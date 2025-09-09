Pochodzenie i znaczenie imienia Norman

Norman to męskie imię pochodzenia germańskiego. Powstało od słowa northman, co oznacza człowieka z północy.

Popularność imienia Norman w Polsce

Norman to niezwykle oryginalne imię, w Polsce niemal niestosowane. W 2019 roku urodziło się jedynie 2 chłopców, którym rodzice nadali je przy narodzinach. W 2023 roku nie urodził się żaden chłopiec o tym imieniu.

Pochodzenie i znaczenie imienia Norman

Norman to męskie imię pochodzenia germańskiego. Powstało od słowa northman, co oznacza człowieka z północy.

Popularność imienia Norman w Polsce

Norman to niezwykle oryginalne imię, w Polsce niemal niestosowane. W 2019 roku urodziło się jedynie 2 chłopców, którym rodzice nadali je przy narodzinach. W 2023 roku nie urodził się żaden chłopiec o tym imieniu.

Szukasz znaczenia swojego imienia? Sprawdź w imienniku

Wszystko o znakach zodiaku 123RF/PICSEL

Numerologia i cechy osób o imieniu Norman

Jaki jest mężczyzna o imieniu Norman? To człowiek ambitny i pracowity. Ma genialne pomysły, które nierzadko zasługują na miano wynalazków. Lubi spędzać czas w towarzystwie, gorzej radzi sobie z samotnością. Chętnie angażuje się w różne projekty. Nigdy nie ucieka od odpowiedzialności, jest gotowy do wysłuchania różnych poglądów.

Norman jest numerologiczną trójką. Ma niezwykle optymistyczne nastawienie do życia. Jego twórcza natura pcha go do ciągłego działania i odkrywania. Bliscy mówią, że obecność Normana w ich życiu przynosi szczęście.

Norman - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia

Norman uczy się na błędach, szybko przyswaja wiedzę, dlatego świetnie odnajduje się na stanowiskach korporacyjnych. Może wykonywać pracę logistyka, dziennikarza czy handlowca.

Szczęśliwymi kamieniami są dla Normana cytryn i ametyst.

Źródło:

1.https://pl.wikipedia.org/wiki/Norman_(imi%C4%99)

2.https://dane.gov.pl/pl/dataset/219,imiona-nadawane-dzieciom-w-polsce/resource/54099/table?page=1&per_page=20&q=Norman&sort=

Imiona jak kwiaty. Rodzice je uwielbiają INTERIA.PL