Co przyniesie poniedziałek, 15 września? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Barana

Karta Kapłanka

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z inteligentną osobą, która jednak nie afiszuje się z własnymi możliwościami ani wiedzą. Ten ktoś nie od razu podzieli się swoimi przemyśleniami. Pewnych rzeczy trzeba się będzie domyślić, dyskretnie czytać między wierszami. W finansach lepiej kogoś obserwować niż prosić bezpośrednio o instrukcje.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Byka

Karta Głupiec

W relacjach prywatnych postaw przede wszystkim na wolność. To nie jest moment, by coś obiecywać, wiązać się, zapewniać. Może minąć trochę czasu, nim odkryjesz, co sprawia Tobie przyjemność i czego chcesz od związku. Pozwól komuś też pobyć "niebieskim ptakiem", inspirować się ludźmi. W finansach możliwa będzie dorywcza praca na zlecenie lub umowa o dzieło.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Bliźniąt

Karta 10 Kielichów

W relacjach prywatnych ktoś może oczekiwać od ciebie wzięcia odpowiedzialności za grupę, przyjęcia roli przewodniej. Nie będzie to jednak funkcja oficjalna, a w każdym razie może nieść ze sobą więcej obowiązków niż przywilejów. Zadbaj o to, by nie borykać się z ważnym zadaniem w pojedynkę. W finansach potrzebna będzie empatia w negocjacjach, okazanie życzliwości.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Raka

Karta Królowa Buław

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z silną i pewną siebie osobą. Ten ktoś nie ocenia i sam nie chce być oceniany. Kieruje się zasadą "żyj i pozwól żyć". Możesz szczerze wyrażać swoje opinie, ale z nastawieniem, że tyczą się one wyłącznie twojego życia. W finansach możesz zdobyć pieniądze w biznesie związanym z żywnością, gotowaniem, serwowaniem jedzenia.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Lwa

Karta Śmierć

W relacjach prywatnych trzeba się będzie pewnie odciąć od przeszłości. Było - minęło i nic się już z tym nie zrobi. Nie ma na tym świecie człowieka, który by nie popełnił błędu. Rzecz w tym, by nie tonąć w żalu i nie wiązać się nim z kwestiami, na które już nie masz wpływu. W finansach konieczne może okazać się zerwanie z autorytetem, wypowiedzenie miejsca.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Panny

Karta 9 Buław

W relacjach prywatnych nagła trudność lub czyjeś dziwaczne, agresywne zachowanie mogą zastopować twoje wysiłki, wymusić pauzę. To dobry moment, by zdjąć z nosa różowe okulary, przyjrzeć się komuś krytycznie. Nie tłumacz sobie wrednego zachowania. Obserwuj i wyciągaj wnioski. W finansach lepiej pozwolić komuś silniejszemu przejść obok, nie stawać na drodze.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Wagi

Karta 6 Denarów

W relacjach prywatnych zdobądź się na optymizm. Możesz mieć do czynienia z kimś, kto desperacko potrzebuje nadziei na przyszłość. Zwróć uwagę tamtej osoby na pozytywne strony sytuacji, pochwal, co możesz i wyraź nadzieję na przyszłość. A przede wszystkim okazuj szacunek. W finansach możesz załapać kilka srok za ogon i dobrze na tym wyjść, jeśli się skupisz.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Skorpiona

Karta Umiarkowanie

W życiu osobistym "letnie" uczucie może niepostrzeżenie zmienić się w gorącą miłość. Powiadają, że przyzwyczajenie jest drugą naturą człowieka. Zadbaj o to, by stale być w pobliżu twojej miłości, nawiązać z tamtą osobą nić porozumienia. W razie konfliktu szukaj kompromisu. Nie poddawaj się, ale i nie naciskaj. W finansach warto zaoferować pośrednie rozwiązanie.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Strzelca

Karta Sąd Ostateczny

W relacjach prywatnych wystrzegaj się ostrego oceniania. Ktoś przychodzi do ciebie w dobrej wierze, ale sam w siebie wątpi. Wyrozumiałość i współczucie pozwalają dostrzec człowieczeństwo w innych i pielęgnować je w nas. Czyjś osąd może się teraz gwałtownie zmienić. W finansach ocenie zostaną poddani twoich podwładni, a pośrednio również ty.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Koziorożca

Karta Giermek Denarów

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą praktyczną, twardo stąpającą po ziemi. Ten ktoś pomaga poprzez szukanie rozwiązań i udzielanie rad. Gubi się, gdy musi po prostu wysłuchać cię, bez robienia z tym czegoś. Może mieć problem z rozpoznawaniem uczuć. W finansach wytęż uwagę, bo pojawi się wiele szans zarobku i zwiększenia kwalifikacji.

Wróżka Diana ułożyła karty dla wszystkich znaków 123RF/PICSEL

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Wodnika

Karta 8 Buław

W relacjach prywatnych możesz przeciąć ścieżki z kimś, kto totalnie zawróci tobie w głowie. Nie jest łatwo nawigować w gąszczu emocji ani też dostosować się do licznych zasad. Wszyscy musimy żyć w społeczeństwie, ale nie wolno robić wszystkiego wyłącznie z myślą o innych. W finansach okoliczności sprzyjają śmiałym posunięciom, okazje same wpadają w ręce.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Ryb

Karta 3 Buław

W relacjach prywatnych nadejdzie zapewne koniec wahania. Odnajdziesz swoją drogę i otrzymasz jednoznaczny sygnał. Niewykluczone, że uda się wypracować kompromis lub odnaleźć wręcz trzecią drogę. Nie zawsze przecież trzeba wybierać na zasadzie "albo - albo". W finansach czas ruszyć do przodu i zmieniać zasady, decyzje, dopóki to jest jeszcze możliwe.

