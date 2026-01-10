Co przyniesie niedziela, 11 stycznia? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Barana

Karta Mag

W życiu prywatnym trzeba włożyć wiele wysiłku, by zrobić coś jakby od niechcenia. Oczy skupione na tobie przypominają ślepia kobry. Możesz hipnotyzować wahnięciami ciała, ale jeden fałszywy ruch sprawia, że rozczarowana Miłość rzuca się z sykiem. W finansach wyobraź sobie, że wszyscy ci kibicują, a łatwiej stawisz czoła wyzwaniom. Krytyka prowadzi do mądrości.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Byka

Karta Giermek Denarów

W relacjach prywatnych dobrze będzie uważnie obserwować, a niewiele mówić. Zachowaj skromność, a nawet lekko się wycofaj. Pozostań w polu widzenia osoby, na której ci zależy, jednak nie wychodź przed szereg. W finansach konieczne będzie dobre planowanie. Budżet okaże się napięty, ale możesz go zrealizować, o ile nie dasz się ponieść zachciance.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Bliźniąt

Karta Giermek Kielichów

W relacjach prywatnych możesz mieć kontakt z osobą obdarzoną wielką wyobraźnią i dobroduszną. Ten ktoś chce najlepiej, natomiast często nie panuje nad emocjami, nie zawsze je odróżnia, trudno mu ocenić czyjeś oczekiwania oraz własne możliwości. W finansach trzeba kogoś przeszkolić, ale potem nie należy już go prowadzić za rękę. Wymagaj samodzielności.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Raka

Karta Królowa Kielichów

W relacjach prywatnych piękno i praktycyzm muszą się połączyć. Staraj się zabrać kogoś w miłe miejsce, ale niech to nie kosztuje fortuny. Najlepsze doznania są za darmo. Warto cieszyć się śpiewem ptaków na drzewie lub szumem wody w górskim potoku. W finansach możesz sprawdzić się w branży stawiającej na uzdrawianie, zasklepianie ran, przywracanie społeczeństwu.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Lwa

Karta Wisielec

W życiu osobistym pamiętaj, że pewne rozwiązania sprawdzają się wyłącznie przez określony czas. U gospodarza nie wolno się zasiedzieć ani wisieć bez końca na jednej linie. Nie możesz jeszcze zmienić położenia, ale już teraz rozmyślaj o swoich kolejnych krokach. W finansach unikaj sytuacji, w której zostanie ci tylko jedna opcja lub trzeba będzie coś przeczekać.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Panny

Karta 10 Kielichów

W życiu osobistym widać osiągnięcie celu, aczkolwiek sukces może okazać się niepełny. Być może przyjdzie w innym momencie niż trzeba lub nie okaże się totalną odpowiedzią na Twoje potrzeby. Fakt, że dobrze mieć takie tylko dylematy. Okaż komuś wdzięczność. W finansach możesz trafić w miejsce, które napełni cię spokojem, obdarzy komfortem. To czas wicia gniazda.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Wagi

Karta Cesarzowa

W życiu prywatnym trzeba być teraz dyskretnie… wszechobecnym. Paradoks? Kto ma uszy do słuchania, ten wie, co w trawie piszczy i nie musi często o nic pytać. Zrób użytek ze swojej intuicji oraz zmysłu obserwacji. W finansach przydatna okaże się sieć znajomych. Spraw, by kojarzyli cię z obfitością, ciepłem, łagodnością, ale też dbaniem o rodzinę, macierzyństwem.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Skorpiona

Karta Rycerz Buław

W życiu prywatnym trzeba będzie powstrzymać odruchy, działać szybko i odważnie, ale bez brawury. Zaskocz kogoś swoją elastycznością, gotowością do podejmowania wyzwań. Okaże się to korzystniejsze niż szumne zapowiedzi. W finansach możesz zrealizować z powodzeniem pasję, przekonać otoczenie do swojego planu, wyjechać w delegację.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Strzelca

Karta 3 Mieczy

W uczuciach czasem nie warto nadawać cierpieniu romantycznego rysu. Ból jest bólem, a żadne emocje nie są "złe". Pozwól sobie na złość, smutek, rozczarowanie… Z czasem burza w sercu ucichnie, a twoje spojrzenie będzie jasne i czyste jak po rzęsistym deszczu. W finansach ktoś może pielęgnować zadrę i cenić ją wyżej niż realne zyski.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Koziorożca

Karta 7 Denarów

W życiu prywatnym możesz poczuć, że najwyższy czas na zmiany. Ktoś dojrzał do pewnych decyzji lub ty wyczujesz, że nadszedł na to odpowiedni czas. Twoje związki mogą okazać się długie, obfite w emocje. W finansach możesz zarobić na własnej produkcji, prowadząc firmę, w której wykonujesz projekt od A do Z. Ograniczaj liczbę pośredników.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Wodnika

Karta 10 Denarów

W życiu prywatnym skup swoją gromadkę wokół nestora rodu. Ty nim jesteś? Gratulacje! Ale i wyrazy współczucia, bo otoczenie zechce teraz polegać na Tobie w każdej, najdrobniejszej sprawie. To duża odpowiedzialność. Może wręcz przesadna… Ucz najbliższych samodzielności. W finansach trzeba odwołać się do tradycji, uciec się do sprawdzonych sposobów.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Ryb

RYBYKarta 9 Denarów.W życiu prywatnym przedłóż jakość nad ilość czy też raczej nad liczbę. Jedna dobra miłość w domu warta jest ośmiu na ulicy. Odnów kontakt z kimś, z kim rozumiesz się bez słów, powspominajcie stare dobre czasy. W finansach sprawiaj wrażenie, że z niczym się nie spieszysz, niczego nie musisz. Balansuj wdzięcznie między nonszalancją i totalną abnegacją. W zdrowiu uważaj na problemy skórne. 390

