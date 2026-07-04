Co przyniesie niedziela, 5 lipca? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Spis treści: Horoskop tarotowy na niedzielę dla Barana Horoskop tarotowy na niedzielę dla Byka Horoskop tarotowy na niedzielę dla Bliźniąt Horoskop tarotowy na niedzielę dla Raka Horoskop tarotowy na niedzielę dla Lwa Horoskop tarotowy na niedzielę dla Panny Horoskop tarotowy na niedzielę dla Wagi Horoskop tarotowy na niedzielę dla Skorpiona Horoskop tarotowy na niedzielę dla Strzelca Horoskop tarotowy na niedzielę dla Koziorożca Horoskop tarotowy na niedzielę dla Wodnika Horoskop tarotowy na niedzielę dla Ryb

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Barana

Karta Słońce

W życiu prywatnym zaczyna się symboliczny nowy dzień. Patrzysz na sprawy z jasnym, wypoczętym umysłem, omiatasz sytuację świeżym spojrzeniem. W blasku słońca giną strachy i niewyraźne plamy. Możesz rozmawiać rozsądnie, stosując racjonalne argumenty. W finansach możesz zyskać czyjąś przychylność po tym, jak pomożesz mu w kryzysie.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Byka

Karta As Denarów

W życiu prywatnym - tak jak we Wszechświecie - energia nie ginie. Może najwyżej zmienić postać albo właściciela. Ktoś, kto zniknął z twojego otoczenia, właśnie zrobił miejsce na inny, znacznie lepiej rokujący związek. Czasem zresztą "zguba" wraca i staje się możliwe odnowienie znajomości. W finansach kładziesz fundamenty pod przyszłe bogactwo. Uzbrój się w cierpliwość.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Bliźniąt

Karta 3 Buław

W relacjach prywatnych obowiązki mogą kolidować z uczuciami. Praca i rozwój osobisty będą równie ważne jak miłość. W grę wchodzi rozmowa o związku na odległość. Niektóre decyzje można tylko zaakceptować lub odrzucić. Negocjacje raczej nie wchodzą w grę. W finansach ktoś może chcieć się do ciebie przyłączyć, wprowadzić do twojego biznesu nową jakość.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Raka

Karta Giermek Mieczy

W życiu osobistym okazuj ludziom entuzjazm, ale słuchaj i obserwuj ich z dozą zdrowego krytycyzmu. Wszyscy chcemy pokazywać się od najlepszej strony, skrzętnie ukrywamy wady. Twoją rolą jest przejrzeć blef, odróżnić drobne skazy charakteru od poważnych przywar. W finansach możesz mieć kontakt z kimś bardzo zdolnym, kto jednak bywa nieszczery.

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Horoskop tarotowy na niedzielę dla Lwa

Karta 9 Denarów

W życiu prywatnym podstawą seksapilu i powodzenia jest właściwa samoocena. Skup się na swoich zaletach - są jak diamenty wymagające odpowiedniego szlifu i oprawy. Nie ma co poświęcać uwagi niedostatkom, minimalizować je za wszelką cenę. Czego nie możesz się pozbyć, spróbuj obśmiać. W finansach możesz zdobyć pieniądze dzięki dobremu gustowi i kontaktom.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Panny

Karta Kochankowie

W relacjach prywatnych trzeba będzie zdecydować, czy masz kierować się intuicją, czy logiką. Zresztą, czy te dwie opcje muszą się wzajemnie wykluczać? Logika może podpowiedzieć, czy to, czego pragniesz, naprawdę jest życzeniem podświadomości. W finansach możesz napotkać osoby reprezentujące wartości i zalety skrajnie odmienne od twoich. To dobry miks, choć trudny.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Wagi

Karta Diabeł

W życiu prywatnym warto zdefiniować… grzech. Lenistwo, brak umiaru czy gniew to nie są "straszaki", którymi się nas chłoszcze za złe zachowanie ani bilet do Piekła po śmierci. To wszystko są kajdany, którymi przykuwamy się do prywatnego Piekła tu, na Ziemi. Nie należy zawsze folgować słabościom. W finansach ktoś proponuje prostą drogę z ukrytymi pułapkami.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Skorpiona

Karta Królowa Mieczy

W relacjach prywatnych nie bój się teraz samotności. Ona nie musi trwać długo, jeśli wynika z chęci lepszego poznania siebie, a nie z lęku przed innymi ludźmi. Możesz mieć do czynienia z osobą wybredną, która długo już jest sama i musi na nowo przywyknąć do życia w duecie. W finansach trzeba będzie coś poświęcić, żeby osiągnąć upragniony cel. Czy jest tego wart?

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Horoskop tarotowy na niedzielę dla Strzelca

Karta As Mieczy

W życiu prywatnym zachowaj zdrowy krytycyzm. Nic nie jest czarno-białe. Ludzie miewają zarówno wady, jak i zalety. Twoją rolą jest ocenić, co zdołasz zaakceptować, a co stanowi nieprzekraczalną barierę w kontaktach. W finansach przydadzą się świeże, nieszablonowe pomysły, ale trzeba będzie też włożyć dużo pracy i może coś poświęcić. Nikt nie ułatwi dojścia do sukcesu.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Koziorożca

Karta Królowa Buław

W życiu prywatnym warto rozważyć objęcie przywództwa. Masz zmysł praktyczny, potrafisz wziąć na siebie odpowiedzialność, a sympatia do kogoś nigdy nie odwodzi cię od właściwych decyzji. Żyj według własnych zasad i nie staraj się nikomu przypodobać. W finansach postaw na… artyzm. Otoczenie chce widzieć, że fascynujesz się przedmiotem swojej pracy.

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Horoskop tarotowy na niedzielę dla Wodnika

Karta 2 Buław.

W relacjach prywatnych wybierz uważnie osobę, z którą chcesz się skonsultować. Nie działaj w pojedynkę, bo właśnie teraz należy postawić na partnerstwo. Ktoś chce mieć coś do powiedzenia w twoich sprawach i należałoby to uszanować. W finansach kieruj się marzeniami, ale rozpatruj sprawy z różnych punktów widzenia. Musisz zrozumieć adwersarzy.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Ryb

Karta Sprawiedliwość

W relacjach prywatnych trzeba będzie stawić czoła uprzedzeniom i stereotypom. Jeśli kogoś nie lubisz, łatwo przypisujesz mu wszelkie wady. Pamiętaj natomiast, że można nie wyglądać i nie zachowywać się jak ofiara, a jednak nią być. W finansach twoje intencje powinny być jasne, a posunięcia łatwe do wytłumaczenia. W przeciwnym razie audyt zmieni się w przesłuchanie.

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