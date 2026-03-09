"Ziołowe" imię dla dziewczynki. W Polsce nosi je tylko 14 kobiet
Waleriana to imię, które brzmi tajemniczo i nieco... uspokajająco. Czy wiesz, że nawiązuje do nazwy popularnej rośliny o właściwościach kojących nerwy? Czy kobiety o tym imieniu rzeczywiście emanują spokojem i harmonią? A może kryją w sobie inne, zaskakujące cechy? Sprawdź!
Spis treści:
- Waleriana - pochodzenie i znaczenie imienia
- Jakie cechy charakteru mają kobiety o imieniu Waleriana?
- Waleriana - idealny zawód dla tej numerologicznej trójki
- Waleriana - popularność imienia w Polsce
- Kiedy są imieniny Waleriany?
- Jak można zdrabniać imię Waleriana?
- Znane kobiety o imieniu Waleriana
Waleriana - pochodzenie i znaczenie imienia
Imię Waleriana pochodzi z języka łacińskiego i jest żeńską formą imienia Walerian. Oznacza "należąca do Waleriusza, pochodząca od Waleriusza". W starożytnym Rzymie waleriuszami były wpływowe rody patrycjuszowskie.
Jakie cechy charakteru mają kobiety o imieniu Waleriana?
Kobiety o imieniu Waleriana są pełne zapału do życia. Już od najmłodszych lat wyróżniają się niezwykłą koncentracją i zaangażowaniem w to, co robią. Są wytrwałe w dążeniu do celu i nie boją się trudności.
Waleriany są również bardzo towarzyskie i lubią przebywać wśród ludzi. Mają naturalną zdolność do inspirowania innych i motywowania ich do działania. Są duszami towarzystwa i potrafią stworzyć przyjazną, luźną atmosferę w każdym gronie.
W życiu zawodowym Waleriany są ambitne i pracowite. Zawsze starają się wykonywać swoje obowiązki jak najlepiej i dążyć do rozwoju. Są również bardzo kreatywne i mają wiele talentów. Poznaj ukryte talenty znaków zodiaku!
W jej domu często rozbrzmiewa śmiech, a stół zawsze jest zastawiony pysznymi potrawami. Waleriana dba o tradycje rodzinne i pielęgnuje bliskie więzi z krewnymi. Często organizuje spotkania i wspólne wyjazdy.
Waleriana - idealny zawód dla tej numerologicznej trójki
Waleriana to numerologiczna trójka, co oznacza, że jest osobą o wielkim potencjale kreatywnym. Może pracować w reklamie, być aktorką lub zająć stanowisko wizażystki albo projektantki mody.
Waleriana - popularność imienia w Polsce
Jak wynika z danych rejestru PESEL, na dzień 19 stycznia 2024 roku imię Waleriana nosiło 14 kobiet. W poprzednich latach liczba ta wynosiła 15 (31 stycznia 2023) i 17 (24 stycznia 2022).
W pierwszej połowie 2024 roku (6 sierpnia 2024) ani w całym 2023 nie otrzymała go żadna dziewczynka.
Kiedy są imieniny Waleriany?
Waleriany wypadają kilka razy w roku: 29 stycznia, 14 kwietnia, 14 czerwca, 23 sierpnia i 15 grudnia.
Jak można zdrabniać imię Waleriana?
Bliscy i przyjaciele zazwyczaj mówią do niej Walerka, Walerianka, Walercia lub Wala.
Znane kobiety o imieniu Waleriana
Waleriana to imię rzadkie i niezwykłe. Choć brzmi pięknie i ma bogatą historię, nie znalazło jeszcze swojego miejsca w świecie sławy i rozgłosu. Wspomniane dane pokazują, że w Polsce żyje tylko 14 kobiet o tym imieniu. Być może to właśnie one będą pionierkami, które rozsławią imię i sprawią, że stanie się ono bardziej popularne?
źródła: dane.gov.pl
