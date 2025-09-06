Teoria ostatniego spotkania. Jaki plan ma dla nas Wszechświat

Czy czasem widzieliście jakąś koleżankę ostatni raz i nigdy więcej jej już nie spotkaliście? A może do dziś zastanawiacie się, gdzie podziała się ta sympatyczna sąsiadka, z którą niejednokrotnie rozmawialiście na tematy mniej lub bardziej poważne?

Czasem choć nadarza się wiele okazji, by spotkać te osoby, to się nie dzieje i wygląda na to, że są osoby, które szukają w takim toku zdarzeń głębszego sensu.

"Teoria ostatniego spotkania" to metaforyczne wyjaśnienie istnienia pewnych relacji, które pojawiają się po to, by odegrać konkretną rolę w naszym życiu, a gdy ta rola zostanie spełniona, a nasza lekcja od Wszechświata odrobiona, kontakt z tą osobą wygasa, często naturalnie i bez dramatycznych pożegnań.

Teoria ta zyskuje coraz większą popularność w mediach społecznościowych, gdzie ludzie dzielą się swoimi historiami i doświadczeniem w tym zakresie.

Twierdzenie to zakłada, że każde spotkanie w naszym życiu może mieć symboliczne zadanie, czasami nawet, gdy go nie zauważamy. Pani ekspedienta w sklepie, starszy pan na ulicy, któremu pomogliśmy nieść zakupy, kierowca autobusu, z którym zamieniliśmy dwa zdania.

Nawet te interakcje mogły mieć swoje zadanie do wypełnienia. Po ich zrealizowaniu drogi osób się rozchodzą - bez konieczności spotkań, wyjaśnień, czy dramatycznych zwrotów akcji.

Pewni ludzie są nam dani na pewien czas nie bez powodu

Czasem nawet nie wiemy, jakie ma dla nas znaczenie jedno spotkanie 123RF/PICSEL

Teoria ostatniego spotkania sugeruje, że osoby wchodzą do twojego życia z jakiegoś powodu, a kiedy ich cel zostaje spełniony, wszechświat aranżuje czyste odejście, bez pozostawania, bez niezręcznych spotkań, po prostu ciche pożegnanie.

Według wyznawców tego założenia, kiedy osoby spełniły swoje przeznaczenie w życiu drugiej osoby, wszechświat zadba o to, by ich drogi już się nie skrzyżowały, nawet jeśli są w tej samej przestrzeni i przebywają blisko siebie.

To pozwala także docenić te relacje, bo tak naprawdę nigdy nie wiemy, kiedy zobaczymy daną osobę ostatni raz. Oczywiście nie będziemy tak analizować spotkań z panem ze sklepu osiedlowego, ale już z ulubioną koleżanką, czy z bliskim nam partnerem, owszem.

Zakładając, że Wszechświat stawiając na naszej drodze konkretnych ludzi, ma dla nas lekcje do odrobienia i założenia do zrealizowania, pozwala nam wiele sytuacji przyjmować z uwagą i pokorą, co także jest istotne w tej teorii.

Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 143: Muniek Staszczyk i Igor Kamyk INTERIA.PL