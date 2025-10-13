Kwiaty lub wieńce (zarówno świeże, jak i sztuczne) - przyniesienie do domu kwiatów, które były na grobie, uważa się za sprowadzenie smutku, śmierci lub choroby na domowników.

Liście, gałązki, kasztany, żołędzie, kamienie, rośliny rosnące na cmentarzu - innymi słowy naturalne rzeczy rosnące lub znajdujące się na terenie nekropolii. Uważa się, że to, co "należy do zmarłych", nie powinno być wynoszone; zabranie takich rzeczy może przynieść pecha, np. powiązano to z chorobą, śmiercią lub innymi niepowodzeniami dla osoby lub jej rodziny. Według ludowych wierzeń mówi się, że "co rośnie na cmentarzu, powinno tam pozostać".

Znicze i lampiony / świeczki oraz ich części (np. opakowania, klosze, nóżki, szklane części) - zabranie znicza czy lampionu z grobu może oznaczać "kradzież" światła dla zmarłego, co według przesądów przynosi konsekwencje. Nawet, jeśli planujemy jedynie umyć szklany znicz w domu, a potem odnieść go na cmentarz, według przesądów może to ściągnąć na nas lawinę niepowodzeń i chorób. Jest też przesąd, że lepiej używać zapałek do zapalania zniczy, bo użycie zapalniczki może "ściągnąć nieszczęście".

Obrączki, pierścionki, osobiste przedmioty zmarłego - dawniej wierzono, że zabrane pierścionki lub obrączki "zabierają duszę zmarłego" albo że osoba, która to zrobi, może być prześladowana przez ducha. To samo dotyczy zabrania do domu zdjęcia zmarłego, które użyte było podczas ostatniego pożegnania.