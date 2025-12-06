Co przyniesie niedziela, 7 grudnia? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Spis treści: Horoskop tarotowy na niedzielę dla Barana Horoskop tarotowy na niedzielę dla Byka Horoskop tarotowy na niedzielę dla Bliźniąt Horoskop tarotowy na niedzielę dla Raka Horoskop tarotowy na niedzielę dla Lwa Horoskop tarotowy na niedzielę dla Panny Horoskop tarotowy na niedzielę dla Wagi Horoskop tarotowy na niedzielę dla Skorpiona Horoskop tarotowy na niedzielę dla Strzelca Horoskop tarotowy na niedzielę dla Koziorożca Horoskop tarotowy na niedzielę dla Wodnika Horoskop tarotowy na niedzielę dla Ryb

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Barana

Karta 9 Buław

W życiu prywatnym zachowuj się teraz powściągliwie. Nie wchodź w konflikty i nie nadstawiaj za nikogo karku. Jeśli jesteś na wojennej ścieżce, to nie rób obecnie pierwszego kroku, poczekaj na ruchy "przeciwnika". Kto wie? Może zechcieć wyciągnąć rękę na zgodę lub przynajmniej zaproponować rozejm. W finansach nie pozwól, by zawładnęły tobą emocje. Dużo słuchaj, mało mów.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Byka

Karta 10 Kielichów

W życiu prywatnym możliwe będą flirty, drobne miłości. Jeśli zależy ci na posiadaniu dzieci, to marzenie to jest bliskie realizacji. Szczególnie dobre wieści nadejdą w kwestii córek, sióstr, przyjaciółek. W finansach trzeba będzie się bardzo koncentrować, aby interesy nie zeszły na dalszy plan. Sprawy prywatne mogą im nawet zagrozić. W zdrowiu uwaga na problemy z podbrzuszem.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Bliźniąt

Karta Sprawiedliwość

W kontaktach prywatnych zachowaj obiektywizm, nie podejmuj decyzji, dopóki nie wysłuchasz wszystkich argumentów. Nie spiesz się z werdyktem. Dobrze jest przynajmniej sprawiać wrażenie, że jesteś ponad całym zamieszaniem i nie masz powodów, by opowiadać się po którejś ze stron. W finansach możesz dostać pomyślne wieści z sądu lub z urzędu.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Raka

Karta Giermek Kielichów

W życiu prywatnym dobre intencje nie zawsze wystarczą, by uniknąć złych posunięć. Ludzie bywają słabi, ulegają pod presją, boją się odrzucenia. Nie zrzucaj istotnych decyzji na barki człowieka młodego lub niedoświadczonego pomimo wieku. W finansach dużo uda się zyskać dzięki przyjemnej aparycji oraz jeszcze milszemu, przyjaznemu usposobieniu.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Lwa

Karta 8 Denarów

W życiu prywatnym możesz mieć z kimś konflikt o pieniądze lub ogólnie o niepraktyczne podejście do codzienności. Tematem do dyskusji mogą stać się wydatki, niedotrzymany termin spłaty, pożyczka, której zwrotu próżno wypatrywać. W finansach staraj się uniknąć zbędnych dyskusji, nie pchaj się w sądowe sprawy, a szczególnie w całkowicie zbędny proces.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Panny

Karta Giermek Buław

W życiu prywatnym możesz mieć do czynienia z człowiekiem dosyć młodym, odważnym, pozytywnie nastawionym do świata. Ten ktoś nie boi się wyzwań, nie przeraża go ciężka praca, ale nie potrafi też trzymać języka za zębami i łatwo wchodzi w konflikty. W finansach szukaj adwokata lub urzędnika o takim właśnie usposobieniu i zrób wszystko, by mieć go po swojej stronie.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Wagi

Karta 6 Buław

W życiu prywatnym niezdecydowanie może stanąć na przeszkodzie miłości. Unikaj ludzi, którzy do związku wchodzą jedną nogą. Możliwy będzie mariaż z kimś o znacznie wyższej lub o wiele niższej pozycji społecznej. To może wzbogacić twoje doświadczenie, ale też wywołać frustrację lub kompleksy. W finansach trzeba się zdecydować na jedną rzecz, aby ruszyć z miejsca.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Skorpiona

Karta 8 Kielichów

W życiu prywatnym istnieje ryzyko rozczarowania. Ktoś nie odpowiada na ponawiane wezwania lub popełnia te same błędy. Nikt z nas nie jest wolny od takiego defektu myślenia. W finansach zejście z utartej ścieżki, wymaga ogromnej dojrzałości. Stoisz na jej progu. Nowa droga wydaje się trudna, a jej cel - nieznany. Niemniej stanowi alternatywę dla frustracji.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Strzelca

Karta 7 Buław

W życiu prywatnym namiętność zejdzie na dalszy plan. Szykuje się dobry czas dla przyjaźni oraz znajomości, które pobudzą cię intelektualnie. Lepiej wręcz, by uczucia przestały być tak zajmujące i nie szkodziły sferze zawodowej. W finansach możliwa będzie podróż służąca pogłębieniu wiedzy, np. udział w targach lub w konferencji.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Koziorożca

Karta Umiarkowanie

W życiu prywatnym ważne będą cierpliwość i wytrwałość. Ktoś może zmienić zdanie, jednak trzeba by długo na to czekać i bardzo dyskretnie o to zabiegać. Musisz wyważyć, czy nie opłaca ci się bardziej zwrócić w zupełnie nowym kierunku. W finansach nie należy ostro dążyć do celu, bo otoczenie może się zniechęcić. Dobrze jest powściągnąć rozedrgane emocje.

Wróżka Diana ułożyła karty dla wszystkich znaków 123RF/PICSEL

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Wodnika

Karta Koło Fortuny

W życiu prywatnym trzeba będzie wrócić do jakiejś kwestii, pewien problem wypłynie ponownie. Powtarzamy lekcje losu tak długo, aż wyciągniemy odpowiednie wnioski. Nie wzdragaj się przed doprowadzeniem sprawy do końca. W finansach nie masz wpływu na aktualne wydarzenia. Możesz tylko znaleźć sobie jak najwygodniejsze miejsce, z którego da się szybko przenieść.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Ryb

Karta 7 Kielichów

W relacjach uczuciowych możliwa będzie wzajemność, spełnienie marzeń, spotkanie osoby "jak ze snu". Ideały nie istnieją, natomiast można trafić na ludzi, którzy mają dokładnie to, czego Tobie trzeba. Wszelka zazdrość i niepewność może zostać teraz przełamana. W finansach widać kilka bardzo dobrych opcji do wyboru. Nie przeciągaj decyzji.

Zobacz, co mówią gwiazdy. Dowiedz się, jakie energie sprzyjają ci w miłości, pracy i finansach. Sprawdź, co możesz zrobić, by w pełni wykorzystać potencjał swojego znaku zodiaku na kobieta.interia.pl

Sprawdź, co gwiazdy mówią o tobie i twoich najbliższych Canva Pro INTERIA.PL

Imiona jak kwiaty. Rodzice je uwielbiają INTERIA.PL