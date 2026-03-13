Rok lustra oznacza zatrzymanie się

Wróżka Aida, będąc gościnią podcastu Anny Puśleckiej, po raz kolejny odniosła się do symboliki lustra, które jej zdaniem jest doskonałą metaforą tego, co się wydarzy w 2026 roku. Aida Kosojan - Przybysz do swoich dotychczasowych słów o zwierciadle odbijającym prawdę ukrytą w ludzkiej duszy, dodaje jeszcze stwierdzenie:

Jeżeli chodzi o lustro, to jest zatrzymaniem się na chwilę.

Wróżka Aida ujawnia znaczenie przesądu z lustrem

Kobieta zauważa, że aby przejrzeć się w zwierciadle musimy przystanąć. To nasunęło jasnowidzącej skojarzenie ze starym przesądem. Przypomniała, że w przeszłości, jeśli ktoś się śpieszył, powinien przed wyjściem z domu, zajrzeć na chwilę do lustra. Aida Kosojan-Przybysz wyjaśniła, co według niej oznacza ten zwyczajowy nakaz:

Ja myślę, że wtedy jest koncentracja. Człowiek na chwilę się koncentruje i na pewno, tak jak wcześniej wspomniałam, nie wyjdzie w kapciach z domu. Albo jak patrzy uważnie na siebie, to niech przynajmniej powie sobie "wszystko będzie dobrze", bo ja uważam, że rozmowa ze sobą przed lustrem jest bardzo istotna.

Wróżka Aida zdradziła, kiedy miała wizję 2026 roku

Jasnowidząca Aida nie kryje, że wizje nadchodzących lat przychodzą do niej o różnych porach i w różnych okolicznościach. Anna Puślecka podczas rozmowy zapytała wróżkę kiedy doznała wizji na 2026 roku, Aida Kosojan-Przybysz bez zastanowienia rzuciła - "w lecie". Po czym opowiedziała o okolicznościach tej i innych wizji dotyczących poszczególnych lat:

"To przychodzi bez zapowiedzenia [...] W różnych momentach i w różnych okolicznościach, czy jestem zrelaksowana, czy jestem absolutnie na czym innym skupiona [...]. W lecie pomyślałam sobie, że to będzie rok lustra. Dłuższy czas zastanawiam się potem, przez wiele tygodni, czy na pewno moja wizja będzie stała i będzie nabierała barw, kolorów i będzie odsłaniała przede mną kolejne obrazki, bo to na ogół w obrazkach ujawnia się".

Zobacz, co mówią gwiazdy. Dowiedz się, jakie energie sprzyjają ci w miłości, pracy i finansach. Sprawdź, co możesz zrobić, by w pełni wykorzystać potencjał swojego znaku zodiaku na kobieta.interia.pl

Kwitnące drzewa owocowe robią furorę w Hiszpanii. "Przynajmniej raz w życiu musisz to zobaczyć" © 2026 Associated Press