Z dziewczyną o tym imieniu nie warto zadzierać. Lepiej nie mieć jej za wroga
Dobrze mieć ją w swoim najbliższym otoczeniu, bo walczy nie tylko o swoje, ale również o prawa słabszych. Malwina to świetna przyjaciółka, matka i partnerka. Warto jednak mieć na uwadze, że szybko wychwyci każde oszustwo. Nie warto z nią zadzierać i lepiej nie mieć jej za wroga. Co więcej można powiedzieć o charakterze i osobowości Malwiny?
Spis treści:
- Pochodzenie i znaczenie imienia Malwina
- Popularność imienia Malwina w Polsce
- Kiedy Malwina obchodzi imieniny?
- Malwina - zdrobnienia imienia
- Znane osoby o imieniu Malwina
- Numerologia i cechy osób o imieniu Malwina
- Malwina - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia
Pochodzenie i znaczenie imienia Malwina
Malwina to żeńskie imię, którego pochodzenie nie jest do końca znane. Prawdopodobnie powstało od imienia Malamhin, co oznacza kobietę strzegącą praw.
Popularność imienia Malwina w Polsce
Imię Malwina jest w Polsce mało popularne. W 2019 roku zostało nadane nowo narodzonym dziewczynkom 521 razy, zaś w 2023 roku 340 razy.
Kiedy Malwina obchodzi imieniny?
Malwina obchodzi imieniny 4 lipca.
Malwina - zdrobnienia imienia
Do kobiety o imieniu Malwina można zwracać się na różne sposoby. Wśród najpopularniejszych zdrobnień pojawiają się takie określenia jak:
- Malwinka,
- Malik,
- Malina,
- Malineczka,
- Malinka,
- Malwa.
Znane osoby o imieniu Malwina
Malwina to imię, które nosi wiele znanych kobiet. Należą do nich:
- Malwina Buss - polska aktorka,
- Malvina Chrząszcz - polska szachistka,
- Malwina Kopron - polska młociarka,
- Malwina (Mela) Koteluk - polska wokalistka,
- Malwina Kusior - polska aktorka i wokalistka,
- Malwina Smarzek - polska siatkarka.
Szukasz znaczenia swojego imienia? Sprawdź w imienniku
Numerologia i cechy osób o imieniu Malwina
Szczera, uczciwa, pozbawiona chęci do okazywania złośliwości. Malwina ceni sobie postępowanie zgodne z kodeksem moralnym. Nie lubi kłamstwa i obłudy, dlatego niekiedy trudno jej znaleźć towarzystwo, w którym będzie się dobrze czuła. Stawia nie tylko na własny wewnętrzny spokój. Za wszelką cenę stara się też bronić słabszych. Poglądy niekiedy przysłaniają jej zdrowy rozsądek, co kończy się nieobiektywną oceną sytuacji. Malwina jest stała w uczuciach, to dobra partnerka i matka.
Jest numerologiczną jedynką. To indywidualistka i zdobywczyni. Wie, czego chce i nie boi się sięgać po to, choć dla innych jest w stanie poświęcić więcej niż dla własnego dobra. Zdarza się, że zbyt mocno skupia się na życiu tu i teraz, zapominając o przyszłości.
Malwina - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia
Malwina często wiąże swoje przyszłe losy z zawodami wymagającymi dużej mobilizacji. Nie boi się wstąpić w szeregi wojska czy służb specjalnych. To kobieta, która sprawdzi się w roli ratowniczki.
Szczęśliwymi kamieniami są dla Malwiny kryształ górski i diament. Sprzyjającym kolorem jest zaś czerwony.
Źródła:
1.dane.gov.pl
2.https://pl.wikipedia.org/wiki/Malwina
Zobacz, co mówią gwiazdy. Dowiedz się, jakie energie sprzyjają ci w miłości, pracy i finansach. Sprawdź, co możesz zrobić, by w pełni wykorzystać potencjał swojego znaku zodiaku na kobieta.interia.pl