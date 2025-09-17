Co przyniesie czwartek, 18 września? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Barana

Karta 9 Mieczy

W relacjach prywatnych trzeba będzie wykazać się niemałą determinacją, aby poradzić sobie z własnym lub cudzym zagubieniem. Niektórzy kochają pławić się w poczuciu winy oraz odrzucenia. Wielka samotność i niechęć otoczenia to ich ulubiona historia, której tak łatwo nie porzucą. W finansach uważaj na pracę w toksycznym środowisku - dosłownie i w przenośni.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Byka

Karta 5 Denarów

W relacjach prywatnych ktoś może zaskoczyć cię nagłą zmianą. Być może dusisz się w kieracie starych przyzwyczajeń. Wstrząśnij cudzymi oraz własnymi oczekiwaniami. Za wcześnie jeszcze, by wpadać w rutynę. Wprowadzaj małe zmiany i planuj weekendy, w których coś się dzieje. W finansach idź z duchem czasu, sprawdź, czy twoje metody nie są przestarzałe.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Bliźniąt

Karta Król Buław

W relacjach prywatnych zachowaj się teraz dojrzale i nie podążaj za pierwszym impulsem. Ktoś może chcieć wykorzystać twoją energię i waleczność do własnych celów. Ty masz jednak osobiste pragnienia oraz projekt. Na nich się skup. W przyszłość patrz uważnie, ale z optymizmem. W finansach nie przejmuj się niestabilną sytuacją, każda zmiana jest szansą.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Raka

Karta 5 Buław

W relacjach prywatnych możesz przełamać czyjś opór, zmienić status quo, sprawić, że pewna osoba zacznie patrzeć inaczej na sytuację. Nie trać cierpliwości ani manier. Gniew i kłótnia tylko by zniechęciły otoczenie i skłoniłyby je do okopania się na swoich pozycjach. W finansach skup uwagę oraz wysiłki na najważniejszym celu, nie rozmieniaj się na drobne.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Lwa

Karta Król Mieczy

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z kimś, kogo serce jest w rozterce. Człowiek ten pragnie odciąć się od przeszłości, ale gdyby to było takie łatwe… Jeśli ty również chcesz zamknąć pewien rozdział, musisz to zrobić szybko, stanowczo i konsekwentnie. Bez patrzenia na cudze łzy. W finansach nie myśl o przeszłych błędach, bo czeka ciekawa przyszłość.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Panny

Karta 8 Mieczy

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z kimś, kto wzniósł wokół siebie gruby i wysoki mur. Nie chce on zmian w swoim życiu, zaś głos rozsądku do niego nie dociera. Co z tego, jeśli masz dobre pomysły i znasz właściwe odpowiedzi, jeśli druga strona nie chce słuchać? W finansach nie nastawiaj kogoś przeciw sobie, bo zrobi ci na złość nawet swoim kosztem.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Wagi

Karta 3 Denarów

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z człowiekiem pracowitym, który miłość wyraża poprzez przysługi oraz wspólne projekty. Niewykluczone, że poznasz kogoś ciekawego w miejscu pracy lub na zajęciach dodatkowych. Jeśli jesteś już w związku, przemyśl, co moglibyście zrobić razem trwałego. W finansach upewnij się, że efekt jest wart wzmożonego wysiłku.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Skorpiona

Karta 4 Kielichów

W życiu prywatnym może nastąpić przelotna stabilizacja. To dobry moment, by kogoś głębiej poznać, zacieśniać relacje. Nie bój się rutyny, powtarzalnych czynności. One pomagają poznać nawyki, przyzwyczaić się do kogoś. Nie musisz codziennie zaskakiwać milionem pomysłów. W finansach wypróbowane metody bywają najlepsze. Otoczenie nie pragnie zmian.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Strzelca

Karta 2 Denarów

W relacjach prywatnych możesz trzymać kogoś na dystans. Zainteresowanie okaże się wzajemne, jednak okoliczności nie sprzyjają zbliżeniu się. Możesz mieć też do czynienia z człowiekiem, który unika angażowania się, wpada w panikę, gdy zaczyna się przywiązywać. W finansach twoja uwaga i zdolności nie zostaną wykorzystane do jednego tylko celu.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Koziorożca

Karta Słońce

W życiu osobistym uśmiechaj się teraz promiennie i ogrzewaj dobrym słowem. Nieważne, jak wyglądamy, ile mamy pieniędzy. Słońce świeci tak samo dla wszystkich i każdemu daje szanse, by z godzin na godzinę zaznać szczęścia, nacieszyć się pięknem świata. W finansach pomyślne okoliczności mogą sprzyjać twoim planom, postawić ci na drodze pomocnych ludzi.

Wróżka Diana ułożyła karty dla wszystkich znaków 123RF/PICSEL

Horoskop tarotowy na czwartek dla Wodnika

Karta 9 Denarów

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z kimś, kto dąży do perfekcji. To chwalebna postawa, ale może nastręczyć trudności. Blokuje ona bowiem spontaniczność. Czasem warto zaprosić kogoś do niewysprzątanego mieszkania, zamiast tracić okazję do wspólnego śmiechu i pogaduszek. W finansach ktoś może docenić twoją ambicję, niepoddawanie się konwencji.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Ryb

Karta 3 Kielichów

W relacjach prywatnych możliwe będą narodziny kogoś lub czegoś, np. przyjaźń, nowe porozumienie, układ oparty na zmienionych lecz głęboko satysfakcjonujących zasadach. Nie bój się płynąć pod prąd i funkcjonować wbrew powszechnym zasadom. Jeśli ciebie oraz bliskich to cieszy, nikomu nic do tego. W finansach przemyśl relacje ekonomiczne z rodzicami lub dziećmi.

Imiona jak kwiaty. Rodzice je uwielbiają INTERIA.PL