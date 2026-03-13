Wróżka Aida o swoich wizjach. Ujawniła szczegóły
Wróżka Aida nazwała 2026 rokiem lustra. Wizjonerka podkreślała już kilkakrotnie, że metafora lustra oznacza dla niej szczerą wobec siebie oraz odzierania świata ze złudnych i szkodliwych iluzji. Niedawno Aida Kosojan - Przybysz odniosła się też do starego przesądu związanego z lutrem, w którym tkwi coś więcej niż tylko zabobon.
Rok lustra oznacza zatrzymanie się
Wróżka Aida, będąc gościnią podcastu Anny Puśleckiej, po raz kolejny odniosła się do symboliki lustra, które jej zdaniem jest doskonałą metaforą tego, co się wydarzy w 2026 roku. Aida Kosojan - Przybysz do swoich dotychczasowych słów o zwierciadle odbijającym prawdę ukrytą w ludzkiej duszy, dodaje jeszcze stwierdzenie:
Jeżeli chodzi o lustro, to jest zatrzymaniem się na chwilę.
Wróżka Aida ujawnia znaczenie przesądu z lustrem
Kobieta zauważa, że aby przejrzeć się w zwierciadle musimy przystanąć. To nasunęło jasnowidzącej skojarzenie ze starym przesądem. Przypomniała, że w przeszłości, jeśli ktoś się śpieszył, powinien przed wyjściem z domu, zajrzeć na chwilę do lustra. Aida Kosojan-Przybysz wyjaśniła, co według niej oznacza ten zwyczajowy nakaz:
Ja myślę, że wtedy jest koncentracja. Człowiek na chwilę się koncentruje i na pewno, tak jak wcześniej wspomniałam, nie wyjdzie w kapciach z domu. Albo jak patrzy uważnie na siebie, to niech przynajmniej powie sobie "wszystko będzie dobrze", bo ja uważam, że rozmowa ze sobą przed lustrem jest bardzo istotna.
Wróżka Aida zdradziła, kiedy miała wizję 2026 roku
Jasnowidząca Aida nie kryje, że wizje nadchodzących lat przychodzą do niej o różnych porach i w różnych okolicznościach. Anna Puślecka podczas rozmowy zapytała wróżkę kiedy doznała wizji na 2026 roku, Aida Kosojan-Przybysz bez zastanowienia rzuciła - "w lecie". Po czym opowiedziała o okolicznościach tej i innych wizji dotyczących poszczególnych lat:
"To przychodzi bez zapowiedzenia [...] W różnych momentach i w różnych okolicznościach, czy jestem zrelaksowana, czy jestem absolutnie na czym innym skupiona [...]. W lecie pomyślałam sobie, że to będzie rok lustra. Dłuższy czas zastanawiam się potem, przez wiele tygodni, czy na pewno moja wizja będzie stała i będzie nabierała barw, kolorów i będzie odsłaniała przede mną kolejne obrazki, bo to na ogół w obrazkach ujawnia się".
Zobacz, co mówią gwiazdy. Dowiedz się, jakie energie sprzyjają ci w miłości, pracy i finansach. Sprawdź, co możesz zrobić, by w pełni wykorzystać potencjał swojego znaku zodiaku na kobieta.interia.pl