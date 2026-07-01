Wróżka Aida o reagowaniu na różne doświadczenia

Wróżka Aida w swoim filmiku odnosi się do sposobu, w jaki ludzie reagują na wiadomości, informację i prawdę. Podkreśla, że reagowanie na nie jest ważne, bo kształtuje to, kim staje się człowiek.

To pięknie, że na nie reagujemy, to znaczy, że nasza dusza się szlifuje i te doświadczenia nas rzeźbią.

Aida Kosojan-Przybysz o przyjmowaniu prawdy

Jednocześnie Aida Kosojan - Przybysz dostrzega, że nie wszyscy chcą przyjmować prawdę, część osób jej unika, nie chcąc przyznać się do błędu czy przeżyć rozczarowania. Wróżka mówi:

Zastanawiam się, ilu z nas chowa się od prawdy. Od prawdy, która może boleć, od prawdy rujnuje nasze przedstawienie o życiu, która kradnie nam marzenia, rozczarowuje.

Zaraz potem wróżka Aida wyjaśnia, dlaczego należy mierzyć się z nieprzyjemną i niewygodną dla człowieka prawdą:

Błąd to jest też schodek, rozczarowanie to też jest schodek — to my wybieramy bardzo często czy do góry, czy do dołu. Otwórzmy się na samych siebie i na swoje prawdy.

Doprecyzowaniem jej wypowiedzi jest opis filmu, w których Aida Kosojan-Przybysz napisała:

"Nasze nastawienie do nas samych i wydarzeń to decyzja, za którą idą nie tylko nasze myśli, nasze nogi, ale i nasze życie. A dokąd was prowadzą wasze schodki?

Z wypowiedzi wróżki Aidy można wysnuć wniosek, że akceptacja nawet najbardziej niewygodnej prawdy to niezbędny element kształtowania charakteru, a o tym, w jaki sposób wykorzystamy to doświadczenie, decydujemy sami.

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Kim jest wróżka Aida?

Aida Kosojan-Przybysz znana jako wróżka Aida, to jedna z najbardziej rozpoznawalnych jasnowidzek w Polsce. Pochodząca z ormiańskiej rodziny artystka zyskała popularność dzięki wizjom dotyczącym przyszłości oraz inspirującym przesłaniom publikowanym w mediach społecznościowych. Jest również piosenkarką i kompozytorką. Jej przekazy często koncentrują się na pozytywnym myśleniu, intuicji i rozwoju duchowym.

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