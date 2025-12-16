Spis treści: Pochodzenie i znaczenie imienia Malwina Popularność imienia Malwina w Polsce Kiedy Malwina obchodzi imieniny? Malwina - zdrobnienia imienia Znane osoby o imieniu Malwina Numerologia i cechy osób o imieniu Malwina Malwina - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia

Pochodzenie i znaczenie imienia Malwina

Malwina to żeńskie imię, którego pochodzenie nie jest do końca znane. Prawdopodobnie powstało od imienia Malamhin, co oznacza kobietę strzegącą praw.

Popularność imienia Malwina w Polsce

Imię Malwina jest w Polsce mało popularne. W 2019 roku zostało nadane nowo narodzonym dziewczynkom 521 razy, zaś w 2023 roku 340 razy.

Kiedy Malwina obchodzi imieniny?

Malwina obchodzi imieniny 4 lipca.

Malwina - zdrobnienia imienia

Do kobiety o imieniu Malwina można zwracać się na różne sposoby. Wśród najpopularniejszych zdrobnień pojawiają się takie określenia jak:

Malwinka,

Malik,

Malina,

Malineczka,

Malinka,

Malwa.

Znane osoby o imieniu Malwina

Malwina to imię, które nosi wiele znanych kobiet. Należą do nich:

Malwina Buss - polska aktorka,

Malvina Chrząszcz - polska szachistka,

Malwina Kopron - polska młociarka,

Malwina (Mela) Koteluk - polska wokalistka,

Malwina Kusior - polska aktorka i wokalistka,

Malwina Smarzek - polska siatkarka.

Numerologia i cechy osób o imieniu Malwina

Szczera, uczciwa, pozbawiona chęci do okazywania złośliwości. Malwina ceni sobie postępowanie zgodne z kodeksem moralnym. Nie lubi kłamstwa i obłudy, dlatego niekiedy trudno jej znaleźć towarzystwo, w którym będzie się dobrze czuła. Stawia nie tylko na własny wewnętrzny spokój. Za wszelką cenę stara się też bronić słabszych. Poglądy niekiedy przysłaniają jej zdrowy rozsądek, co kończy się nieobiektywną oceną sytuacji. Malwina jest stała w uczuciach, to dobra partnerka i matka.

Jest numerologiczną jedynką. To indywidualistka i zdobywczyni. Wie, czego chce i nie boi się sięgać po to, choć dla innych jest w stanie poświęcić więcej niż dla własnego dobra. Zdarza się, że zbyt mocno skupia się na życiu tu i teraz, zapominając o przyszłości.

Malwina - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia

Malwina często wiąże swoje przyszłe losy z zawodami wymagającymi dużej mobilizacji. Nie boi się wstąpić w szeregi wojska czy służb specjalnych. To kobieta, która sprawdzi się w roli ratowniczki.

Szczęśliwymi kamieniami są dla Malwiny kryształ górski i diament. Sprzyjającym kolorem jest zaś czerwony.

