Skąd w ogóle biorą się błędne oceny znaków?

Największym problemem jest redukowanie osobowości do znaku Słońca. Tymczasem horoskop to znacznie więcej. Sam znak zodiaku opisuje pewien sposób reagowania na świat, a nie komplet cech charakteru.

Skąd biorą się te nieprawdziwe, czasem mocno krzywdzące oceny? Najczęściej z:

powierzchownej wiedzy astrologicznej,

interpretowania cech w oderwaniu od kontekstu,

przypisywania zachowań jednej planecie lub jednemu archetypowi,

złych doświadczeń z konkretną osobą, które przenosi się na cały znak.

Poza tym lubimy skrajności, drogi na skróty i oceny, że coś jest czarne, albo białe. Łatwiej powiedzieć "ten znak jest trudny" niż wyjaśnić, dlaczego reaguje intensywnie albo potrzebuje więcej kontroli nad otoczeniem.

Skorpion, Bliźnięta, Panna i Koziorożec - błędne oceny

Są znaki zodiaku uchodzące za wrażliwe, empatyczne, towarzyskie, troskliwe, pełne uczuć. Są też takie, które oceniamy negatywnie. Wśród nich "toksyczny" Skorpion, "fałszywe" Bliźnięta, "krytyczne" Panny oraz "zimny" Koziorożec.

To nie Skorpion jest toksyczny. To my nie umiemy go czytać

Skorpion od lat znajduje się na czele rankingów "najtrudniejszych znaków". Przypisuje mu się manipulację, zazdrość, mroczność i skłonność do niszczących relacji. Tymczasem astrologia widzi w nim zupełnie inny potencjał.

Skorpion to znak transformacji. Rządzi nim Pluton, planeta głębokich zmian, kryzysów i odradzania się. Skorpion:

intensywnie przeżywa emocje,

nie znosi powierzchowności,

ma silną intuicję i wyczucie intencji,

potrzebuje autentyczności, nawet jeśli bywa ona niewygodna.

Problem nie leży w "toksyczności", lecz w tym, że Skorpion nie funkcjonuje w trybie półśrodków. Albo jest zaangażowany, albo się wycofuje. Dla osób, które wolą lekkość i dystans, taka postawa bywa odbierana jako kontrolująca. W rzeczywistości Skorpion broni swojej wrażliwości i nie otwiera się tam, gdzie widzi fałsz.

Bliźnięta nie są fałszywe. Są wielowymiarowe

Bliźnięta mają opinię zmiennych, niespójnych i nieszczerych. Często słyszy się, że "mówią jedno, myślą drugie". To kolejny przykład uproszczenia.

Ten znak zodiaku rządzony jest przez Merkurego, planetę komunikacji i intelektu. Bliźnięta:

szybko przetwarzają informacje,

widzą wiele perspektyw jednocześnie,

łatwo adaptują się do rozmówców i sytuacji,

potrafią zmieniać zdanie, gdy pojawią się nowe dane.

Dla osób, które cenią stałość i jednoznaczność, taka elastyczność bywa myląca. Astrologia nie mówi jednak o fałszu, lecz o umiejętności poruszania się między różnymi narracjami. Bliźnięta nie grają - one po prostu nie zamykają się w jednej wersji świata.

Panna nie jest krytyczna. Jest uważna

Panna często bywa postrzegana jako czepialska, chłodna i nadmiernie analityczna. Tymczasem jej podejście wynika z potrzeby porządkowania rzeczywistości, a nie z chęci oceniania innych.

Astrologicznie Panna:

dostrzega detale, które innym umykają,

chce usprawniać, a nie dominować,

okazuje troskę poprzez działanie,

ma silne poczucie odpowiedzialności.

Jej "krytycyzm" bardzo często jest próbą pomocy. Problem pojawia się wtedy, gdy otoczenie odbiera uwagę jako atak, a nie jako formę zaangażowania. Panna rzadko działa z intencją umniejszania komuś - raczej chce, żeby było lepiej, sprawniej i bezpieczniej.

Koziorożec nie jest zimny. Jest ostrożny

Koziorożec to znak, który niesłusznie kojarzy się z emocjonalnym dystansem i pracoholizmem. W rzeczywistości mamy do czynienia z osobą, która bardzo poważnie traktuje relacje - właśnie dlatego nie otwiera się od razu.

Koziorożec to znak, który niesłusznie kojarzy się z emocjonalnym dystansem 123RF/PICSEL

Saturn, jego planeta opiekuńcza, odpowiada za granice, czas i odpowiedzialność. Koziorożec:

buduje zaufanie powoli,

nie obiecuje rzeczy bez pokrycia,

okazuje uczucia poprzez stabilność,

potrzebuje poczucia bezpieczeństwa.

Chłód jest tu raczej strategią ochronną niż brakiem emocji. Gdy Koziorożec już kogoś dopuści do swojego świata, robi to na długo i bez zbędnych deklaracji.

Astrologia nie przypisuje ludziom etykiet

Astrologia nie przypisuje ludziom etykiet. Opisuje mechanizmy, potencjały i sposoby reagowania. To, jak dany znak funkcjonuje w praktyce, zależy od wielu czynników: wychowania, doświadczeń, dojrzałości emocjonalnej i całego horoskopu urodzeniowego.

Najczęściej mylnie oceniane znaki takie jak Skorpion czy Koziorożec łączy jedno - są bardziej złożone, niż sugerują uproszczone opisy. Wymagają uważności, cierpliwości i chęci zrozumienia, zamiast szybkiego osądu.

