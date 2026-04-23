Wincencja oznacza "zwyciężającą". Takiego imienia nie nosi jeszcze żadna Polka
Nie boi się wyzwań, a dla bliskich zrobi naprawdę wiele. Wincencja to kobieta pełna najlepszych cech charakteru. Jakie są jej wady? Zbyt wiele presji nakłada na siebie i innych. Nie potrafi odpuścić. W pracy może wykonywać najcięższe zadania, nawet jeśli są to typowo męskie czynności. Co mówią o niej najbliżsi i współpracownicy?
Spis treści:
- Pochodzenie i znaczenie imienia Wincencja
- Popularność imienia Wincencja w Polsce
- Kiedy Wincencja obchodzi imieniny?
- Wincencja - zdrobnienia imienia
- Znane osoby o imieniu Wincencja
- Numerologia i cechy osób o imieniu Wincencja
- Wincencja - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia
Pochodzenie i znaczenie imienia Wincencja
Wincencja to żeńskie imię pochodzenia łacińskiego. Powstało do słowa vincens, czyli zwyciężająca.
Popularność imienia Wincencja w Polsce
Wincencja to rzadko stosowane imię w Polsce. W ostatnich latach żadna dziewczynka nie otrzymała go przy narodzinach.
Kiedy Wincencja obchodzi imieniny?
Imieniny Wincencji wypadają 28 czerwca i 26 grudnia.
Wincencja - zdrobnienia imienia
Do kobiety o imieniu Wincencja można zwracać się przy użyciu popularnych zdrobnień takich jak
- Wincenta,
- Wincja,
- Winia,
- Wina,
- Wicka,
- Cenia.
Znane osoby o imieniu Wincencja
Wincencja to imię, które nosiło kilka znanych w historii kobiet związanych z funkcjonowaniem kościoła katolickiego. Należały do nich:
- błogosławiona Wincencja Maria Poloni - włoska zakonnica, współzałożycielka zgromadzenia zakonnego Sióstr Miłosierdzia,
- święta Wincencja Gerosa - współzałożycielka Zgromadzenia Sióstr Maryi Dziewicy,
- Wincencja Maria López Vicua - założycielka Zgromadzenia Sióstr Służby Domowe.
Numerologia i cechy osób o imieniu Wincencja
Wincencja to kobieta, która ceni sobie silne więzi rodzinne. Wiele poświęca dla bliskich, jest w stanie pomóc przyjaciołom i rodzinie w każdej sytuacji, poszukując najlepszych rozwiązań. Nie lubi spędzać czasu poza domem, najlepiej czuje się w znanym sobie towarzystwie, z kolei nie znosi samotności. Szuka autorytetów, a sama często stanowi wzór dla innych.
Wincencja to numerologiczna jedynka. Jest indywidualistką, pionierką i zdobywczynią. Wie, czego chce od życia i dąży do tego, by to osiągnąć.
Wincencja - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia
Wincencja to kobieta, która może pracować na typowo męskich stanowiskach. Świetnie sprawdza się w roli strażaczki czy ratowniczki.
Szczęśliwymi talizmanami są dla niej kryształ górski i diament. Najlepiej czuje się w kolorach czerwonym i różowym.
Źródła: dane.gov.pl/ Wikipedia
