona

Karta Rycerz Kielichów

W życiu prywatnym możliwe będzie bardzo silne zauroczenie. Co z tego, że otoczenie wytyka tysiąc wad, jeśli ty nie zwracasz na nie uwagi lub… uważasz je za urocze. Masz rację, że nie warto być drobiazgowym. Rozeznaj się, jakie są twoje prawdziwie nieprzekraczalne granice. W finansach czyjś urok osobisty może przesłaniać brak kompetencji lub niejasne zamiary.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Strzelca

Karta Umiarkowanie

W życiu prywatnym najlepiej zachować teraz milczenie i nie wyrywać się z radami. Jeśli ktoś poprosi cię o opinię, powiedz tylko tyle, ile naprawdę konieczne. Nie daj się wciągnąć w dopytywanie, co by ci się zdarzyło zrobić na czyimś miejscu. Jesteś, gdzie jesteś i nie spekulujesz o równoległej rzeczywistości. W finansach możliwe będzie pojednanie, ukrócenie konfliktu.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Koziorożca

Karta Cesarz

W życiu prywatnym możesz otrzymać pomoc od kogoś, kto zajmuje eksponowane stanowisko, jest na świeczniku. Siła autorytetu - niekoniecznie twojego - bardzo się teraz przyda. W finansach możesz mieć do czynienia z odpowiedzialnym mężczyzną, który lubi wyzwania, nawet jeśli początkowo na nie narzeka. W grę wchodzi stabilizacja, do której warto dążyć.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Wodnika

Karta Słońce

W życiu prywatnym możliwe będzie romantyczne spotkanie i wielka miłość, o ile nie masz już matrymonialnych zobowiązań. W innym wypadku w grę wchodzi spotkanie tzw. bratniej duszy. Znajdziecie doskonałe porozumienie i będziecie się wzajemnie wspierać. W finansach zapowiada się sukces, odbudowanie majątku, podanie pomocnej dłoni.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Ryb

Karta Gwiazda

W życiu prywatnym może pojawić się sygnał, że twoje długoterminowe projekty doczekają się realizacji. Widać nadzieję na przyszłość, ale potrzebna będzie cierpliwość. Trafisz na ludzi, którzy pomogą ci się rozwijać. W finansach możesz odnieść sukces w zajęciach związanych z dystrybucją wody, uzdatnianiem jej lub użyźnianiem ziemi. Efekty pokażą się po czasie.

