Wrażliwy i otwarty na innych. Mężczyzn o tym imieniu jest w Polsce niewielu

Dzięki kreatywności i niezwykłemu intelektowi potrafi doskonale odnaleźć się w różnych dziedzinach życia. Silna intuicja pomaga mu sprawnie rozwiązywać problemy. Mężczyzna o imieniu Paskal kieruje się wewnętrzną mądrością i duchowym zaangażowaniem. Co jeszcze skrywa to wyjątkowe imię męskie?

Pochodzenie i znaczenie imienia Paskal

Imię Paskal wywodzi się od aramejskiego słowa pascha, oznaczającego żydowskie święto wyjścia.

Popularność imienia Paskal w Polsce

Imię Paskal jest w Polsce rzadkością. Częściej stosowana jest wersja o zapisie Pascal. W 2023 roku imię to nadano sześciu chłopcom.

    Kiedy Paskal obchodzi imieniny?

    Mężczyźni o imieniu Paskal mogą obchodzić imieniny 11 lutego lub 17 maja.

    Znane osoby o imieniu Paskal

    Imię Paskal nosiło i nosi kilka znanych osób, szczególnie tych urodzonych we Francji. Wśród nich znaleźli się:

    • Pascal Brodnicki - francusko-polski kucharz,
    • Pascal Bodmer - niemiecki skoczek narciarski,
    • Pascal Charbonneau - kanadyjski szachista,
    • Pascal Chimbonda - francuski piłkarz,
    • Pascal Elbé - francuski aktor i scenarzysta filmowy.
    Numerologia i cechy osób o imieniu Paskal

      Paskal to człowiek pełen optymizmu, energiczny i pozytywnie nastawiony do świata. Wyróżnia się dużą wrażliwością na potrzeby innych oraz chęcią niesienia pomocy. Jest kreatywny i inteligentny, nie boi się żadnej pracy. Charakteryzuje go silna intuicja oraz umiejętność szybkiego rozwiązywania problemów.

      Paskal to numerologiczna siódemka. Kieruje się w życiu wartościami duchowymi, na pierwszych miejscach stawiając miłość, wiarę i nadzieję. Paskal to optymista. Człowiek wrażliwy i otwarty na innych. Ma duszę romantyka. Widzi świat przez pryzmat wyobraźni.

      Paskal - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia

      Paskal może osiągnąć sukces w zawodach wymagających podążania zgodnie z intuicją. Zawody, które będą dla niego idealne, to: poeta, malarz. Talizmany, które mogą przynosić Paskalowi szczęście to kamienie takie jak tygrysie oko i koral. Kolory, które dodają mu energii to fiolet i błękit.

      Źródło:

      https://pl.wikipedia.org/wiki/Paschalis

