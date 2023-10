Spis treści: 01 Tajemniczy świat liczb w numerologii

02 Droga kontaktu siły wyższej przez liczby. Czym są Liczby Anielskie?

03 Co oznacza liczba 31 w numerologii? Wyjątkowy sygnał od Wszechświata

Tajemniczy świat liczb w numerologii

Numerologia, astrologia, czy angeologia, to dziedziny wiedzy ezoterycznej, w które nie wierzą wszyscy, ale jeżeli już znajdą się wyznawcy tej "sekretnej wiedzy" świat staje się jeszcze bardziej tajemniczy, niż jest w rzeczywistości. Rzeczywistość oparta na działaniu sił wyższych i interpretacji znaków, jakimi są chociażby powtarzające się liczby w naszym życiu, to coś, co bywa niezwykle intrygujące.

Tajemnicze znaczenie godziny 11:11, czy ciągu 333 to nie wszystko, co ma do zaoferowania numerologia, która jak się okazuje, może być połączona ze sferą... anielską.

Reklama

Powodem tego połączenia jest liczba 31, która jest bardziej wyjątkowa, niż mogłoby się to wydawać.

Czytaj również: Oto najszczęśliwsze dni października

Droga kontaktu siły wyższej przez liczby. Czym są Liczby Anielskie?

Liczba 31 uchodzi za liczbę anielską. Jeżeli widzisz ją cały czas w swoim otoczeniu, to oznaczać może, że Wszechświat, a raczej... Anioł Stróż chce się z tobą skontaktować.

Liczby aniołów to boskie wiadomości, które, jak się uważa, są wysyłane ze sfery duchowej. Koncepcja liczb aniołów jest zakorzeniona w przekonaniu, że na świecie działają siły duchowe, które próbują poprowadzić nas w kierunku naszego prawdziwego celu i najwyższego potencjału. Uważa się, że są one sposobem, w jaki nasi aniołowie stróże mogą się z nami komunikować.

Liczby aniołów mogą być potężnym źródłem inspiracji i wskazówek. Niektórzy wierzą, że pozostając otwartym na zawarte w nich przesłania, możesz odkryć klucz do odblokowania swojego pełnego potencjału.

Co oznacza liczba 31 w numerologii? Wyjątkowy sygnał od Wszechświata

W numerologii liczba 31 wiązana jest z kreatywnością, zmianą i postępem. Liczbę tę można postrzegać jako znak nowych początków i możliwości.

Jeśli stoisz przed trudną sytuacją w swoim życiu, rozważ użycie mocy liczby 31. Jeżeli widzisz ją w swoim otoczeniu właśnie w przełomowym dla ciebie momencie, możliwe, że siła wyższa chce pokazać ci odpowiednią dla ciebie drogę. Liczba ta może być oznaką zbliżającej się metamorfozy w twoim życiu.

Zdjęcie Co oznacza liczba 31 / 123RF/PICSEL

Jeśli jesteś artystą lub muzykiem, numerologia 31 może pomóc ci wykorzystać twój potencjał twórczy. Ponadto liczba ta może również pomóc ci porzucić stare wzorce i nawyki, które już ci nie służą.

W aspekcie anielskiej pomocy, widząc liczbę 31 możemy spodziewać się wsparcia ze strony naszych duchowych opiekunów. Według wierzeń aniołowie, ukazując się pod postacią liczby 31, przesyłają człowiekowi pozytywne nastawienie i optymistyczną perspektywę działania.

To niezwykle dobry znak, gdy widzisz wszędzie liczbę 31 - to oznacza zmiany, ale niezwykle optymistyczne, rozwijające i radosne.