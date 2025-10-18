Spis treści: Horoskop księżycowy tygodniowy - Baran Horoskop księżycowy tygodniowy - Byk Horoskop księżycowy tygodniowy - Bliźnięta Horoskop księżycowy tygodniowy - Rak Horoskop księżycowy tygodniowy - Lew Horoskop księżycowy tygodniowy - Panna Horoskop księżycowy tygodniowy - Waga Horoskop księżycowy tygodniowy - Skorpion Horoskop księżycowy tygodniowy - Strzelec Horoskop księżycowy tygodniowy - Koziorożec Horoskop księżycowy tygodniowy - Wodnik Horoskop księżycowy tygodniowy - Ryby

Horoskop księżycowy tygodniowy - Baran

Tydzień IV: 21-28 października

Nów z dwudziestego pierwszego października przyniesie oddech i nowe otwarcie. Barany poczują, że znów mogą coś zacząć, ale tym razem z większym spokojem, świadomością i intencją. To idealny moment na planowanie, ale też na praktyczne kroki, zapisanie się na kurs, rozpoczęcie współpracy, przeorganizowanie finansów. W pracy mogą pojawić się nowe perspektywy, które wcześniej były poza zasięgiem, ktoś może przedstawić interesującą propozycję albo odezwać się z zaproszeniem do projektu.

Horoskop księżycowy tygodniowy - Byk

Tydzień IV: 21-28 października

Nów z dwudziestego pierwszego października rozpocznie nowy rozdział spokojniejszy, bardziej osadzony w realności. Byki poczują, że z chaosu wyłania się porządek, że mają kontrolę nad tym, co się dzieje. Pojawi się chęć zainicjowania czegoś, co będzie służyć długofalowo, może to być nowy sposób organizacji dnia, decyzja o zmianie nawyków, rozpoczęcie terapii lub wprowadzenie nowego rytuału w domu. Dla Byków ten tydzień będzie zaproszeniem do spokojnego budowania bez pośpiechu, ale z jasnym kierunkiem.

Co przyniosą nam nadchodzące dni? 123RF/PICSEL

Horoskop księżycowy tygodniowy - Bliźnięta

Tydzień IV: 21-28 października

Nów z dwudziestego pierwszego października zaprosi do tworzenia czegoś nowego, niekoniecznie wielkiego, ale szczerego i osobistego. Bliźnięta poczują, że mogą coś zacząć projekt, relację, zmianę w stylu życia. Energia tego czasu będzie sprzyjała spokojnemu planowaniu i podejmowaniu decyzji opartych na intuicji. W relacjach osobistych Bliźnięta zyskają gotowość, by zbliżyć się do kogoś, kogo wcześniej trzymały na dystans. Ten tydzień warto potraktować jako nowy start - bez oczekiwań, ale z intencją bycia bliżej siebie i życia, które naprawdę ma znaczenie. Nów pomoże usłyszeć własne pragnienia.

Sprawdź także swój horoskop dzienny

Horoskop księżycowy tygodniowy - Rak

Tydzień IV: 21-28 października

Nów z dwudziestego pierwszego października otworzy nowy rozdział w sferze emocjonalnej i relacyjnej. Raki poczują, że mają odwagę postawić na autentyczność, nie poprzez wielkie deklaracje, lecz spokojne wyrażenie tego, co naprawdę ważne. Pojawi się przestrzeń na rozmowę, na decyzje dotyczące przyszłości, a także na małe gesty, które mają wielką moc. To tydzień, w którym warto postawić na delikatną, ale konsekwentną zmianę. Raki nie będą musiały się spieszyć, wystarczy jeden krok w nowym kierunku, by poczuć różnicę.

Horoskop księżycowy tygodniowy - Lew

Tydzień IV: 21-28 października

Nów z dwudziestego pierwszego października da impuls do nowego otwarcia. Lwy poczują, że zebrane refleksje zamieniają się w decyzje. W pracy mogą pojawić się nowe projekty, propozycje lub myśl o zmianie kierunku. To tydzień kreatywności, ale nie tej ekspansywnej, raczej skupionej, skoncentrowanej na jakości, nie ilości. Lwy mogą zapragnąć stworzyć coś własnego, bardziej autentycznego. Nów pomoże też uwolnić się od przeszłości, zarówno w sercu, jak i w głowie. To czas, by wyznaczyć nowe cele i pozwolić sobie działać nie z potrzeby podziwu, ale z wewnętrznego przekonania.

Horoskop księżycowy tygodniowy - Panna

Tydzień IV: 21-28 października

Nów z dwudziestego pierwszego października wprowadzi nową jakość. Panny poczują, że coś się domknęło, a coś innego właśnie zaczyna. Nów przyniesie impuls do tego, by zacząć od nowa, ale nie w pośpiechu. Panny zbudują coś nie na zewnętrznych oczekiwaniach, ale na tym, co naprawdę rezonuje z ich wnętrzem. To bardzo dobry czas na intencje, na zapisanie celów, na przyjrzenie się marzeniom, które czekały w cieniu.

Horoskop księżycowy tygodniowy - Waga

Tydzień IV: 21-28 października

Nów z dwudziestego pierwszego października otworzy nowy rozdział, nie gwałtowny, ale wyczuwalny. Wagi poczują, że to dobry moment na rozpoczęcie czegoś, co długo dojrzewało w ich wnętrzu. Ten czas będzie sprzyjał formułowaniu intencji, szczególnie tych dotyczących większej autentyczności, odwagi i równowagi. Wagi zauważą, że to, co w nich najbardziej kruche, jednocześnie jest tym, co najbardziej warte ochrony. Nów pomoże ustalić nowe priorytety - nie oparte na kompromisie, ale na prawdzie..

Horoskop księżycowy tygodniowy - Skorpion

Tydzień IV: 21-28 października

Nów z dwudziestego pierwszego października przyniesie impuls do nowego początku. Skorpiony będą czuły, że mogą sięgnąć po coś świeżego, niekoniecznie spektakularnego, ale takiego, co naprawdę współbrzmi z ich wnętrzem. Ten tydzień przyniesie nadzieję. Skorpiony poczują, że nie wszystko stracone, że pod powierzchnią coś w nich ożywa. To dobry moment na spisanie intencji, zadbanie o ciało, uporządkowanie przestrzeni wokół. Energia tego czasu będzie przypominać świeży oddech po burzy - jeszcze niepewny, ale pełen życia.

Sprawdź swój horoskop INTERIA.PL

Horoskop księżycowy tygodniowy - Strzelec

Tydzień IV: 21-28 października

Nów z dwudziestego pierwszego października zaprosi Strzelce do nowego początku, cichego, ale głębokiego. To dobry moment na zasianie intencji, które będą dotyczyć długoterminowych celów, szczególnie w sferze rozwoju osobistego, nauki, a nawet duchowości. Strzelce mogą poczuć, że pewien etap się kończy, a coś nowego dopiero się rodzi - powoli, nieśmiało, ale wyraźnie. Ten tydzień przyniesie świeży oddech i nadzieję - nawet jeśli jeszcze nie wszystko będzie jasne.

Horoskop księżycowy tygodniowy - Koziorożec

Tydzień IV: 21-28 października

Nów z dwudziestego pierwszego października przyniesie nową spokojną energię, ale zdecydowaną. Koziorożce poczują, że są gotowe, by zasiać coś nowego. To może być nowy pomysł zawodowy, plan na reorganizację życia codziennego albo wewnętrzna decyzja o odpuszczeniu czegoś, co zbyt długo ciążyło. W relacjach osobistych możliwe będzie nowe otwarcie, oparte na większej autentyczności. Koziorożce zaczną wyraźniej dostrzegać, kto jest naprawdę obok, a kto tylko bywa. To dobry moment na nawiązywanie głębszych więzi, niekoniecznie licznych, ale prawdziwych. Energia tego tygodnia będzie sprzyjać intymności emocjonalnej, ale też duchowej.

Horoskop księżycowy tygodniowy - Wodnik

Tydzień IV: 21-28 października

Nów z dwudziestego pierwszego października rozpocznie nowy cykl. Wodniki zyskają dostęp do wewnętrznej mądrości, ale będą musiały zwolnić, by ją usłyszeć. To czas na tworzenie planów, które nie mają jeszcze kształtu, ale już mają kierunek. W pracy możliwe będzie rozpoczęcie współpracy z kimś, kto będzie odbierał na tych samych falach, z kim rozmowa będzie płynęła naturalnie, bez potrzeby udowadniania czegokolwiek. W relacjach osobistych pojawi się czułość, delikatność i intymność, może bez słów, ale z pełną obecnością. Ten tydzień przyniesie duchowy reset, jeśli tylko Wodniki pozwolą sobie odpuścić presję.

Horoskop księżycowy tygodniowy - Ryby

Tydzień IV: 21-28 października

Nów z 21 października zapoczątkuje nowy rozdział, delikatny, ale ukierunkowany. Ryby poczują, że coś się zaczyna nie przez wymuszenie, ale przez zgodę ze sobą. To idealny moment, by sformułować zamiary - dotyczące zdrowia, codzienności, pracy, relacji. W pracy może pojawić się inspirująca idea, subtelna, ale mocna, która z czasem okaże się kluczem. W relacjach ktoś się pojawi, obojętnie jak niepozornie, ale z potencjałem głębszego połączenia. To czas puszczania starych schematów i sadzenia nowych nasion, dziś może jeszcze niewidocznych, ale wartościowych.

Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 149: Magdalena Grześkowiak INTERIA.PL