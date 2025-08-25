Co przyniesie wtorek, 26 sierpnia? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Barana

Karta 4 Kielichów

Gdy mowa o życiu osobistym, nie zamykaj się w swojej "bańce". Owszem, potrzebujesz ludzi, którzy myślą podobnie do ciebie i mają te same priorytety. Przyda się też jednak głos z drugiej strony barykady, ktoś, kto rzuci wyzwanie twojemu myśleniu i przyzwyczajeniom. W finansach na próżno dobijasz się do kogoś, kto nie jest gotowy na jakiekolwiek zmiany.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Byka

Karta 5 Kielichów

W relacjach prywatnych możesz mieć poczucie straconego czasu, uznać wręcz, że coś Ci nie wyszło. Pamiętaj tylko, że w świecie nie ma próżni. Ścieżka, która skręciła nie w tę stronę, nie urywa się nagle, tylko może zaprowadzić cię w nowe, twórcze miejsce. W finansach poświęć więcej czasu temu, co działa i ludziom lojalnym, zamiast na siłę niwelować straty. W zdrowiu uwaga na melancholię.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Bliźniąt

Karta 2 Mieczy

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z kimś, kto nie daje ci zbyt wiele czasu ani pola manewru. Emocje są jeszcze zbyt świeże, a poczucie straty - zbyt silne. Poczekaj, aż emocje okrzepną i zdrowy rozsądek dojdzie do głosu. Nie graj nikomu na nerwach i nie wieszcz najgorszego. W finansach misterny plan może się nie powieść przez brutalny sprzeciw.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Raka

Karta As Denarów

W życiu osobistym pamiętaj, że nawet najgorsze doświadczenie i największy smutek w końcu przeminą. Nie odmawiaj sobie powodów do radości i szukaj jej w nawet najczarniejszych dniach. Nie masz obowiązku tkwić w żałobie ani czekać w bezruchu na kogoś. Wyjdź szczęściu na spotkanie, eksploruj nowe ścieżki. W finansach tworzy się nowy biznes, na którym możesz skorzystać.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Lwa

Karta 5 Denarów

W życiu prywatnym możesz trafić na osobę, która będzie utwierdzała w tobie… najgorsze instynkty. Tak, każdy z nas popełnia błędy i chce otrzymać za nie przebaczenie. Czasem jednak jest to możliwe wyłącznie po pewnym czasie i przy odpowiednim zadośćuczynieniu. Unikaj ludzi sprawiających, że przestajesz się starać. W finansach pilnuj dobrze portfela.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Panny

Karta Eremita

W relacjach prywatnych nie szukaj podpowiedzi w znanych miejscach. Porady bliskich i znajomych już się wyczerpały. Wyjątkowa sytuacja wymaga użycia nieszablonowych metod. Nie wzdragaj się przed eksperymentowaniem, życiem wbrew regułom przyjętym przez ogół. W finansach może spłynąć na ciebie natchnienie lub wiedza, która jest jeszcze niszowa.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Wagi

Karta 8 Mieczy

W kontaktach prywatnych nie wykonuj teraz gwałtownych ruchów. Nie masz dużego pola manewru, dlatego musisz zachować się spokojnie, taktownie i bez zwracania na siebie uwagi. Zbierz siły, by wezwać pomoc w odpowiednim momencie. Nie marnuj ich na bezsensowną szarpaninę. W finansach nawet zdecydowana przewaga nie gwarantuje nikomu sukcesu. Ty masz czas.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Skorpiona

Karta Wisielec

W relacjach uświadom sobie, że czas nie musi być wrogiem, a może stać się przyjacielem. Na pewne sprawy będzie pewnie kiedyś za późno, ale do tego momentu możesz poświęcić więcej niż chwilę, by poznać własne potrzeby oraz ludzi, którzy pomogą je spełnić. W finansach wykorzystaj bezradność jako swoją broń. Coś od ciebie nie zależy, więc nie jest twoją odpowiedzialnością.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Strzelca

Karta 10 Denarów

W relacjach prywatnych pojawi się okazja do wspólnego świętowania. W odwiedziny mogą wpaść dawno niewidziani krewni lub znajomi. Ktoś poczuje się lepiej lub spotka go wielkie szczęście i… postanowi to uczcić. Niech cię wówczas nie zabraknie u jego boku. Współdzielenie radości jest równie ważne jak wsparcie w smutku. W finansach możliwe przyjęcie, składka.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Koziorożca

Karta Świat

W życiu osobistym możesz poczuć i przekonać się, że obecny układ jest idealny lub stanowi doskonały punkt wyjścia dla czegoś nieskończenie lepszego. Twój świat składa się z możliwości i jesteś w świetnej pozycji, by z nich korzystać. Wyciągnij rękę i przyjmij Nowe z szeroko otwartymi ramionami. W finansach możliwa będzie całkowita zmiana branży, zawodu.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Wodnika

Karta Król Buław

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z mężczyzną, który lubi konkrety. Nie jest on typem filozofa, za to sprawdza się w działaniu, zaś uczucia okazuje poprzez opiekę. Nie przepada za ekstrawaganckimi wydatkami, dlatego nie daje drogich prezentów ani ich nie przyjmuje. W finansach możliwy będzie kontakt z fachowcem samoukiem, bez formalnego wykształcenia.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Ryb

Karta 3 Denarów

W życiu osobistym możesz zyskać okazję do zbudowania czegoś trwałego. Znajdą się ludzie zainteresowani tobą, doceniający twoje zalety. W grę wchodzi zaaranżowane spotkanie, randka w ciemno lub rozmowa ze znajomym znajomych. Ktoś może chcieć wprowadzić cię do towarzystwa. W finansach możesz zarobić na zleceniu, wykonać coś na zamówienie.

