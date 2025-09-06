Widziałeś tę osobę ostatni raz? Niektórzy uważają, że to nie przypadek
"Teoria ostatniego spotkania" to ostatnio popularny, luźny koncept, który zdobywa uwagę w mediach społecznościowych. Fani teorii spiskowych, wiary w moc Wszechświata i tego, że ma on dla nas plan na to życie, zastanawiają się, jak to możliwe, że niektórych osób nigdy nie spotykamy więcej w swoim życiu.
Teoria ostatniego spotkania. Jaki plan ma dla nas Wszechświat
Czy czasem widzieliście jakąś koleżankę ostatni raz i nigdy więcej jej już nie spotkaliście? A może do dziś zastanawiacie się, gdzie podziała się ta sympatyczna sąsiadka, z którą niejednokrotnie rozmawialiście na tematy mniej lub bardziej poważne?
Czasem choć nadarza się wiele okazji, by spotkać te osoby, to się nie dzieje i wygląda na to, że są osoby, które szukają w takim toku zdarzeń głębszego sensu.
"Teoria ostatniego spotkania" to metaforyczne wyjaśnienie istnienia pewnych relacji, które pojawiają się po to, by odegrać konkretną rolę w naszym życiu, a gdy ta rola zostanie spełniona, a nasza lekcja od Wszechświata odrobiona, kontakt z tą osobą wygasa, często naturalnie i bez dramatycznych pożegnań.
Teoria ta zyskuje coraz większą popularność w mediach społecznościowych, gdzie ludzie dzielą się swoimi historiami i doświadczeniem w tym zakresie.
Twierdzenie to zakłada, że każde spotkanie w naszym życiu może mieć symboliczne zadanie, czasami nawet, gdy go nie zauważamy. Pani ekspedienta w sklepie, starszy pan na ulicy, któremu pomogliśmy nieść zakupy, kierowca autobusu, z którym zamieniliśmy dwa zdania.
Nawet te interakcje mogły mieć swoje zadanie do wypełnienia. Po ich zrealizowaniu drogi osób się rozchodzą - bez konieczności spotkań, wyjaśnień, czy dramatycznych zwrotów akcji.
Pewni ludzie są nam dani na pewien czas nie bez powodu
Teoria ostatniego spotkania sugeruje, że osoby wchodzą do twojego życia z jakiegoś powodu, a kiedy ich cel zostaje spełniony, wszechświat aranżuje czyste odejście, bez pozostawania, bez niezręcznych spotkań, po prostu ciche pożegnanie.
Według wyznawców tego założenia, kiedy osoby spełniły swoje przeznaczenie w życiu drugiej osoby, wszechświat zadba o to, by ich drogi już się nie skrzyżowały, nawet jeśli są w tej samej przestrzeni i przebywają blisko siebie.
To pozwala także docenić te relacje, bo tak naprawdę nigdy nie wiemy, kiedy zobaczymy daną osobę ostatni raz. Oczywiście nie będziemy tak analizować spotkań z panem ze sklepu osiedlowego, ale już z ulubioną koleżanką, czy z bliskim nam partnerem, owszem.
Zakładając, że Wszechświat stawiając na naszej drodze konkretnych ludzi, ma dla nas lekcje do odrobienia i założenia do zrealizowania, pozwala nam wiele sytuacji przyjmować z uwagą i pokorą, co także jest istotne w tej teorii.