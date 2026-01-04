Spis treści: Horoskop księżycowy od wróżki Mariwy Baran Byk Bliźnięta Rak Lew Panna Waga Skorpion Strzelec Koziorożec Wodnik Ryby

Horoskop księżycowy od wróżki Mariwy

Wróżka Mariwa od lat przygotowuje miesięczne horoskopy dla czytelników Interii. Tym razem podzieliła się z nami tygodniowym horoskopem księżycowym. Według jej przewidywań, kolejne dni dla większości znaków zodiaku przyniosą spokój, wyciszenie i okazję do skoncentrowania na wewnętrznych potrzebach. U trzech znaków zodiaku spowolnienie będzie szczególnie odczuwalne.

Przeczytaj horoskop księżycowy od wróżki Mariwy i sprawdź, co cię czeka pomiędzy 6 i 12 stycznia 2026 roku.

Baran

Gdy emocje opadną, przyjdzie moment na konstruktywne działanie. Barany poczują wyraźnie, czego chcą. To tydzień mobilizacji, ale bez pośpiechu. To będzie jak oddech po biegu, ciało jeszcze w ruchu, ale myśli już spokojniejsze. Barany będą mieć tendencję do uporządkowania planów, ale też przestrzeni wokół. Drobne porządki okażą się symbolicznym rytuałem oczyszczania. W kontaktach z innymi pojawi się więcej lekkości. To czas sprzyjający rozmowom, pisaniu, dzieleniu się wizjami. Intuicja zacznie się zaostrzać. Warto ją śledzić i nie lekceważyć.

Byk

Teraz rozpocznie się czas uspokojenia i budowania fundamentów. Byki będą działać spokojniej, bardziej metodycznie. W pracy możliwe będą małe zmiany, poprawienie struktury, wprowadzenie rutyny, którą wcześniej lekceważyli. W relacjach nastąpi większa potrzeba ciepła i stabilności, mniej dramatów, więcej codziennej troski.

Bliźnięta

Po silnych emocjach przyjdzie czas oddechu. Bliźnięta poczują, że muszą złapać dystans, nie po to, by się wycofać, ale by zobaczyć wszystko z innej perspektywy. Codzienność wyhamuje, rytm stanie się spokojniejszy, a działania, bardziej przemyślane. To idealny czas na uporządkowanie otoczenia i głowy. W pracy warto będzie wrócić do spraw, które zostały odłożone na później. W relacjach natomiast pojawi się szansa na ciepło bez zbędnych słów.

Rak

Po emocjonalnym rozbłysku pojawi się potrzeba regeneracji. Raki poczują, że to dobry czas na zatrzymanie, bycie wśród bliskich, powrót do rytuałów, które dają poczucie bezpieczeństwa. Praca nie będzie w centrum uwagi, ważniejszy okaże się dom, spokój, drobne przyjemności, które wzmacniają poczucie sensu. To tydzień, w którym Raki powinny zadbać o ciało i umysł, sen, jedzenie, ruch, kontakt z naturą. W relacjach pojawi się więcej czułości, a także potrzeba obecności bez słów.

Lew

Po intensywnej pełni nadejdzie czas wyciszenia. Lwy odczują potrzebę samotności lub przynajmniej ograniczenia bodźców. Zamiast organizować i błyszczeć, zapragną słuchać, czytać, układać myśli. To tydzień idealny na porządki, w domu, w komputerze, ale przede wszystkim w głowie. Praca zawodowa może toczyć się wolniej, lecz z większą precyzją. W relacjach ważna będzie jakość, nie ilość. Spotkanie z jedną osobą, rozmowa, która coś wyjaśni, a nawet wspólne milczenie, to przyniesie więcej niż dziesiątki wiadomości i planów.

Panna

Drugi tydzień miesiąca przyniesie ulgę i przestrzeń na zatrzymanie. Panny zapragną uciec od nadmiaru bodźców, od hałasu, od presji. Nawet jeśli kalendarz pęka w szwach, pojawi się wyraźna potrzeba, by zwolnić. Umysł nie będzie już tak ostry jak zwykle, ale serce zacznie mówić głośniej. To dobry czas na regenerację, na zadbanie o ciało, o sen, o emocje. W relacjach ważna będzie czułość, nie przez wielkie słowa, ale przez małe gesty. Panny, które pozwolą sobie nie wiedzieć wszystkiego od razu, poczują lekkość, jakiej dawno nie doświadczały.

Waga

W drugim tygodniu stycznia emocje zaczną się układać, a Wagi odzyskają lekkość. Umysł stanie się bardziej klarowny, co ułatwi podejmowanie decyzji. To dobry moment na porządki, te domowe, ale też mentalne. Warto wrócić do rzeczy, które były odkładane, nie dlatego, że są pilne, ale dlatego, że niedomknięte tematy odbierają przestrzeń. W relacjach pojawi się potrzeba harmonii, nie tej wymuszonej, ale tej prawdziwej, płynącej z autentycznej wymiany. Wagi zapragną otoczenia, które je wspiera, rozmów, które coś budują, nie tylko grzecznych wymian zdań.

Skorpion

W drugim tygodniu miesiąca atmosfera zacznie się uspokajać. Skorpiony poczują, że powoli odzyskują kontrolę nad swoimi reakcjami i stanami emocjonalnymi. To będzie dobry czas na regenerację, kontakt z naturą, uporządkowanie myśli. Nie będzie potrzeby podejmowania szybkich decyzji, przeciwnie, warto będzie dać sobie prawo do niewiedzy i niepewności. W relacjach pojawi się przestrzeń na czułość i łagodność, jeśli wcześniej udało się przejść przez burzę. W pracy lepiej postawić na jakość niż na ilość, skupienie się na jednym projekcie może przynieść więcej niż próba ogarnięcia wszystkiego naraz.

Strzelec

W drugim tygodniu napięcie zacznie się rozpraszać. Strzelce poczują większą lekkość i wolność wewnętrzną. To idealny moment na wyjazd, zmianę otoczenia albo chociaż mentalne przewietrzenie. Kreatywność zacznie wracać, a z nią chęć, by coś zapisać, narysować, zaplanować inaczej niż zwykle. W relacjach będzie więcej przestrzeni na szczerość i oddech. Nie wszystko trzeba tłumaczyć, czasem wystarczy obecność i otwarte serce. W pracy to dobry czas na wytyczanie długofalowych planów, ale jeszcze bez presji na szybkie wdrożenie.

Koziorożec

W drugim tygodniu miesiąca Koziorożce znajdą więcej przestrzeni na regenerację. Jeśli uda się odpuścić choćby kilka oczekiwań, pojawi się miejsce na refleksję i wewnętrzną reorganizację. To dobry czas na planowanie, ale nie planowanie dla planowania, raczej na spokojne przemyślenie, co naprawdę ma sens i komu warto poświęcać swoją energię. W pracy tempo może chwilowo zwolnić, co da szansę na oddech. W życiu osobistym warto zatroszczyć się o równowagę, między pomaganiem innym a troską o siebie. W ciszy tego tygodnia może pojawić się pomysł, który z czasem okaże się przełomowy.

Wodnik

Ten tydzień przyniesie Wodnikom wyciszenie i szansę na regenerację. Po pełni przyjdzie moment spokoju i większej przejrzystości. Warto będzie spędzić czas w gronie tych, z którymi nie trzeba niczego udawać. Pojawi się też chęć oderwania od rutyny, nie musi to być od razu podróż, ale nawet krótka przerwa od obowiązków lub zmiana przestrzeni, w której się przebywa, przyniesie ulgę. W pracy warto skoncentrować się na jednym celu, zamiast rozpraszać uwagę na wiele wątków.

Ryby

Wyciszenie po pełni przyniesie ulgę i poczucie większego zestrojenia z własnym wnętrzem. Ryby skierują się do środka, poszukując odpowiedzi na pytania, które jeszcze przed chwilą wydawały się nie do zniesienia. To tydzień, w którym warto zatroszczyć się o swoje ciało, emocje, rytuały codzienności. Nawet drobne zmiany, ciepła kąpiel wieczorem, długi spacer bez telefonu, spotkanie z kimś, kto niczego nie oczekuje, mogą przynieść prawdziwe ukojenie. W pracy nie warto podejmować teraz kluczowych decyzji, za to dobrze jest przygotować się wewnętrznie na to, co nadchodzi.

